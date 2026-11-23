Președintele american Donald Trump a declarat că a intervenit personal pe lângă consiliul de administrație al Nvidia și că i-a convins pe membrii acestuia să îl reinstaleze pe Jensen Huang în funcția de director general. Într-un interviu acordat CNBC, liderul de la Casa Albă a dezvăluit că a oferit conducerii companiei asigurări privind securitatea națională și a recunoscut că pierderile înregistrate de acțiunile Nvidia ar fi putut influența decizia sa de a interveni, relatează BBC.

Trump: „Am vorbit cu ei și i-am convins”

„Am vorbit cu ei [membrii consiliului de administrație], ca să spun așa. Și i-am convins”, a declarat Trump pentru CNBC.

Președintele american a lăudat conducerea Nvidia pentru că a acționat „cu adevărat responsabil” atunci când a decis reinstalarea lui Huang.

„Au cerut într-adevăr asigurări în privința amenințării la adresa securității naționale. Și le-am oferit aceste asigurări, cel puțin pe baza tuturor informațiilor pe care le deținem. Și știm foarte multe”, a afirmat Trump.

„Oamenii întreabă: reprezintă prezența lui o amenințare? Nu, adevărata amenințare ar fi să îl pierdem”, a adăugat președintele.

Potrivit acestuia, a discutat cu Huang duminică seară, înainte ca Nvidia să anunțe oficial, luni, revenirea sa la conducerea companiei.

„Are în minte și alte cipuri despre care nimeni altcineva nu știe”

În timpul interviului, președintele american a fost întrebat dacă scăderea valorii acțiunilor Nvidia, după demisia lui Huang de săptămâna trecută, a contribuit la decizia sa de a interveni personal.

„Probabil că da, dar impactul mai important era cel pe termen lung”, a răspuns Trump.

„Are în minte și alte cipuri despre care nimeni altcineva nu știe.”

Președintele american are și interese financiare personale în companie.

Potrivit celor mai recente declarații financiare citate în articol, Trump a cumpărat acțiuni Nvidia în valoare de 265.000 de dolari și a vândut în septembrie acțiuni în valoare de până la 15.000 de dolari.

Reinstalarea lui Huang provoacă reacții dure în Congresul american

Sprijinul acordat de Trump directorului general al Nvidia a provocat nemulțumiri în rândul unor membri ai Congresului american, inclusiv republicani, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la presupusa relație a lui Huang cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de informații chineze și la respectarea de către companie a restricțiilor americane privind exporturile.

„Nvidia ar fi trebuit să meargă mai departe fără Huang și să ignore dorința inexplicabilă a administrației de a-l salva”, a declarat luni congresmenul republican Don Bacon, din Nebraska.

„Nu putem spune că vrem să câștigăm cursa inteligenței artificiale și, în același timp, să oferim Chinei cea mai avansată tehnologie a noastră. Trebuie să existe transparență în privința celor responsabili”, a adăugat acesta.

Democrații, care vor controla ambele camere ale Congresului începând din ianuarie, și-au exprimat deja intenția de a declanșa anchete privind Nvidia și modul în care administrația americană a gestionat situația companiei.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren, care urmează să preia conducerea Comisiei pentru afaceri bancare din Senat, a calificat reinstalarea lui Huang drept „iresponsabilă”.

„Revenirea lui Jensen Huang face și mai urgentă adoptarea unor proiecte legislative bipartizane privind controlul exporturilor și necesitatea de a ne asigura că Nvidia nu face lobby pentru a bloca această legislație și pentru a pune în pericol securitatea noastră națională”, a declarat Warren.

Editor : Ș.A.