Donald Trump susține că încheierea războiului împotriva Iranului va fi o decizie „comună” cu Benjamin Netanyahu: „Am discutat”

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, 8 martie, pentru The Times of Israel că decizia privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una „comună”, pe care o va lua împreună cu premierul Benjamin Netanyahu.

Liderul de la Casa Albă a afirmat, de asemenea, în cadrul unui scurt interviu telefonic că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi existat. „Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce se afla în jurul său... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul.”

Trump a fost întrebat dacă va decide singur când se va încheia războiul cu Iranul sau dacă Netanyahu va avea și el un cuvânt de spus.

„Cred că este reciproc... într-o oarecare măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar voi lua în considerare toate aspectele”, a răspuns el, indicând că, deși premierul israelian va avea un cuvânt de spus, președintele SUA va avea ultimul cuvânt.

Întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul împotriva Iranului chiar și după ce SUA vor decide să înceteze atacurile, Trump a refuzat să ia în considerare această posibilitate teoretică, adăugând: „Nu cred că va fi necesar”.

Trump a încercat să evite stabilirea unui calendar specific pentru război, dar purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat vineri că Washingtonul se așteaptă ca acesta să dureze între patru și șase săptămâni.

Răspunsurile lui Trump la The Times of Israel au indicat gradul semnificativ de influență pe care Netanyahu pare să îl aibă asupra deciziilor liderului de la Casa Albă în războiul pe care SUA și Israelul l-au lansat împreună pe 28 februarie, cu un atac care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, notează sursa citată.

Cel de-al 47-lea președinte american a acordat interviul telefonic la scurt timp după ce mass-media de stat iraniană a anunțat că Adunarea Experților din Republica Islamică l-a numit pe fiul lui Khamenei, Mojtaba, drept următorul lider suprem al țării.

Președintele SUA a declarat că nu este surprins de sprijinul larg acordat războiului cu Iranul în Israel, glumind că singurul lucru mai popular acolo este propria sa popularitate.

Apoi, el și-a reiterat laudele la adresa lui Netanyahu și a parteneriatului lor împotriva Republicii Islamice: „Bibi a făcut o treabă excelentă. A fost un prim-ministru în timp de război. Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul. Ar fi distrus Israelul dacă eu nu aș fi fost acolo.

„Și [dacă] Bibi nu ar fi fost acolo, Israelul nu ar mai exista astăzi”, a adăugat el.

Având în vedere sprijinul financiar de lungă durată acordat de Iran organizației Hamas, Trump a fost întrebat dacă slăbirea Teheranului în războiul actual ar facilita convingerea grupării teroriste din Gaza să renunțe la arme.

„Mulți oameni vor depune armele din cauza [războiului împotriva Iranului]”, a răspuns el. „Pentru că, în acest moment, Iranul se află într-o situație fără precedent, iar lucrurile nu vor face decât să se înrăutățească pentru ei.”

Citește și:

„Vrabia albastră”, arma cu care SUA și Israel l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Războiul cu Iran, teren de testare militară

Iranul și SUA sunt în război de zeci de ani, iar un sfârșit nu pare a fi aproape. Istoria conflictelor dintre cele două țări

Editor : A.M.G.

