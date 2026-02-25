Preşedintele american Donald Trump susține acum discursul în faţa sesiunii comune a Congresului, prima sa cuvântare importantă în faţa legislatorilor de la revenirea la Casa Albă. „Aceasta este o epocă de aur pentru America”, a declarat acesta, afirmând, ca de obicei, că a moștenit o „națiune în criză”. Trump a lăudat realizările economice ale țării sub mandatul său, precizând totodată că granița SUA este „cea mai puternică și sigură”, că Venezuela, noul „prieten și partener” al SUA și că s-a „folosit de tarife pentru a face înțelegeri avantajoase pentru America. Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”.

Trump îl evocă pe Charlie Kirk

ACTUALIZARE 5.30 Donald Trump susține că în timpul mandatului său a avut loc o „reînnoire extraordinară a religiei, credinței, creștinismului și credinței în Dumnezeu”.

În acest moment, el îi acordă meritul lui Charlie Kirk, activistul politic de dreapta care a fost împușcat mortal anul trecut în campusul Universității Utah Valley și despre care spune că a avut un „rol important” în această aparentă creștere a popularității în rândul tinerilor.

Trump îl numește „marele meu prieten” și îi cere soției lui Kirk, Erika, să se ridice în picioare, în timp ce în sală se aud scandări de „CHARLIE, CHARLIE”.

Președintele continuă spunând că America trebuie să „respingă orice formă de violență politică”.

Trump cere buget pentru Departamentul de Securitate Internă

ACTUALIZARE 5.27 DonaldTrump le cere democraţilor să voteze finanţarea pentru Departamentul de Securitate Internă, făcând legătura și cu pericolele reprezentate de imigranţii violenţi, dar şi cu... starea vremii. El spune că nu sunt bani nici măcar pentru deszăpezire.

El îi admonestează pe congresmenii democraţi care nu îl aplaudă în picioare: „Ar trebui să vă fie ruşine!”, ceea ce îi încălzeşte şi mai mult pe susţinătorii săi, care aclamă în picioare: „SUA, SUA!”.

Trump revine de mai multe ori asupra acestui aspect în timpul discursului său: „Oamenii ăştia sunt nebuni”, spune el.

Legea „Save America Act” va opri fraudarea alegerilor, afirmă Trump

ACTUALIZARE 5.26 Trump solicită Congresului să adopte legea „Save America Act”, care ar impune cetățenilor să prezinte dovada cetățeniei atunci când se înregistrează pentru a vota, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului.

El afirmă că legea va proteja alegerile de fraudarea „rampantă”.

„Motivul pentru care nu vor să o facă... este pentru că vor să fraudeze”, spune el, referindu-se la opoziția democraților față de proiectul de lege.

Democrații spun că legislația ar putea împiedica cetățenii care și-au schimbat numele și alții să voteze.

„Singura modalitate de a fi ales este să fraudezi și noi vom opri acest lucru”, spune el.

Președintele SUA le cere participanților să se ridice în picioare dacă sunt de acord cu politica sa privind imigrația

ACTUALIZARE 5.15 Președintele SUA a solicitat legislatorilor să aprobe finanțarea Departamentului Securității Interne, după ce democrații au blocat finanțarea, cerând politici mai umane în materie de imigrație.

„Dacă sunteți de acord cu această afirmație, ridicați-vă în picioare și arătați-vă sprijinul”, a spus el. „Prima datorie a guvernului american este de a proteja cetățenii americani, nu străinii ilegali”.

Mulți dintre colegii republicani ai lui Trump s-au ridicat în picioare, în timp ce democrații au rămas așezați.

„Ar trebui să vă fie rușine pentru că nu vă ridicați în picioare”, le-a transmis președintele.

„Ați ucis americani”, a strigat, în replică, din sală, politiciana democrată Ilhan Omar.

JD Vance va conduce „războiul împotriva fraudei”

ACTUALIZARE 5.12 Vicepreședintele JD Vance va conduce „războiul împotriva fraudei”, a declarat Trump în fața Congresului.

El afirmă că există „corupție care jefuiește America” în patru state conduse de democrați: Minnesota, California, Massachusetts și Maine.

Vance a fost însărcinat să elimine frauda care ajunge să coste contribuabilii americani „miliarde” de dolari, a declarat președintele SUA.

