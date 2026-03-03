Donald Trump susține că Statele Unite au suficiente arme pentru a lupta „la nesfârșit”: „Rezervă practic nelimitată”

Donald Trump a declarat că armata SUA dispune de suficiente stocuri de arme pentru a purta războaie „la nesfârșit”, în timp ce președintele republican și administrația sa continuă să justifice o operațiune amplă împotriva Iranului cu obiective și termene în continuă schimbare, relatează Reuters.

Într-o postare pe rețelele sociale din timpul nopții, liderul american a declarat că există o „rezervă practic nelimitată” de muniție americană și că „războaiele pot fi purtate «la nesfârșit» și cu mare succes, folosind doar aceste rezerve”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Statele Unite sunt pregătite și gata să CÂȘTIGE, CU BRIO!!!”, a scris el.

Declarațiile sale vin în contextul în care operațiunea în Iran a intrat în a patra zi, după atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra țării din Orientul Mijlociu, de sâmbătă.

Donald Trump, care și-a început al doilea mandat anul trecut, a făcut campanie în parte pe baza promisiunii de a nu începe niciun război și de a se concentra în schimb pe economie și a ridiculizat de mult timp războaiele Statelor Unite în Irak și Afganistan.

Unii dintre cei mai influenți susținători ai mișcării MAGA s-au pronunțat împotriva ultimelor atacuri asupra Iranului, chiar dacă republicanii au fost în general favorabili, în ciuda riscurilor politice potențiale înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Luni, liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii cu privire la durata campaniei împotriva Teheranului, dar a spus că aceasta ar putea dura între patru și cinci săptămâni.

„Suntem deja cu mult înaintea previziunilor noastre. Dar indiferent cât va dura, este în regulă. Indiferent ce va fi necesar”, a declarat el în cadrul primei sale apariții publice de la începutul conflictului, vorbind pe scurt despre război înaintea ceremoniei de decernare a Medaliei de Onoare la Casa Albă.

Trump nu a ținut un discurs televizat adresat națiunii, așa cum se obișnuiește în perioadele de acțiune militară.

Citește și:

Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat

Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război”

Editor : A.M.G.