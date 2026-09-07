Donald Trump sugerează schimbarea numelui unui stat american. Ideea ar proveni dintr-o farsă de pe internet

Preşedintele american Donald Trump a sugerat duminică ca statul New Mexico să fie redenumit New America după sugestii similare care au vizat un lac, o strâmtoare şi un golf, demers perceput mai degrabă ca o distragere a atenţiei populaţiei de la subiectele nepopulare din prezent, transmite luni AFP.

„Mulţi oameni au sugerat să schimbăm numele New Mexico (...) în NEW AMERICA”, a scris preşedintele republican pe reţeaua sa Truth Social despre acest stat din sudul Statelor Unite.

Liderul american a mai spus că „este mult mai prestigios şi mai frumos pentru locuitorii acestui stat care are un potenţial incredibil. Wow, îmi place asta!!!”.

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Propunerea sa, care a fost imediat respinsă de guvernatoarea statului, intervine la câteva zile după ce Trump a semnat un ordin pentru a redenumi Lacul Ontario (nord-est) Lacul America, în plin război comercial cu ţara vecină Canada. Canada a respins iniţiativa de redenumire a Lacului Ontario, care constituie parte din graniţa comună, notează Agerpres.

Casa Albă a repostat o imagine de pe contul Truth Social al lui Donald Trump, în care cuvântul „Mexico” din numele statului New Mexico este tăiată şi înlocuită cu „America”.

Potrivit presei americane, această idee provine dintr-o farsă pe internet.

Guvernatoarea democrată a statului, Michelle Lujan Grisham, a declarat pentru Fox News că acest nume „nu este subiect de dezbatere; este al nostru cu mult înaintea creării Statelor Unite”. Ea a adăugat că Trump încearcă să „distragă atenţia americanilor” de la probleme precum creşterea preţului benzinei.

Săptămâna trecută, preşedintele american a propus ca Strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere strategic şi de tensiune în războiul declanşat în februarie de SUA şi aliatul lor Israel împotriva Iranului, să fie redenumită Strâmtoarea Trump.

De asemenea, în ianuarie 2025, la începutul celui de-al doilea mandat de preşedinte, Trump a redenumit în mod unilateral Golful Mexicului drept Golful Americii, decizie contestată de Mexic.

Această obsesie pentru schimbarea numelor este percepută de observatori şi de critici ca o încercare de a distrage atenţia de la probleme cu adevărat importante.

Popularitatea lui Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formaţiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere usturătoare la alegerile din noiembrie care vor decide controlul asupra Congresului, până acum majoritar conservator.

Un influencer al dreptei radicale, Matt Walsh, vede chiar în acest timp de declaraţii un „cadou” pentru stânga, în timp ce „provocarea numărul unu a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă acuzaţiei că nu şi-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor obişnuiţi”.

Editor : B.E.