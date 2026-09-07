Live TV

Donald Trump sugerează schimbarea numelui unui stat american. Ideea ar proveni dintr-o farsă de pe internet

Data publicării:
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump a sugerat duminică ca statul New Mexico să fie redenumit New America după sugestii similare care au vizat un lac, o strâmtoare şi un golf, demers perceput mai degrabă ca o distragere a atenţiei populaţiei de la subiectele nepopulare din prezent, transmite luni AFP.

„Mulţi oameni au sugerat să schimbăm numele New Mexico (...) în NEW AMERICA”, a scris preşedintele republican pe reţeaua sa Truth Social despre acest stat din sudul Statelor Unite.

Liderul american a mai spus că „este mult mai prestigios şi mai frumos pentru locuitorii acestui stat care are un potenţial incredibil. Wow, îmi place asta!!!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Propunerea sa, care a fost imediat respinsă de guvernatoarea statului, intervine la câteva zile după ce Trump a semnat un ordin pentru a redenumi Lacul Ontario (nord-est) Lacul America, în plin război comercial cu ţara vecină Canada. Canada a respins iniţiativa de redenumire a Lacului Ontario, care constituie parte din graniţa comună, notează Agerpres.

Casa Albă a repostat o imagine de pe contul Truth Social al lui Donald Trump, în care cuvântul „Mexico” din numele statului New Mexico este tăiată şi înlocuită cu „America”.

Potrivit presei americane, această idee provine dintr-o farsă pe internet.

Guvernatoarea democrată a statului, Michelle Lujan Grisham, a declarat pentru Fox News că acest nume „nu este subiect de dezbatere; este al nostru cu mult înaintea creării Statelor Unite”. Ea a adăugat că Trump încearcă să „distragă atenţia americanilor” de la probleme precum creşterea preţului benzinei.

Săptămâna trecută, preşedintele american a propus ca Strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere strategic şi de tensiune în războiul declanşat în februarie de SUA şi aliatul lor Israel împotriva Iranului, să fie redenumită Strâmtoarea Trump.

De asemenea, în ianuarie 2025, la începutul celui de-al doilea mandat de preşedinte, Trump a redenumit în mod unilateral Golful Mexicului drept Golful Americii, decizie contestată de Mexic.

Această obsesie pentru schimbarea numelor este percepută de observatori şi de critici ca o încercare de a distrage atenţia de la probleme cu adevărat importante.

Popularitatea lui Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formaţiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere usturătoare la alegerile din noiembrie care vor decide controlul asupra Congresului, până acum majoritar conservator.

Un influencer al dreptei radicale, Matt Walsh, vede chiar în acest timp de declaraţii un „cadou” pentru stânga, în timp ce „provocarea numărul unu a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă acuzaţiei că nu şi-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor obişnuiţi”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
SX
4
Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub...
Screenshot 2026-06-30 102743
5
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Digi Sport
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
uzina gaz Karsto Norvegia
Trump pune Europa în fața unei dileme energetice. De ce gazul norvegian devine esențial
Vice President JD Vance prays while kneeling at St. Peter's Basilica
JD Vance spune că inteligența artificială este satanică. El a atins o coardă sensibilă în rândul republicanilor creștini (WSJ)
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen, vizită în Groenlanda, insula râvnită de Trump. UE pregătește un nou pachet de 200 de milioane de euro
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
„Nu este niciun mister”. Avertismentul unui fost șef al CIA: Războiul SUA cu Iranul riscă să se prelungească cu încă șase luni
donald-trump-profimedia-2
Popularitatea lui Donald Trump, la un minim istoric înaintea alegerilor intermediare din SUA
Recomandările redacţiei
Wahlabend Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 - Messe Magdeburg - zentrale Wahlveranstaltung
AfD a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar fără majoritate în...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
Directorul Institutului de Istorie a Religiilor critică declarația...
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Urmează cea mai intensă campanie de bombardamente a Rusiei de la...
nb barbat sta pe o banca in parc
Șefa ANM: Toamna începe cu temperaturi de vară. Cât va mai ține...
Ultimele știri
Iranul își pregătește răspunsul la presiunile SUA: „Orice atac va primi un răspuns mai rapid, mai dur și mai dureros”
Nicuşor Dan: „Educaţia nu înseamnă doar note, cataloage sau examene”. Președintele și-a însoțit fetița în prima zi de școală
Un test de urină poate depista 9 din 10 cazuri de cancer de vezică urinară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Marius Şumudică anunţă noi transferuri la CFR Cluj după cei șase jucători legitimați dintr-un foc: „100% o să...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Accidentare groaznică la FCSB: „Și-a rupt clavicula! S-a operat!”
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Cât te costă să mergi zilnic cu mașina la serviciu în București. Calcul pentru 10, 20 și 30 km pe zi
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transfer fără precedent la FCSB! Gigi Becali: ”M-a costat 4.000.000€”
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”