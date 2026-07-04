Donald Trump susține că Benjamin Netanyahu i-a cerut o întâlnire la Casa Albă: „Ne înțelegem foarte bine. Știe cine e șeful”

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă pentru Axios că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a solicitat o întâlnire la Casa Albă și că aceasta ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, după întoarcerea liderului american de la summitul NATO.

„Ne înțelegem foarte bine. [Netanyahu] știe cine e șeful”, a declarat Trump într-un scurt interviu telefonic, referindu-se la el.

Aceasta ar fi prima întâlnire dintre cei doi lideri de la întrevederea lor dramatică din Camera de criză din februarie, când Netanyahu și-a prezentat planul de lansare a unui război comun împotriva Iranului.

Un oficial israelian a declarat că săptămâna viitoare ar putea fi prea devreme pentru ca vizita să aibă loc, din cauza călătoriei lui Trump în Turcia, unde va avea loc summitul NATO în perioada 7-8 iulie.

„S-ar putea să aibă loc săptămâna următoare”, a declarat oficialul.

Biroul prim-ministrului israelian a declarat că Netanyahu l-a sunat pe Trump vineri pentru a-l felicita cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite.

„În cadrul discuției lor, prim-ministrul a afirmat că Statele Unite sunt un garant al libertății la nivel mondial și că Israelul apreciază foarte mult relația strânsă dintre cele două națiuni. Prim-ministrul Netanyahu și președintele Trump au convenit să se întâlnească în curând în Statele Unite”, a declarat biroul premierului israelian.

Persoanele din anturajul lui Trump au devenit din ce în ce mai sceptice și deziluzionate față de Netanyahu în lunile care au urmat întâlnirii lor din februarie.

„Mulți dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Trump consideră că Bibi s-a înșelat în toate privințele”, a declarat un oficial american.

Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Benjamin Netanyahu în legătură cu escaladarea conflictului din Liban de către Israel, într-o convorbire telefonică luna trecută, calificându-l pe prim-ministrul israelian drept „nebun” și acuzându-l de nerecunoștință.

Tensiunile au adâncit o diviziune mai amplă în rândul republicanilor cu privire la Israel și la război, influenceri din mișcarea MAGA, precum Tucker Carlson, acuzându-l pe Trump că se află sub influența lui Netanyahu.

Obiectivele celui de-al 47-lea președinte american și cele ale lui Netanyahu în materie de securitate națională și politică externă — alături de interesele lor politice interne — au început să difere în ultimele două luni, pe fondul războiului și al altor probleme regionale.

În ciuda rezervelor lui Netanyahu, Trump a semnat luna trecută un memorandum de înțelegere (MOU) prin care se prelungește armistițiul cu Iranul și se lansează noi negocieri privind programul nuclear.

Liderul american l-a îndemnat, de asemenea, pe Netanyahu să limiteze operațiunile Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) în Liban — unde luptele deveniseră un obstacol în calea negocierilor cu Iranul — și să semneze un acord-cadru care să prevadă o retragere inițială din sud.

O întâlnire cu Trump la Casa Albă ar avea o importanță enormă pentru Netanyahu, în momentul în care acesta își lansează campania pentru alegerile din octombrie din Israel, unde sondajele îl plasează în prezent pe locul al doilea.

Președintele american a declarat pentru Axios că urmărește funeraliile fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, care a fost asasinat în prima zi a războiului, în cadrul unei operațiuni comune a Statelor Unite și Israelului.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că iranienii „imploră să se ajungă la un acord”, dar a precizat că ambele părți au decis să ia o pauză de o săptămână de la negocieri până la încheierea evenimentelor legate de înmormântarea lui Khamenei. Între timp, a spus el, niciuna dintre părți nu va trage asupra celeilalte.

„Sunt toți acolo. Cu o singură lovitură [i-am putea elimina pe toți], dar nu vom face asta, pentru că atunci nu am mai avea cu cine să negociem”, a spus Trump.

El a adăugat că a fost surprins să vadă că unii iranieni plângeau la înmormântare, spunând că credea că oamenii îl urăsc pe Khamenei. „Poate că sunt lacrimi false”, a spus Trump gânditor.

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Editor : A.M.G.