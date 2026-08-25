Donald Trump spune că SUA „se gândesc serios” să schimbe numele Lacului Ontario în Lacul America. Reacția unui politician canadian

Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, a scris marţi preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

„Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America deoarece nu ne aşteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario", a postat republicanul.

Nu este pentru prima dată când Trump propune schimbări de denumiri geografice sau instituţionale. Astfel, preşedintele american a cerut redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”, a Muntelui Denali în Muntele McKinley sau a Departamentului Apărării (Pentagonul) în Departamentul de Război.

Postarea lui Trump de marţi intervine însă după ce disputa comercială dintre Canada şi SUA, declanşată de taxele vamale impuse de Washington aliatului său, a escaladat luni într-un război deschis de replici între preşedintele american Donald Trump, şi premierul provinciei Ontario, Doug Ford, un fost susţinător al său.

Războiul declarațiilor

Ford a dat startul ostilităţilor în momentul în care, într-un interviu radio, i-a sugerat lui Trump unde să-l pupe, după ce preşedintele SUA a anunţat că tarifele pentru automobilele, piesele auto şi oţelul canadiene vor creşte la 50% începând cu ianuarie 2027.

Liderul provinciei Ontario, unde este concentrată o mare parte din industria auto canadiană, a cerut, de asemenea, utilizarea „tuturor instrumentelor disponibile” împotriva Washingtonului, inclusiv posibila restricţionare a vânzărilor de electricitate şi minerale critice către SUA.

Trump a răspuns pe reţelele de socializare, numindu-l pe Ford „lacheu” al prim-ministrului canadian Mark Carney.

Doug Ford, liderul Partidului Conservator din Ontario, a ripostat la scurt timp după aceea, numindu-l pe Trump „dictator”, „tiran”, „rege al falimentelor” şi „ratat”.

„Am avut de-a face cu tipi ca tine toată viaţa mea şi ştii ce? Toţi ajung să piardă, pentru că tu eşti un ratat”, i-a transmis Ford lui Trump în faţa camerelor de luat vederi.

Premierul provinciei Ontario a ameninţat că va impune tarife la exporturile de energie electrică şi va întrerupe furnizarea de minerale esenţiale către Statele Unite.

Pe de altă parte, relaţia dintre Trump şi Doug Ford, ale cărui politici au fost descrise drept populiste de către comentatorii politici ai ţării, nu a fost întotdeauna ostilă.

În noiembrie 2016, la scurt timp după ce Trump a câştigat primul său mandat de preşedinte al SUA, Ford a declarat că ar fi votat pentru republican, în ciuda comentariilor sale denigratoare la adresa femeilor şi mexicanilor.

Trei ani mai târziu, în 2019, Ford şi-a declarat din nou sprijinul pentru Trump: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe preşedinte şi să nu vă înşelaţi. Sunt un mare republican, sunt un susţinător al lui, cu o mentalitate conservatoare”.

Însă politicile protecţioniste ale lui Trump l-au făcut pe Ford să-şi înăsprească poziţia împotriva liderului republican în 2020, când Washingtonul a impus tarife vamale la exporturile de aluminiu canadiene.

Ruptura finală a venit în octombrie 2025, când Ford a decis să folosească fragmente dintr-un discurs al fostului preşedinte Ronald Reagan în reclamele de televiziune din SUA pentru a ataca tarifele vamale ale lui Trump.

Preşedintele SUA a reacţionat prin suspendarea negocierilor comerciale cu Canada şi, ulterior, prin creşterea tarifelor vamale pentru ţara vecină.

Editor : Sebastian Eduard