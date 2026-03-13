Donald Trump susține că este o „mare onoare” să ucidă lideri ai regimului din Iran: „Priviți ce se întâmplă astăzi”

În cea de-a 14-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, președintele amercian Donald Trump a susținut într-o postare pe Truth Social că este o „mare onoare” să ucidă membri ai regimului iranian, conform BBC.

„Marina iraniană a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție.

Priviți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni. Au ucis oameni nevinovați în toată lumea timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac acest lucru!”, a scris liderul american.

Mesajul președintelui american vine la o zi de la amenințarea lansată de şeful Consiliului Securităţii Naţionale iraniene Ali Larijani, care a susținut că Teheranul va face Washingtonul să regrete „eroarea de calcul gravă”.

Amintim că armata iraniană a amenințat joi că va „incendia” și „distruge” instalațiile petroliere și gaziere din Orientul Mijlociu, în cazul unui atac asupra infrastructurilor sale. De cealaltă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi seara, în prima sa conferință de presă de la începerea ostilităților, că Israelul „este pe cale să zdrobească Iranul și Hezbollahul”.

Totodată, serviciile secrete americane au indicat faptul că regimul aflat la putere în Iran este încă în mare parte intact și nu riscă să se prăbușească în curând, după aproape două săptămâni de bombardamente neîncetate din partea SUA și Israelului, potrivit a trei surse familiarizate cu problema, citate de Reuters.

O „multitudine” de rapoarte ale serviciilor secrete oferă „o analiză consistentă conform căreia regimul nu este în pericol” de prăbușire și „păstrează controlul asupra populației iraniene”, a declarat una dintre surse, toate beneficiind de anonimat pentru a discuta concluziile serviciilor secrete americane. Ultimul raport a fost finalizat în ultimele zile, a declarat sursa.

