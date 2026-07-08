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Video Donald Trump spune că este principala țintă a Iranului: „S-ar putea să dispar”

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Donald Trump
Donald Trump și Melania Trump. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele american Donald Trump a declarat, în conferința de presă susținută după summitul NATO de la Ankara, că se consideră principala țintă a Iranului, afirmând că se află „pe primul loc pe lista pentru a fi ucis”. Liderul de la Casa Albă a făcut declarația în timp ce apăra decizia SUA de a lovi instalațiile nucleare iraniene și susținea că operațiunea a fost un succes.

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că se află în fruntea listei de ținte a regimului iranian, în contextul în care și-a apărat decizia de a ordona loviturile americane asupra instalațiilor nucleare ale Iranului.

Întrebat dacă războiul cu Iranul riscă să devină un impas strategic, Trump a respins premisa întrebării și a insistat că operațiunea militară americană a reprezentat „un succes extraordinar”.

În timpul răspunsului, liderul de la Casa Albă a susținut că mai mulți lideri iranieni au fost eliminați și a sugerat că și el ar putea deveni o țintă.

Iranul avea lideri. Au dispărut. Au avut un alt rând de lideri. Au dispărut și ei. Acum au alți lideri. S-ar putea să dispară și ei, cine știe? Și știți ceva? S-ar putea să dispar și eu, pentru că sunt ținta lor numărul unu

Trump a continuat cu un nou atac la adresa regimului de la Teheran.

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„Sunt ținta lor numărul unu pentru că sunt niște ticăloși. Așa acționează și așa au făcut timp de 47 de ani. Dar eu fac ceea ce este bine pentru țară.”

Președintele american a adăugat că acțiunile sale sunt în interesul Statelor Unite, dar și al comunității internaționale: „Fac ceea ce este bine și pentru lume.”

Ulterior, Trump a revenit asupra afirmației, spunând explicit:

Sunt numărul unu pe lista Iranului pentru a fi ucis

În aceeași intervenție, liderul de la Casa Albă a revenit apoi la teme de politică internă, inclusiv imigrația, reiterând pozițiile sale privind securizarea frontierei și politica de migrație.

Editor : C.A.

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