Măsurile drastice luate de JD Vance sunt în vigoare de patru luni, a declarat Trump, adăugând: „Dacă vom reuși să descoperim suficiente cazuri de fraudă, vom avea un buget echilibrat peste noapte”.

Trump ia din nou în vizor imigranții

ACTUALIZARE 5.11 Trump a criticat imigranții somalezii din Minnesota, pe care i-a încadrat într-o campanie mai amplă de combatere a fraudei.

Trump s-a referit la „pirații somalezi care au jefuit Minnesota”, spunând că aceștia au demonstrat că „importarea acestor culturi prin imigrație nelimitată și frontiere deschise aduce aceste probleme chiar aici, în SUA, iar poporul american este cel care plătește prețul și facturile medicale mai mari, ratele de asigurare auto, chiria, impozitele și, poate cel mai important, criminalitatea”.

Criticii au condamnat anterior declarația lui Trump ca fiind în mod flagrant rasistă.

Administrația Trump a legat în repetate rânduri imigrația legală de fraudă și presiuni asupra asistenței sociale.

„Ar trebui să fiu în al treilea mandat”

ACTUALIZARE 5.09 Donald Trump a făcut referire la un al treilea mandat: „Ar trebui să fie al treilea mandat. Dar se întâmplă lucruri ciudate”.

El și susținătorii săi continuă să afirme că alegerile din 2020, pe care le-a pierdut în fața lui Joe Biden, au fost fraudate.

Președintele american a făcut declarații și cu alte ocazii despre o nouă candidatură în 2028, chiar dacă al 22-lea amendament al Constituției limitează mandatul președinților la două mandate.

Atacuri la democrați pentru prețurile ridicate

ACTUALIZARE 5.06 Trump s-a orientat acum către accesibilitate, o problemă pe care a respins-o ca fiind o „farsă a democraților” și pe care spune că a „rezolvat-o”.

„Politicile lor au creat prețurile ridicate. Politicile noastre le elimină rapid”, a spus Trump, referindu-se la fostul președinte Joe Biden și la democrați în general. „Ne descurcăm foarte bine. Prețurile sunt în cădere liberă.”

„Mai aveți puțină răbdare până le reducem și în curând veți vedea cifre pe care puțini oameni le-ar fi crezut posibile acum puțin timp”, a spus Trump.

Președintele SUA a lăudat, de asemenea, site-ul său web TrumpRx, care oferă persoanelor fără asigurare medicamente potențial mai ieftine online. El a spus că a încheiat un acord cu companiile de tehnologie pentru a menține facturile la utilități la un nivel scăzut, în ciuda cererilor centrelor de date AI.

El a menționat, de asemenea, un ordin executiv care limitează firmele de investiții de pe Wall Street să cumpere în bloc case unifamiliale.

Cu toate acestea, el a subliniat dependența sa ridicată de ordinele executive pentru a-și promova agenda, solicitând republicanilor să codifice politicile sale în lege.

Trump promite să micșoreze „costurile exorbitante ale asistenței medicale”

ACTUALIZARE 5.01 Președintele SUA a vorbit și despre costurile asistenței medicale.

El a declarat că se confruntă cu „una dintre cele mai mari escrocherii ale vremurilor noastre, costurile exorbitante ale asistenței medicale”.

Trump dă vina pe costurile ridicate ale Legii privind îngrijirea medicală accesibilă, cunoscută și sub numele de Obamacare, spunând că companiile de asigurări au folosit aceste politici pentru a se îmbogăți.

Președintele spune că va promova transparența prețurilor în domeniul sănătății și va pune capăt „costurilor exagerat de mari ale medicamentelor eliberate pe bază de rețetă”. El adaugă că ceilalți președinți „au vorbit mult, dar nu au făcut nimic”.

Decizia Curții Supreme privind tarifele este dezamăgitoare și regretabilă, afirmă președintele SUA

ACTUALIZARE 4.58 Trump atribuie „revenirea economică spectaculoasă” eficacității tarifelor sale.

El califică recentă decizie a Curții Supreme împotriva multora dintre tarifele sale drept „dezamăgitoare” și „regretabilă”, privind în direcția a patru dintre cei nouă judecători care au loc în Congres.

În ciuda hotărârii, tarifele „vor rămâne în vigoare în conformitate cu statutul juridic alternativ complet aprobat și testat”, afirmă Trump, adăugând că acestea „vor înlocui în totalitate impozitele pe venit”.

