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Donald Trump susţine că scandalul Nvidia nu a pus în pericol securitatea SUA şi îl apără pe secretarul Comerţului, Howard Lutnick

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu ştiu dacă este spioană” „Avem în prezent o relaţie foarte bună cu China”

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că scandalul provocat de relaţia fostului director general al Nvidia, Jensen Huang, cu o femeie suspectată de spionaj pentru China nu a pus în pericol securitatea naţională a Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a anunţat totodată că nu intenţionează să îl înlocuiască pe secretarul Comerţului, Howard Lutnick, criticat pentru modul în care a gestionat restricţiile privind exporturile de cipuri avansate către China, relatează CNBC.

„Securitatea nu a fost pusă în pericol, iar ţara noastră este acum mai puternică decât oricând”, a declarat Trump jurnaliştilor, înainte de plecarea într-o vizită în Asia, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele chinez Xi Jinping în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Trump a afirmat că nu s-ar opune revenirii lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, în pofida scandalului legat de relaţia acestuia cu Alice Huang, o femeie de afaceri din China pe care autorităţile americane o suspectează de spionaj. Jensen Huang a demisionat săptămâna trecută de la conducerea celui mai mare furnizor mondial de cipuri avansate pentru inteligenţa artificială.

Potrivit The New York Times, secretarul de Stat Marco Rubio l-ar fi avertizat pe Trump încă din luna mai, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, cu privire la suspiciunile serviciilor americane referitoare la Alice Huang. Washington Post a relatat ulterior că Rubio i-ar fi transmis preşedintelui şi un memorandum privind relaţia fostului director Nvidia cu femeia suspectată de spionaj.

Întrebat luni despre aceste avertismente, Trump a declarat că nu are cunoştinţă de ele şi a pus sub semnul întrebării suspiciunile formulate împotriva femeii de afaceri.

„Nu ştiu dacă este spioană”

„Nu ştiu dacă este spioană. De obicei, când o femeie frumoasă vine din China în această ţară, se spune că este spioană. Nu ştiu deloc dacă ea era spioană”, a afirmat preşedintele american.

Trump a încercat, de asemenea, să atenueze tensiunile dintre secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, şi secretarul Comerţului, Howard Lutnick, apărute în legătură cu aplicarea restricţiilor asupra exporturilor de semiconductori avansaţi către China.

Publicaţia Axios a relatat săptămâna trecută că Lutnick s-ar fi opus în repetate rânduri măsurilor împotriva unor companii suspectate că facilitează transferul către China al cipurilor Nvidia supuse restricţiilor americane. Divergenţele ar fi provocat inclusiv o confruntare între cei doi oficiali în Situation Room, centrul de gestionare a crizelor de la Casa Albă.

Bessent şi-a exprimat public nemulţumirea faţă de faptul că Megaspeed, companie la care Alice Huang a lucrat anterior, nu a fost inclusă pe lista entităţilor considerate de autorităţile americane drept potenţiale riscuri pentru securitatea naţională.

Potrivit secretarului Trezoreriei, departamentele Trezoreriei, Apărării şi de Stat, precum şi Biroul Reprezentantului Comercial al SUA au susţinut timp de mai multe luni includerea Megaspeed pe această listă, care permite impunerea unor restricţii comerciale.

Trump a recunoscut luni că Lutnick ar fi putut întârzia adoptarea măsurii, dar a justificat o asemenea decizie prin necesitatea menţinerii relaţiilor diplomatice cu Beijingul.

„Avem în prezent o relaţie foarte bună cu China”

„A făcut asta pentru că, dacă nu ar fi amânat, dacă nu ar fi luat anumite măsuri, s-ar fi putut produce o ruptură cu China”, a declarat preşedintele american.

„Avem în prezent o relaţie foarte bună cu China şi înţeleg ambele părţi ale problemei. Voi lua o decizie, dar înţeleg foarte bine ambele perspective”, a adăugat Trump.

În timp ce Casa Albă încearcă să reducă amploarea scandalului, congresmenii americani continuă demersurile pentru audierea fostului director general al Nvidia.

Un purtător de cuvânt al preşedintelui Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanţilor, republicanul Brian Mast, a declarat pentru CNBC că negocierile privind audierea lui Jensen Huang în faţa a trei comisii parlamentare sunt încă în desfăşurare.

Mast, împreună cu John Moolenaar, preşedintele comisiei speciale pentru China, şi Rick Crawford, preşedintele Comisiei pentru Informaţii, i-au cerut lui Huang să răspundă până vineri seara invitaţiei de a depune mărturie.

Brian Mast a avertizat că ar putea solicita citarea obligatorie a fostului director Nvidia dacă acesta refuză să se prezinte voluntar în faţa congresmenilor, notează CNBC, citată de News.ro.

Howard Lutnick, Scott Bessent şi Marco Rubio îl însoţesc pe Trump în vizita din Asia, în cadrul căreia relaţiile comerciale cu China şi restricţiile asupra exporturilor de tehnologie avansată se numără printre subiectele importante ale discuţiilor.

Editor : Liviu Cojan

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