Donald Trump susține, miercuri, primul său discurs despre Starea Uniunii din al doilea mandat. „Am multe de spus”

Deşi în zilele noastre discursul despre starea naţiunii este un discurs televizat difuzat în prime time, iniţial era un raport scris trimis la Capitol Hill. De-a lungul timpului, a devenit un discurs public în faţa unei şedinţe comune a Camerei Reprezentanţilor şi a Senatului.

Invitaţia a fost trimisă în ianuarie de către preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, care a lăudat administraţia Trump şi a subliniat realizările obţinute de la revenirea sa la Casa Albă.

Discursul va avea loc, aşadar, marţi, 24 februarie, la Capitol Hill, în Washington, D.C., în faţa unei reuniuni comune a Congresului. Transmisia va fi disponibilă pe marile reţele naţionale, precum ABC, NBC, CBS, Fox News, NPR şi PBS, precum şi pe platformele digitale şi reţelele sociale. PBS va oferi o acoperire specială cu câteva ore înainte de discurs.

Discursul va începe la ora locală 21:00 (miercuri, ora 4:00, ora României) şi va dura aproximativ două ore.

Boicot din partea democraților

Un grup tot mai mare de congresmeni democraţi au anunţat că nu vor participa la discurs. În schimb, cel puţin o duzină dintre ei vor participa la un miting alternativ numit „People’s State of the Union” (Starea Uniunii Poporului), programat pentru ora 20:30, (miercuri, 3.30, ora României) la National Mall.

Evenimentul este organizat de grupuri progresiste precum MoveOn şi MeidasTouch şi va reuni congresmeni şi cetăţeni care l-au acuzat pe preşedinte că normalizează practicile autoritare şi promovează politici de imigrare pe care le consideră nedrepte. Între timp, legislatorii republicani au criticat boicotul şi au apărat relevanţa instituţională a evenimentului, subliniind că acesta este o obligaţie constituţională.

Conform tradiţiei din anii 1960, partidul de opoziţie va oferi un răspuns oficial după discursul prezidenţial.

Guvernatorul Virginiei, Abigail Spanberger, va prezenta răspunsul democraţilor în limba engleză. Spanberger, considerată o stea în ascensiune în cadrul Partidului Democrat, a fost aleasă în noiembrie într-o cursă considerată un semnal de avertizare pentru republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. La rândul său, senatorul californian Alex Padilla va prezenta răspunsul în limba spaniolă.

În plus, reprezentantul Summer Lee va da un răspuns progresist în numele Partidului Familiilor Muncitoare.

O națiune în plină schimbare

Ţara se află la o răscruce de drumuri, sărbătorind 250 de ani de la înfiinţare şi trecând prin unele dintre cele mai semnificative schimbări din politica, politicile şi starea generală a multor americani.

Preşedintele şi-a impus agenda în Congres atunci când a fost nevoie – adesea presând legislatorii cu un telefon în timpul voturilor decisive –, dar de cele mai multe ori a evitat procesul legislativ complicat, pentru a trece peste propriul partid şi opoziţia democrată, cel mai adesea unită.

Realizarea legislativă semnificativă a lui Trump până în prezent este proiectul de lege al Partidului Republican privind reducerile fiscale majore, cu noi conturi de economii pentru copii, fără impozite pe bacşişuri şi alte deduceri speciale, precum şi reduceri drastice ale ajutorului alimentar Medicaid şi SNAP. De asemenea, a alocat peste 170 de miliarde de dolari Departamentului Securităţii Interne pentru expulzările imigranţilor.

Însă Congresul condus de Partidul Republican a rămas în mare parte pasiv în timp ce Trump a preluat în mod dramatic puterea prin sute de ordine executive, multe dintre ele fiind contestate în instanţă, şi prin disponibilitatea de a face orice este necesar pentru a-şi impune agenda.

„Recuperarea unei puteri pierdute nu este o treabă uşoară în ordinea noastră constituţională”, a scris judecătorul Neil Gorsuch în respingerea istorică a Curţii Supreme a politicii tarifare a lui Trump. Gorsuch a atras atenţia că, fără intervenţia Curţii în chestiuni importante, „sistemul nostru de separare a puterilor şi de control reciproc riscă să cedeze locul unei acumulări continue şi permanente de putere în mâinile unui singur om”.

Trump acționează singur

De la reducerea personalului federal la modificarea calendarului vaccinărilor pentru copii, la atacarea Venezuelei şi capturarea preşedintelui acestei ţări, influenţa lui Trump pare să nu cunoască limite.

Administraţia sa a lansat anchete asupra potenţialilor adversari politici, a impus numele său pe clădiri istorice, inclusiv pe renumitul Centru John F. Kennedy pentru Arte Performative, şi, poate cel mai vizibil, a arestat oameni şi a transformat depozite în centre de detenţie pentru deportări.

La aproape fiecare pas, au existat momente în care Congresul ar fi putut interveni, dar nu a făcut-o.

Democraţii, aflaţi în minoritate, au încercat adesea să riposteze, inclusiv prin oprirea fondurilor de rutină pentru Securitatea Internă.

Dar republicanii cred că ţara a ales preşedintele şi a dat partidului lor controlul asupra Congresului pentru a se alinia cu agenda sa, potrivit unui înalt funcţionar al Partidului Republican, citat de Associated Press sub acoperirea anonimatului.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a declarat că Trump va fi cel mai „important” preşedinte al erei moderne.

Democraţii intenţionează să boicoteze discursul sau să rămână tăcuţi. „Starea uniunii se destramă”, a declarat liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, din New York.

Când reușește Congresul să se impună?

Au existat momente în care Congresul s-a opus Casei Albe, dar acestea au fost rare - cum ar fi presiunea bipartizană de mare amploare exercitată de reprezentanţii Thomas Massie, republican din Kentucky, şi Ro Khanna, democrat din California, pentru a forţa publicarea dosarelor Jeffrey Epstein, în ciuda obiecţiilor lui Johnson şi ale conducerii Partidului Republican.

Flexibilitatea puterii Congresului a provenit mai des de la câţiva republicani „renegaţi” care s-au alăturat majorităţii democraţilor pentru a-l controla pe preşedinte, cum a fost cazul când Camera Reprezentanţilor a votat pentru blocarea tarifelor impuse de Trump asupra Canadei. Senatul a avansat o rezoluţie cu privire la puterile de război pentru a împiedica acţiunea militară în Venezuela fără aprobarea Congresului, dar a renunţat după intervenţia lui Trump.

Acestea au fost în mare parte voturi simbolice, deoarece Congresul nu ar fi avut numărul necesar pentru a depăşi orice veto preconizat al lui Trump.

Mai des, Congresul i-a făcut pe plac lui Trump, anulând finanţarea bipartizană deja aprobată pentru ajutorul extern USAID sau pentru radiodifuziunea publică şi nereuşind să oprească atacurile militare americane asupra unor presupuse ambarcaţiuni folosite pentru traficul de droguri, acţiuni în urma cărora doi supravieţuitori au fost ucişi în Caraibe.

Iar când Trump a emis o graţiere în prima zi a mandatului său pentru aproximativ 1.500 de persoane acuzate în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, republicanii din Congres nu s-au opus.

Şi când Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală al lui Trump, condus de miliardarul Elon Musk, a început să concedieze angajaţi federali, legislatorii republicani şi-au exprimat aprobarea formând propriul grup DOGE în Capitol Hill.

„Întrebarea centrală pentru noi este dacă publicul înţelege ce este în joc”, a spus Max Stier, CEO al Partnership for Public Service, o organizaţie non-profit axată pe managementul guvernamental şi democraţie. „Ne aflăm în mijlocul celei mai semnificative transformări a guvernului şi a funcţionarilor publici din istoria ţării noastre”, a punctat Stier. El a spus că aproximativ 300.000 de angajaţi federali au fost concediaţi sau mutaţi, în timp ce 100.000 de angajaţi noi sau reangajaţi au fost în mare parte transferaţi la Departamentul Securităţii Interne.

Sistemul de control și echilibru, pus la încercare

În sălile de judecată din toată ţara, se înregistrează un număr record de procese împotriva administraţiei, întrucât Congresul „a adormit la volan”, a declarat Skye Perryman, preşedintele Democracy Forward, care a intentat peste 150 de procese împotriva administraţiei, parte a celui mai mare efort juridic împotriva unui executiv din istoria SUA.

Însă sistemul judiciar a fost supus unei presiuni intense, iar Casa Albă nu a respectat întotdeauna hotărârile judecătoreşti. Congresmenii republicani s-au alăturat criticilor lui Trump la adresa instanţelor, afişând în faţa birourilor lor postere cu judecătorii pe care vor să-i pună sub acuzare.

Următorul mare test va fi legea privind dovada cetăţeniei pentru a putea vota, pe care Trump o doreşte înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.nCamera Reprezentanţilor a adoptat legea SAVE America, care ar impune prezentarea certificatului de naştere sau a paşaportului pentru ca un alegător să se înregistreze pentru a vota la alegerile federale şi a unui act de identitate cu fotografie la secţiile de votare.

Susţinătorii spun că este necesar pentru a combate frauda, în timp ce criticii susţin că va împiedica milioane de americani să voteze, deoarece nu au documente de cetăţenie la îndemână. Senatul are majoritatea necesară pentru a adopta măsura, dar nu şi cele 60 de voturi necesare pentru a depăşi obstrucţionarea preconizată din partea democraţilor. Trump a promis că va lua măsuri executive dacă Congresul nu aprobă legislaţia.

Miza alegerilor de la jumătatea mandatului

Trump se va adresa naţiunii cu puţin peste opt luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Controlul asupra Congresului este în balanţă. Alegerile de la jumătatea mandatului sunt rareori o veste bună pentru preşedinţi. Doar în patru din ultimele 41 de alegeri partidul preşedintelui a câştigat locuri în Camera Reprezentanţilor.

Republicanii deţin acum doar o marjă de patru locuri, astfel încât democraţii par pregătiţi să preia controlul. Ei încep chiar să creadă că au şanse să recâştige Senatul. În orice caz, sunt mari şanse ca un congres divizat să se întoarcă la Washington în ianuarie viitor.

Un alt motiv de pesimism în ceea ce priveşte şansele republicanilor în această toamnă este scăderea popularităţii lui Trump în sondaje. Cel mai recent sondaj Pew i-a acordat un rating de aprobare de 37%, aproximativ egal cu cel mai scăzut nivel înregistrat în primul său mandat. Sondajele realizate de o serie de instituţii arată că Trump este în dezavantaj în ceea ce priveşte probleme precum economia, inflaţia şi criminalitatea. Aproape şase din zece americani spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită.

Consilierii lui Trump susţin de ceva timp că modalitatea de a inversa scăderea popularităţii sale în sondaje şi de a spori şansele republicanilor în noiembrie este de a demonstra că politicile sale îmbunătăţesc economia şi fac viaţa mai accesibilă pentru americanii obişnuiţi. Joe Biden a încercat această strategie în faţa scăderii încrederii publicului în politicile sale economice. Nu a funcţionat prea bine pentru el, notează Council on Foreign Relations. Discursurile prezidenţiale rareori influenţează opinia publică.

Despre ce va vorbi Trump

Discursul despre starea naţiunii reprezintă pentru Trump o ocazie de a prezenta publicului american politicile pe care le-a pus în aplicare în primele treisprezece luni ale celui de-al doilea mandat, de a-şi redresa popularitatea în sondaje şi de a mobiliza alegătorii republicani în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie.

Casa Albă nu a oferit prea multe detalii despre ceea ce va spune Trump în faţa Congresului, dar este probabil ca discursul să se concentreze pe probleme interne.

Este foarte probabil ca discursul să fie lung, iar preşedintele să se abată de la textul pregătit. Fiecare dintre cele cinci discursuri ale sale în faţa unei sesiuni comune a Congresului a durat cel puţin o oră; discursul său din martie anul trecut a durat aproape o oră şi patruzeci de minute, deoarece a deviat frecvent de la textul pregătit. De asemenea, este de aşteptat ca Trump să-şi asume meritul pentru o serie de succese istorice, lăsând experţii de la reţelele de ştiri şi de pe reţelele sociale să se certe asupra celor reale şi a celor imaginare.

Tarife, comerț și Curtea Supremă

Experţii în politică externă vor asculta ce spune Trump - sau mai degrabă ce nu spune despre restul lumii. Nu lipsesc subiectele pe care le-ar putea discuta. Cu siguranţă va discuta despre tarife, mai ales după decizia de respingere a Curţii Supreme. Trump s-a arătat indignat de hotărâre, spunând că „îi este ruşine de anumiţi membri ai Curţii” şi numindu-i „proşti şi „câini de companie”. Probabil că va mai spune ceva pe această temă până marţi seara.

Hotărârea Curţii nu îl scoate pe Trump din afacerea tarifelor. Tarifele pe care le-a impus în temeiul altor autorităţi legale rămân în vigoare, iar el a răspuns la hotărârea Curţii invocând secţiunea 122 din Legea comerţului din 1974 pentru a impune un tarif global de 10%. Dar mustrarea Curţii faţă de interpretarea sa extinsă a autorităţii prezidenţiale i-a restrâns opţiunile. Spre deosebire de IEEPA, tarifele prevăzute la secţiunea 122 nu pot depăşi 15% şi expiră după 150 de zile, cu excepţia cazului în care Congresul le prelungeşte. Celelalte legi privind tarifele comerciale la dispoziţia lui Trump îi impun să urmeze proceduri potenţial îndelungate sau să limiteze nivelul la care poate majora tarifele. Decizia Curţii creează, de asemenea, incertitudini majore cu privire la soarta acordurilor comerciale pe care le-a negociat sau pe care le negociază în prezent.

