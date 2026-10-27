Donald Trump susține că va interzice termenul „inteligență artificială”: „O denumire extrem de nepotrivită și inexactă”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va interzice utilizarea termenului „inteligență artificială” în documente și în orice alt context, întrebându-se de ce Wall Street Journal nu folosește termenul pe care îl preferă el, și anume „superinteligență”, relatează Reuters.

„Când va începe The Wall Street Journal să denumească Inteligența Artificială (AI) — o denumire extrem de nepotrivită și inexactă — drept SI (Superinteligență), termenul pe care practic toată lumea îl folosește deja sau îl va folosi în curând?”, a declarat liderul de la Casa Albă într-o postare pe Truth Social.

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„În scurt timp, vom INTERZICE oficial termenul «AI/Inteligență artificială» în toate documentele relevante și în orice alt context, din cauza inexactității sale”.

Afirmația vine în contextul în care, în septembrie, liderul american a decis ca administrația SUA să renunțe la termenul „inteligență artificială” și să folosească în schimb denumirea „superinteligență”. Trump a susținut la acel moment că termenul „artificial” face ca tehnologia să pară „falsă”.

„Folosirea cuvântului «artificial» face ca inteligența să pară falsă, o face să sune fals și nu este falsă. Este, de fapt, uimitoare”, a afirmat el, anunțând că documentele guvernului american vor înlocui „de acum înainte” termenul „artificial” cu ceea ce el a numit „termenul mult mai precis «super»”.

Totodată, la începutul lunii octombrie, președintele SUA a anunțat că toți cei care folosesc în continuare termenul de „inteligență artificială”, în loc de „superinteligență”, așa cum a decretat el, vor fi considerați „inamici”.

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Editor : A.M.G.