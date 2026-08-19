Live TV

Donald Trump susține că intenționează să se întâlnească cu Kim Jong Un: „Are 57 de arme nucleare foarte puternice”

Data publicării:
profimedia-0511983039
Președintele Coreei de Nord, Kim Jong Un și președintele american, Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că intenționează să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și a afirmat că această țară asiatică deține 57 de arme nucleare „foarte puternice”, relatează Reuters.

Declarațiile vin în contextul în care liderul de la Casa Albă a ordonat oficialilor de la Pentagon să reducă exercițiile comune cu armata sud-coreeană, scriind într-o postare pe rețelele sociale că acestea au transmis Phenianului un mesaj „total inadecvat și ostil față de o țară care, de când Donald J. Trump este președinte, s-a comportat într-un mod neamenințător și respectuos”.

În timpul primului mandat al lui Trump, Kim l-a numit pe acesta „un bătrân senil și deranjat mintal din SUA” și a amenințat că are la îndemână un „buton nuclear” pe biroul său. Relația dintre cei doi lideri s-a răcit după întâlnirile față în față din 2018 și 2019, inclusiv după un scurt schimb de replici în zona demilitarizată dintre cele două Corei, ocazie cu care Trump a devenit primul președinte american în exercițiu care a pășit pe teritoriul Coreei de Nord.

Întrebat de un jurnalist la Casa Albă dacă se așteaptă să se întâlnească cu liderul nord-coreean în cursul acestui an, Trump a răspuns: „Da, o voi face”, conform CBS News.

„Îl cunosc foarte bine pe Kim Jong Un, iar el va fi în regulă cât timp vom avea un președinte inteligent”, a declarat Trump reporterilor miercuri, în timpul unei vizite la heliportul pe care îl construiește pe peluza istorică din sudul Casei Albe.

„Faptul că mă înțeleg bine cu el – asta e un lucru bun, nu unul rău. El are 57 de arme nucleare foarte puternice”, a spus Trump. „Nu ar fi trebuit să permită asta niciodată. Dacă aș fi fost președinte, nu aș fi permis asta. Dar el le are”.

De-a lungul anilor, experții au prezentat estimări diferite cu privire la numărul de arme nucleare deținute de Coreea de Nord. În luna iunie, Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm a estimat că Coreea de Nord „ar fi asamblat probabil în jur de 60 de focoase nucleare și deține suficient material fisionabil pentru a produce cel puțin încă 30”.

Citește și:

Lumea „cu susul în jos” a lui Trump: Atacă-ți prietenii, împrietenește-te cu dușmanii a ajuns o trăsătură a politicii externe a SUA

Răspuns tăios al Phenianului, după decizia lui Trump de reducere a exercițiilor SUA-Coreea de Sud: Politica ostilă rămâne neschimbată

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
masina
1
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
2
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
3
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
Medic
4
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Cathay Pacific
5
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România...
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
Digi Sport
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Koreas US
Răspuns tăios al Phenianului, după decizia lui Trump de reducere a exercițiilor SUA-Coreea de Sud: Politica ostilă rămâne neschimbată
donald trump
Lumea „cu susul în jos” a lui Trump: „Atacă-ți prietenii, împrietenește-te cu dușmanii” a ajuns o trăsătură a politicii externe a SUA
Ivan Demerdjiev
Bulgaria își întărește apărarea de teama unui atac iranian. Teheranul ar putea viza obiective militare americane
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney
SUA au suspendat tarifele de 50% asupra mărfurilor din Canada: „Au ajuns la un acord”. Condiția lui Trump
Nathalie Harp
Melania „nu agreează” speculațiile privind relația lui Trump cu una dintre colaboratoarele sale. Cine este Nathalie Harp
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Comisia Europeană respinge proiectul noii legi a salarizării (surse)...
Prim-ministrul Ilie Bolojan și Bogdan Ivan, fostul ministrul al Energiei. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Min. Energiei dezminte informația lansată de Bogdan Ivan, că marii...
A U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft flies over Altus Air Force Base, Oklahoma, Aug. 13, 2026. With a maximum payload capacity of 170,900 po
Un avertisment fără precedent al Rusiei a blocat un zbor al forțelor...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre susținerea unui guvern cu PSD: Ar însemna să anulăm...
Ultimele știri
ANRE lansează mecanismul care răsplătește clienții pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică
Selecţionerul Egiptului a leşinat încercând să-şi despartă cele două soţii care s-au încăierat între ele
USR reconfirmă sprijinul pentru Dominic Fritz, după decizia CCR. Miting de susținere pentru primarul Timișoarei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Băutura de 3 lei pe care Carmen Brumă o consumă pentru sănătate. O bea rece, seara: "Îmi amintește de bunica...
Cancan
DRAMA neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. De ce boală sufereau...
Fanatik.ro
Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Mutu, care a distrus doi jucători de la FCSB: „Mă deranjează! Este...
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Doar în România! Cum a putut fi montată nocturna stadionului pe care va juca echipa din SuperLiga. Video
Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Playtech
Buletinul nou cu care nu poți ieși din România. Aproape 10% dintre cei care și-au schimbat actul l-au ales
Digi FM
Un tânăr român a murit în mașina părinților, în Italia. Aceștia au crezut timp de 100 km că fiul lor doarme
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Îl susții pe Aleksandr Lukashenko?”. Aryna Sabalenka a răspuns în ȘASE cuvinte. ”Abia acum va fi furtună”
Pro FM
Petrecere spectaculoasă în Grecia pentru Madonna. Cum s-a distrat de ziua ei alături de copii și iubitul în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Am crescut admirându-l pe Leonardo DiCaprio pe marele ecran”. Mărturisire emoționantă a lui Sebastian Stan
Adevarul
„Toamna va fi dominată de jocurile politice”. Mizele care pun presiune pe partide
Newsweek
Casa de pensii schimbă data la care va livra pensia pe card în septembrie. Care e motivul?
Digi FM
Lewis Hamilton, fotografie romantică pe plajă alături de Kim Kardashian. Postarea de 3,4 milioane de like-uri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Cum arată top 8 cel mai bine vândute filme. „Spider-Man: Brand New Day” intră în clubul blockbusterelor de 2...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei