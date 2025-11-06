Donald Trump susține că Vladimir Putin a recunoscut că nu a reușit să „rezolve” războiul cu Ucraina și i-a cerut ajutorul

Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi cerut „rezolvarea” războiului din Ucraina în timpul ultimei lor convorbiri telefonice, relatează Ukrainska Pravda.

„Am vorbit cu el (n.r. Vladimir Putin) acum două săptămâni și mi-a spus că încercăm să rezolvăm acest război de 10 ani și nu am reușit. Trebuie să-l rezolvați voi”, a afirmat Trump la Forumul American de Afaceri din Miami, potrivit sursei citate.

Șeful Casei Albe a adăugat că „a rezolvat unele dintre aceste probleme într-o oră”, dar nu a specificat la ce acorduri s-a referit.

În același timp, Trump a criticat Organizația Națiunilor Unite, acuzând-o de inacțiune completă în rezolvarea războiului ruso-ucrainean și a altor conflicte, pe care, potrivit lui, el le-a oprit după revenirea sa Casa Albă în ianuarie 2025.

Ultima convorbire telefonică a lui Trump cu Putin a avut loc pe 16 octombrie.

Kremlinul susține că, în timpul acesteia, Putin l-a avertizat pe președintele american să nu furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, pentru că acest lucru ar dăuna relațiilor dintre Rusia și Statele Unite.

După apel, Trump a spus că acum nu este cel mai bun moment pentru a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, deoarece acest lucru ar putea ruina relațiile cu liderul rus.

Editor : Ș.R.