Donald Trump susține că Iranul „se prăbușește financiar”: „Au nevoie disperată de bani! Pierd 500 de milioane de dolari pe zi”

Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Foto: Profimedia

După ce a anunțat prelungirea armistițiului cu Teheranului, președintele american Donald Trump a publicat două mesaje pe platforma sa Truth Social în care afirma că Iranul „se prăbușește financiar” și că își dorește ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă „pentru a putea câștiga 500 de milioane de dolari pe zi (sumă pe care, prin urmare, o pierd dacă este închisă!)”, relatează The Hill.

„Iranul nu vrea ca Strâmtoarea Ormuz să fie închisă, ci dorește ca aceasta să rămână deschisă pentru a putea câștiga 500 de milioane de dolari pe zi (sumă pe care, prin urmare, o pierd dacă este închisă!). Ei spun că vor închiderea ei doar pentru că eu am BLOCAT-O complet (AM ÎNCHIS-O!), așa că vor doar să-și «salveze reputația»”, a scris liderul american pe Truth Social.

„Acum patru zile, niște oameni au venit la mine și mi-au spus: «Domnule, Iranul vrea să redeschidă strâmtoarea, imediat». Dar dacă facem asta, nu va mai exista niciodată un acord cu Iranul, decât dacă aruncăm în aer restul țării lor, inclusiv pe liderii lor!”, a adăugat el.

Totodată, cel de-al 47-lea președinte al SUA a mai precizat într-un alt mesaj că „Iranul se prăbușește financiar! Vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat –  Au nevoie disperată de bani! Pierd 500 de milioane de dolari pe zi. Armata și poliția se plâng că nu sunt plătiți. SOS!!!”.

Liderul de la Casa Albă a anunțat marți, 21 aprilie, că prelungește armistițiul dintre SUA și Iran până când iranienii se vor prezenta la masa negocierilor cu o propunere.

„Având în vedere faptul că guvernul Iranului este profund divizat – ceea ce nu este deloc surprinzător – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestei țări vor reuși să prezinte o propunere comună”, a declarat Trump într-o postare separată pe Truth Social.

Săptămâna trecută, Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz era „complet” deschisă, după ce fusese în mare parte închisă de la începutul conflictului SUA -  Israel împotriva Teheranului.

„În conformitate cu acordul de încetare a focului din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet liberă pe durata rămasă a acordului de încetare a focului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Transporturilor Maritime a Republicii Islamice Iran”, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Aragchi, pe platforma de socializare X.

Teheranul a declarat a doua zi că „reia” controlul strict asupra Strâmtorii Ormuz pe durata blocadei navale americane.

Citește și:

Programul iranian de producție a dronelor este afectat, dar rămâne periculos, avertizează experții ucraineni

„Vorbește prea mult”. De ce comentariile imprevizibile ale lui Trump constituie adevăratul obstacol în calea unui acord cu Iranul

