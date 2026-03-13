Live TV

Donald Trump susține că este o „mare onoare” să ucidă lideri ai regimului din Iran: „Priviți ce se întâmplă astăzi”

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

În cea de-a 14-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, președintele amercian Donald Trump a susținut într-o postare pe Truth Social că este o „mare onoare” să ucidă membri ai regimului iranian, conform BBC.

„Marina iraniană a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție. 

Priviți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni. Au ucis oameni nevinovați în toată lumea timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac acest lucru!”, a scris liderul american.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul președintelui american vine la o zi de la amenințarea lansată de şeful Consiliului Securităţii Naţionale iraniene Ali Larijani, care a susținut că Teheranul va face Washingtonul să regrete „eroarea de calcul gravă”.

Amintim că armata iraniană a amenințat joi că va „incendia” și „distruge” instalațiile petroliere și gaziere din Orientul Mijlociu, în cazul unui atac asupra infrastructurilor sale. De cealaltă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi seara, în prima sa conferință de presă de la începerea ostilităților, că Israelul „este pe cale să zdrobească Iranul și Hezbollahul”.

Totodată, serviciile secrete americane au indicat faptul că regimul aflat la putere în Iran este încă în mare parte intact și nu riscă să se prăbușească în curând, după aproape două săptămâni de bombardamente neîncetate din partea SUA și Israelului, potrivit a trei surse familiarizate cu problema, citate de Reuters.

O „multitudine” de rapoarte ale serviciilor secrete oferă „o analiză consistentă conform căreia regimul nu este în pericol” de prăbușire și „păstrează controlul asupra populației iraniene”, a declarat una dintre surse, toate beneficiind de anonimat pentru a discuta concluziile serviciilor secrete americane. Ultimul raport a fost finalizat în ultimele zile, a declarat sursa.

Citește și: 

Cinci scenarii la Washington pentru sfârșitul războiului cu Iranul (Axios)

Trump spune că „e mult mai important” ca Iranul să nu obţină arme nucleare decât preţul petrolului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digi Sport
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump golden dome
Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă „Domul de Aur”. Anunțul ar putea veni după întâlnirea lui Sanae Takaichi cu Trump
Avion KC-135
Doborârea unui avion-cisternă american a fost revendicată: „În apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”
Iran harta
Un soldat francez a murit în timpul unui atac în Irak. Alți cinci au fost răniți. Misiunea lor nu avea legătură cu războiul din Iran
Screenshot 2026-03-13 at 07.44.40
MAE anunță revenirea în țară a altor 96 de români, de la Muscat, cu un zbor de repatriere organizat cu ajutorul UE
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta și se pregătește de zeci de ani”
Recomandările redacţiei
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Motorina se apropie de pragul de...
Macheta
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA...
un copil cu un iepure de ciocolata pe iarba
Cum va fi vremea de Paște: primele estimări emise de ANM. Prognoza...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu...
Ultimele știri
Războiul din Iran, avantaj Putin: SUA ridică pentru 30 de zile sancţiunile pentru achiziţionarea de petrol rusesc transportat pe mare
Cum vrea PSD să scape de Ilie Bolojan din fruntea Guvernului: cele trei scenarii ale social-democraților
Fake news viral demontat de autorități: Un jandarm a plătit din banii lui laptele pe care un bărbat a încercat să-l fure din magazin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Fanatik.ro
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...