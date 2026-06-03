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Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare. Ce a spus despre o întâlnire cu Mojtaba Khamenei

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare în cadrul negocierilor în curs cu Teheranul privind un acord, în cadrul podcastului „Pod Force One” al cotidianului The New York Post, relatează Times of Israel.

„Nu putem să-i lăsăm să dețină arme nucleare. Și au fost deja de acord că nu vor avea arme nucleare”, a afirmat liderul de la Casa Albă. „Au fost de acord cu asta. Pot să se răzgândească, dar asta a fost unul dintre lucrurile pe care trebuiau să le accepte, au fost de acord cu asta – asta a fost punctul esențial”, a mai adăugat el.

Nu este clar sub ce formă Iranul ar fi acceptat, aparent, să nu dețină arme nucleare. Casa Albă a confirmat informațiile potrivit cărora, în cadrul memorandumului de înțelegere aflat în discuție între părți, Iranul se va angaja oficial să nu urmărească obținerea de arme nucleare.

Trump a spus că este convins că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este „implicat, fără îndoială” în negocierile privind încetarea războiului și că „[iranienii] îi poartă un mare respect”, deși a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost grav rănit în timpul primelor atacuri israeliene din cadrul războiului, bombardamente în urma cărora și-au pierdut viața tatăl său, Ali Khamenei, și alți membri ai familiei sale.

„Mi-ar plăcea să-l cunosc”, a declarat Trump, adăugând: „Mi-ar plăcea să-i cunosc pe toți. Mi-ar plăcea să-l cunosc, și probabil ne vom întâlni la un moment dat, în funcție de cum vor evolua lucrurile”.

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Editor : A.M.G.

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