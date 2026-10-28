Președintele Donald Trump s-a dezlănțuit marți, la un miting din Texas, afirmând că panourile solare ucid animalele.

„Au panouri solare, unele panouri solare, nu monștrii ăia mari pe care îi instalează peste tot, care ucid toate animalele”, a spus Trump. „Animalele sar pe ele și se prăjesc, pentru că panourile alea negre sunt mai fierbinți decât aragazul vostru”, a continuat el, scrie AOL.

Trump a continuat să divagheze despre morile de vânt solare și energia regenerabilă. Nu era prima dată când susținea că panourile solare „prăjesc” animalele. Anul trecut, vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One, el a susținut că Marea Britanie ar trebui să foreze în căutarea petrolului în Marea Nordului, în loc să investească în energia verde.

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„Este o resursă atât de valoroasă, iar în schimb, ei instalează aceste mori de vânt stupide peste tot”, a spus Trump. „De fiecare dată când instalezi o moară de vânt, țara cheltuiește milioane de dolari pe an ca să facă acea chestie oribilă să se învârtă. E urâtă, e dăunătoare pentru mediu, omoară păsările și, pe deasupra, costă o avere.”

El a mai afirmat că panourile solare „ocupă toate terenurile agricole”.

„Ai văzut vreodată ce se întâmplă cu o pasăre când aterizează pe ele?”, l-a întrebat Trump pe un reporter. „Se prăjesc, pentru că sunt fierbinți... o pasăre aterizează pe ele? S-a terminat.”

Marți, Trump s-a aflat în Texas pentru a treia oară într-o lună, într-o încercare de ultim moment de a împiedica democrații să obțină prima lor victorie electorală la nivel statal din ultimele peste trei decenii, în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna viitoare.

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Editor : Sebastian Eduard