S-a așternut o tăcere profundă când Trump a subliniat pentru prima dată cuvântul „tarife”, dar apoi s-au auzit murmure din sală când a afirmat că taxele de import „funcționează bine”.

„Chiar și democrații știu asta”, a adăugat el.

Trump, anunț despre tarifele vamale ACTUALIZARE 4.52 Președintele SUA a abordat și problema tarifelor vamale, precizând că „m-am folosit de tarife pentru a face înțelegeri avantajoase pentru America. Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane. Vom vedea cifre pe care mulți le credeau imposibil de atins.” Trump afirmă că tarifele plătite de țările străine vor „înlocui în mod substanțial sistemul modern de impozitare pe venit”.

El susține că acest lucru va „elimina o mare povară financiară pentru oamenii pe care îi iubesc”. Săptămâna trecută, președintele a impus un tarif global după o recentă hotărâre a Curții Supreme, pe care Trump a calificat-o drept „nefericită”, care a considerat că taxele impuse anterior de acesta erau ilegale. Trump a lăudat, totodată, prețurile scăzute ale benzinei în discursul său privind starea națiunii, afirmând că acestea sunt „în prezent sub 2,30 dolari pe galon în majoritatea statelor și, în unele locuri, de 1,99 dolari pe galon”. „Câștigăm prea mult”: Trump prezintă echipa masculină de hochei a SUA ACTUALIZARE 4.36 Trump continuă să-și laude realizările, afirmând că SUA „câștigă atât de mult, încât nu știm ce să facem în privința asta. Oamenii îmi spun: «Vă rog, domnule președinte, câștigăm prea mult, nu mai putem suporta»”. El continuă spunând „vom câștiga mai mult ca niciodată”, înainte de a prezenta echipa masculină de hochei a Statelor Unite, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de iarnă, care este întâmpinată cu aplauze și scandări „SUA, SUA”. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media Echipa feminină a refuzat invitația președintelui de a participa, invocând „angajamente academice și profesionale programate anterior”. Echipa feminină a refuzat invitația președintelui de a participa, invocând „angajamente academice și profesionale programate anterior”. Trump, în discursul său, menționează victoria femeilor, adăugând că acestea „vor veni în curând la Casa Albă”. Înainte de a trece mai departe, președintele SUA spune că intenționează să acorde Medalia Prezidențială a Libertății portarului echipei, Connor Hellebuyck. Premiul este cea mai înaltă distincție civilă pe care o poate acorda un șef de stat în SUA. Venezuela, noul „prieten și partener” al SUA ACTUALIZARE 4.34 Prima menţiune a lui Trump referitoare la politica externă este legată de Venezuela, pe care o numeşte „noul nostru prieten şi partener” şi se laudă că SUA a obţinut 80 de milioane de barili de petrol din această ţară. Acest lucru vine după înlăturarea de la putere a liderului destituit al Venezuelei, Nicolás Maduro. Alesul democrat Al Green expulzat în timpul discursului lui Trump în Congres ACTUALIZARE 4.29 Congresmanul democrat Al Green a fost escortat marţi din sala Camerei Reprezentanţilor SUA la începutul discursului preşedintelui Trump despre "Starea Uniunii", după ce a ridicat o pancartă de protest, notează Reuters.



În timp ce Trump intra în sala Camerei, Green, un democrat din Texas, a desfăşurat o pancartă albă pe care scria: „Oamenii de culoare nu sunt maimuţe”. Aceasta este o referinţă la un videoclip postat pe reţelele de socializare la începutul acestei luni de Trump, care includea un clip care îi înfăţişa pe fostul preşedinte Barack Obama şi pe fosta Primă Doamnă Michelle Obama drept maimuţe.



Casa Albă a eliminat în cele din urmă videoclipul, iar Trump a declarat că un membru al personalului a postat videoclipul.



Green a fost parlamentarul care l-a huiduit pe Trump în timpul discursului său în faţa Congresului de anul trecut.

Trump afirmă că granița SUA este „cea mai puternică și sigură”

ACTUALIZARE 4.27 Donald Trump vorbește acum despre imigrație, care a fost una dintre cele mai importante teme ale campaniei sale electorale.

El laudă progresele pe care, potrivit lui, administrația sa le-a făcut în combaterea imigrației ilegale și a traficului de fentanil peste graniță.

