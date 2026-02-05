Live TV

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că merită să ajungă în rai pentru că a făcut „o mulțime de lucruri bune pentru oameni perfecți”. Trump a declarat la evenimentul National Prayer Breakfast că afirmația sa recentă, potrivit căreia s-ar putea să nu ajungă în rai, era, de fapt, doar o glumă. El a acuzat mass-media că a citat cuvânt cu cuvânt remarca sa anterioară despre viața de apoi, sugerând că reportajele nu au clarificat faptul că el glumea, anunță European Pravda.

„Mă distram doar. Chiar cred că probabil ar trebui să ajung acolo. Adică, nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o mulțime de bine pentru oameni perfecți”, a spus el.

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a declarat ceva similar în 2018 la Forumul Valdai din Sochi, în contextul utilizării armelor nucleare: „Noi vom ajunge în rai ca martiri, iar ei (n.r. dușmanii Rusiei) vor muri pur și simplu”.

Donald Trump i-a scris recent o scrisoare prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, în care a făcut legătura între declarațiile sale privind intenția de a prelua controlul asupra Groenlandei și faptul că a fost trecut cu vederea pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Citește și:

„Neo-regalismul” și ce spune acest termen despre Donald Trump. Politologi: „Politica externă, un instrument de canalizare a banilor”

Citește mai multe
