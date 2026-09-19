Donald Trump spune că Rusia atacă de „aproximativ cinci ani” aliații Ucrainei: „Cred că toată lumea este de acord cu asta”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Rusia atacă de ani buni aliații Ucrainei, pe fondul îngrijorărilor din Polonia cu privire la posibile atacuri rusești asupra țărilor care susțin Kievul, relatează dpa.

„Atacă aliații Ucrainei de aproximativ cinci ani”, a declarat Trump la Casa Albă, ca răspuns la întrebarea unui jurnalist.

„Cred că toată lumea este de acord cu asta”, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk le-a spus joi parlamentarilor că se așteaptă la atacuri rusești mai intense asupra Ucrainei și a susținătorilor acesteia în săptămânile următoare.

Tusk a declarat că, potrivit evaluărilor serviciilor de informații, ar putea avea loc atacuri aparent accidentale cu drone și rachete asupra țărilor care acordă sprijin Ucrainei, inclusiv Polonia, a relatat agenția de știri PAP.

Liderul american nu a oferit alte detalii cu privire la această amenințare.

Președintele SUA a minimizat riscul unui atac rus asupra NATO, după ce, la începutul acestei luni, Germania a acuzat Moscova de o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. [Președintele Vladimir] Putin nu intenționează să atace teritoriul NATO”, a declarat Trump la acea vreme.

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Editor : A.M.G.