„După patru ani în care milioane și milioane de străini ilegali au trecut granițele noastre, fără niciun fel de restricții și controale, acum avem cea mai puternică și sigură frontieră din istoria Americii”, spune el.

„Fluxul de fentanil mortal care trece granița noastră a scăzut cu un procent record de 56% într-un an”, afirmă Trump.

În timp ce Trump a lăudat scăderea drastică a numărului de treceri ale frontierei, el a menționat că „vom permite întotdeauna oamenilor să intre legal”.

Trump laudă realizările economice ale Statelor Unite

ACTUALIZARE 4.22 Trump se îndreaptă acum către economie și război, spunând că a moștenit o situație teribilă de la administrația anterioară.

După un an, spune Trump, administrația sa a „realizat o transformare cum nimeni nu a mai văzut până acum”. El o numește „o schimbare radicală pentru toate timpurile”.

Mulțimea începe să scandeze „SUA”, într-o aparentă încercare de a acoperi vocea cuiva care striga împotriva lui.

Trump spune că astăzi granița SUA este „sigură, dușmanii sunt speriați, armata și poliția sunt pregătite”.

Donald Trump: Trăim epoca de aur a Americii

ACTUALIZARE 4.16 Președintele ține discursul anual în fața Congresului, în care va prezenta prioritățile sale pentru anul următor.

El a fost întâmpinat de scandările „USA, USA” ale celor prezenți în sală.

Președintele începe prin a declara că „națiunea noastră s-a întors, mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică ca niciodată”.

A fost suficient pentru a stârni ovațiile republicanilor prezenți în sală.

El spune că așteaptă cu nerăbdare cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA, care va avea loc pe 4 iulie – o „piatră de hotar epică”, dar „încă nu ați văzut nimic”.

„Aceasta este o epocă de aur pentru America”, declară el, afirmând, ca de obicei, că a moștenit o „națiune în criză”.

Sub conducerea sa, a avut loc „o schimbare radicală”, declară el, iar America este „din nou respectată, poate ca niciodată până acum”.

Știrea inițială

Discursul televizat în prime-time, ținut în fața Congresului, al doilea în cele 13 luni de la revenirea sa la Casa Albă, îi oferă lui Trump o șansă de a-i convinge pe alegători să-i mențină pe republicani la putere la scrutinul din noiembrie, dar are loc într-un moment în care președintele se confruntă cu puternice turbulențe politice atât în țară, cât și în străinătate.

Nu există o limită de timp pentru durata cuvântării privind starea naţiunii. Trump a declarat deja că discursul său va fi unul lung, ceea ce ar putea fi semnificativ, având în vedere că discursul său de anul trecut a durat aproximativ o oră şi 40 de minute. De altfel, convoiul prezidenţial al lui Donald Trump a ajuns la Capitoliul SUA cu aproximativ 20 de minute mai devreme de ora programată.

Donald Trump își susține tradiționala cuvântare după câteva zile agitate pentru administrația sa, în care au venit să complice situația o decizie a Curții Supreme ce invalidează regimul său tarifar global, precum și noi date care arată că economia a încetinit mai mult decât era de așteptat, în timp ce inflația a accelerat.

Guvernatorul Virginiei, Abigail Spanberger, va prezenta răspunsul democraţilor, o parte din aceştia boicotând discursul preşedintelui.

Departamentul pentru Securitate Internă este cvasi-blocat din cauza unei dispute dintre republicanii și democrații din Congres cu privire la tacticile agresive ale administrației în privința imigrației, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de forțe de ordine la Minneapolis. În același timp, Trump încearcă să închidă capitolul scandalului creat în jurul publicării de către guvern a dosarelor legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, arată Reuters.



Totodată, liderul de la Casa Albă, care râvnește în mod deschis la Premiul Nobel pentru Pace și și-a înființat propriul Consiliu pentru Pace, pare să se apropie de un conflict militar cu Iranul din cauza programului nuclear al acestuia, deplasând nave de război în Orientul Mijlociu și dezvoltând planuri ce ar putea include o schimbare de guvern, potrivit unor oficiali americani.

Subiectele puse pe tapet: Iranul, războiul din Ucraina și tarifele vamale

Discursul de marți i-ar putea oferi lui Trump șansa de a lansa pentru prima dată o pledoarie publică în favoarea intervenției militare în Iran.

