Donald Trump susține că intenționează să se întâlnească cu Kim Jong Un: „Are 57 de arme nucleare foarte puternice”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că intenționează să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și a afirmat că această țară asiatică deține 57 de arme nucleare „foarte puternice”, relatează Reuters.

Declarațiile vin în contextul în care liderul de la Casa Albă a ordonat oficialilor de la Pentagon să reducă exercițiile comune cu armata sud-coreeană, scriind într-o postare pe rețelele sociale că acestea au transmis Phenianului un mesaj „total inadecvat și ostil față de o țară care, de când Donald J. Trump este președinte, s-a comportat într-un mod neamenințător și respectuos”.

În timpul primului mandat al lui Trump, Kim l-a numit pe acesta „un bătrân senil și deranjat mintal din SUA” și a amenințat că are la îndemână un „buton nuclear” pe biroul său. Relația dintre cei doi lideri s-a răcit după întâlnirile față în față din 2018 și 2019, inclusiv după un scurt schimb de replici în zona demilitarizată dintre cele două Corei, ocazie cu care Trump a devenit primul președinte american în exercițiu care a pășit pe teritoriul Coreei de Nord.

Întrebat de un jurnalist la Casa Albă dacă se așteaptă să se întâlnească cu liderul nord-coreean în cursul acestui an, Trump a răspuns: „Da, o voi face”, conform CBS News.

„Îl cunosc foarte bine pe Kim Jong Un, iar el va fi în regulă cât timp vom avea un președinte inteligent”, a declarat Trump reporterilor miercuri, în timpul unei vizite la heliportul pe care îl construiește pe peluza istorică din sudul Casei Albe.

„Faptul că mă înțeleg bine cu el – asta e un lucru bun, nu unul rău. El are 57 de arme nucleare foarte puternice”, a spus Trump. „Nu ar fi trebuit să permită asta niciodată. Dacă aș fi fost președinte, nu aș fi permis asta. Dar el le are”.

De-a lungul anilor, experții au prezentat estimări diferite cu privire la numărul de arme nucleare deținute de Coreea de Nord. În luna iunie, Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm a estimat că Coreea de Nord „ar fi asamblat probabil în jur de 60 de focoase nucleare și deține suficient material fisionabil pentru a produce cel puțin încă 30”.

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Editor : A.M.G.