Hotărârea Curţii este, de fapt, a doua veste proastă pe care Trump a primit-o în ultima săptămână în domeniul comerţului. Biroul de Recensământ a publicat cifrele privind deficitul comercial al SUA pentru 2025. Pe partea pozitivă, deficitul comercial global al SUA cu restul lumii s-a redus uşor, în mare parte deoarece excedentul comercial al SUA în domeniul serviciilor continuă să crească. Cu toate acestea, Trump s-a concentrat în mod tradiţional pe o măsură comercială mai restrânsă, balanţa comercială a bunurilor fizice. În acest caz, deficitul SUA a atins un nou maxim în 2025. Acest lucru sugerează că tarifele impuse de Trump nu au dus până acum la o renaştere a industriei manufacturiere din SUA. Scăderea constantă a locurilor de muncă în industria manufacturieră din SUA în ultimul an pare să coroboreze la această concluzie.

Momentul în care Curtea Supremă a pronunţat hotărârea adaugă un plus de dramatism discursului de marţi seara. Conform tradiţiei, toţi cei nouă judecători ai Curţii Supreme participă la discursul privind starea naţiunii şi stau în faţă, în centrul atenţiei, în timp ce preşedintele vorbeşte. Pentru a-şi demonstra imparţialitatea, ei stau, în general, impasibili, aplaudând doar în momentele de extaz. Când judecătorul Samuel Alito a dat din cap şi a părut să murmure „nu este adevărat” în timpul discursului lui Barack Obama din 2010 privind starea naţiunii, încălcarea etichetei a ajuns pe prima pagină a ziarelor. Aşadar, judecătorii se pot aştepta ca expresiile faciale şi limbajul corporal să fie analizate cu atenţie în timp ce preşedintele va ţine discursul marţi seara.

Iran, Venezuela și Ucraina

Trump va discuta probabil despre Iran. Statele Unite au acumulat forţe militare în Orientul Mijlociu de câteva săptămâni, în timp ce au presează Teheranul să-şi limiteze programele nucleare şi de rachete balistice. Săptămâna trecută, Trump a declarat că lumea va afla în următoarele „zece până la cincisprezece zile, cel mult” dacă va ordona un atac asupra Iranului. Totuşi, termenul ar putea fi mult mai scurt. În iunie anul trecut, Trump a emis o declaraţie în care afirma că va lua o decizie cu privire la atacarea Iranului „în următoarele două săptămâni”. Doar treizeci de ore mai târziu, Trump a ordonat armatei americane să atace instalaţiile nucleare ale Iranului. Efortul de a forţa un vot care să-l oblige pe Trump să se prezinte în faţa Congresului pentru a obţine autoritatea înainte de orice atac asupra Iranului pare să eşueze. Aproape toţi republicanii se opun moţiunii, iar unii democraţi se tem că un astfel de vot ar submina capacitatea lui Trump de a folosi ameninţarea cu forţa pentru a ajunge la un acord cu Iranul.

Venezuela va fi, de asemenea, probabil menţionată marţi, măcar pentru ca Trump să laude curajul şi priceperea armatei americane în capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro. În timp ce mulţi venezueleni sperau că extrădarea lui Maduro va duce la o schimbare de regim, Trump s-a mulţumit până acum cu schimbarea conducerii şi „gestionarea regimului”, întrucât restul guvernului Maduro rămâne în funcţie. Trump nu a menţionat democraţia sau drepturile omului în timpul conferinţei de presă din 3 ianuarie în care a anunţat capturarea lui Maduro şi nu a prezentat încă niciun plan concret pentru a ajuta venezuelenii să-şi recâştige democraţia. De fapt, Trump pare să fi abandonat politica SUA de a nu recunoaşte guvernul lui Maduro ca guvern legitim al Venezuelei, calificând relaţiile cu guvernul preşedintei interimare Delcy Rodríguez ca fiind „de nota zece”.

Alte subiecte de urmărit includ politica SUA faţă de China, starea relaţiilor cu NATO şi aliaţii SUA în general, acţiunile pe care le întreprinde pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ce fac Statele Unite pentru a avansa acordul de pace din Gaza, viitorul Consiliului pentru Pace şi modul în care „Doctrina Donroe” vizează Cuba.

Ca întotdeauna, problemele pe care Trump le ignoră sau le trece cu vederea ar putea fi la fel de importante ca subiectele pe care le abordează. De asemenea, el ar putea introduce un subiect despre care puţini vorbesc la Washington, aşa cum a făcut anul trecut, când Groenlanda şi Panama au ocupat un loc important în discursul său comun adresat Congresului, notează Council on Foreign Relations, care face şi o „previziune rapidă”: indiferent ce va spune Trump, republicanii îi vor lăuda discursul, iar democraţii îl vor critica.