Doi oficiali ai Casei Albe, vorbind sub protecția anonimatului, au indicat că Trump va vorbi despre planurile sale pentru Iran, dar nu au oferit detalii, arată Reuters. De asemenea, au spus ei, șeful statului se va lăuda cu realizările sale în materie de intermediere de acorduri de pace.

Trump va vorbi la împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, ceea ce vine să amintească faptul că încă nu a „rezolvat” războiul căruia a spus odată că îi poate pune capăt „în 24 de ore”, amintește Reuters.

Este de așteptat ca președintele să abordeze în discursul său și decizia Curții Supreme privind tarifele, argumentând că instanța a greșit și evidențiind alternativele legale pe care le poate folosi pentru a reinstitui majoritatea taxelor. Trump a reacționat cu furie la decizia de săptămâna trecută, luând în vizor mai mulți judecători cu atacuri personale; o repetare a acestui răspuns marți ar putea duce la apariția de momente stânjenitoare, în condițiile în care cel puțin unii dintre cei nouă judecători ai Curții Supreme ar urma să asiste la discurs.

Consilieri de la Casa Albă și consilieri de campanie republicani l-au îndemnat pe Trump, având în vedere problematicele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, să se concentreze asupra preocupărilor economice ale americanilor. La alegerile din 2024, victoria lui Trump s-a bazat în mare parte pe promisiunile sale de a reduce costul vieții, dar sondajele de opinie arată că alegătorii nu sunt convinși de eforturile sale în acest sens de până acum.

Trump s-a străduit să mențină de atunci acest mesaj, ocolind în discursurile publice economia în favoarea lungii sale liste de nemulțumiri, în timp ce alteori susține că a rezolvat deja problema.

Unul dintre oficialii de la Casa Albă a afirmat că Trump va „reclama victoria în planul economiei”, un mesaj pe care legislatorii republicani care candidează pentru a fi realeși probabil nu îl vor primi tocmai cu brațele deschise. Președintele va argumenta că a moștenit o economie în stare precară de la predecesorul său democrat Joe Biden și că democrații au exagerat preocupările legate de prețuri, au spus ambii oficiali.

Potrivit acestora, Trump va scoate în evidență câștigurile de pe piața bursieră, investițiile din sectorul privat și legislația sa privind scăderea impozitelor ca dovezi ale faptului că a ajutat economia. Președintele își va lăuda de asemenea politica dură privind frontierele SUA și campania de deportări, în ciuda sondajelor care arată că majoritatea americanilor cred că administrația sa a mers prea departe în arestarea imigranților fără acte.

Trump, cunoscut pentru înclinația sa spre improvizație, a atenționat luni că discursul său va fi unul lung, de circa două ore. Discursul său de 100 de minute din martie anul trecut - tehnic vorbind, nu un discurs privind Starea Uniunii, dar altfel unul similar - a fost cel mai lung discurs prezidențial adresat Congresului din istoria modernă. Oficialii Casei Albe au precizat că ediția din acest an a fost concepută astfel încât să fie loc pentru momente spontane.

Unii democrați au ales să stea deoparte

Anul trecut, unii democrați au întrerupt discursul lui Trump cu huiduieli, înainte de a pleca din public în semn de protest. De data aceasta, peste 20 de democrați din Camera Reprezentanților și Senat intenționează să renunțe complet la discurs în favoarea unui miting în aer liber pe National Mall.

Unul dintre acești democrați, senatorul Jeff Merkley din Oregon, a declarat luni presei că mitingul va oferi o „descriere mai sinceră” a prestației lui Trump decât discursul „propagandistic” al acestuia.

Guvernatoarea din Virginia, Abby Spanberger, a cărei victorie decisivă din noiembrie anul trecut a fost văzută ca un semnal de avertizare pentru republicani în perspectiva alegerilor de la mijlocul mandatului, va oferi răspunsul oficial democrat la discursul prezidențial.

La rândul său, senatorul democrat american Alex Padilla din California - care a fost trântit la pământ și încătușat anul trecut după ce a încercat să-i pună o întrebare secretarei securității interne, Kristi Noem, la o conferință de presă - va oferi o replică în limba spaniolă.

Tema oficială a discursului privind Starea Uniunii este „America la 250 de ani: Puternică, Prosperă și Respectată” - o referire la cea de-a 250-a aniversare a fondării Statelor Unite, a consemnat luni The Wall Street Journal, citând oficiali de la Casa Albă.

