Donald Trump spune că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al alianței nord-atlantice

Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU. Adoptând un ton deosebit de prietenos, președintele american l-a numit pe omologul său ucrainean „un mare om” și a spus că „dă o luptă de-a dreptul extraordinară”, relatează Sky News. În timpul discuțiilor, Trump a spus că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Avem un mare respect pentru lupta pe care o duce Ucraina, este de fapt destul de uimitoare”, a afirmat președintele american.

Trump i-a oferit lui Zelenski ocazia să vorbească despre succesele Kievului de pe câmpul de luptă, întrebându-l dacă dorește să spună cum se descurcă Ucraina pe front.

Întrebat de reporteri dacă crede că NATO ar ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul aerian al NATO, președintele american a răspuns afirmativ.

„Da, da”, a răspuns Donald Trump, care a precizat apoi că un eventual sprijin american într-o astfel de intervenție ar depinde de circumstanțe. „Depinde de circumstanţe”, a spus el. „Dar ştiţi, suntem foarte puternic implicaţi faţă de NATO”.

Întrebările jurnaliștilor au venit în contextul în care Estonia a declarat săptămâna trecută că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul lor aerian timp de 12 minute înainte ca avioanele de vânătoare italiene NATO să le escorteze în afară.

Cu o săptămână înainte, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele, în timp ce alianța își consolida apărarea pe flancul estic al Europei.

În timpul discuției, Volodimir Zelenski a afirmat că în ceea ce privește situația de pe front „are vești bune”.

El a spus că vor discuta despre garanțiile de securitate și despre perspectiva de a aplica mai multă presiune asupra Rusiei.

Editor : Liviu Cojan