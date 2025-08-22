Donald Trump ține lumea cu sufletul la gură. Declarații din Biroul Oval, începând cu ora 19:00

Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump va susține vineri, 22 august, un discurs televizat din Biroul Oval, începând cu 19:00, ora României.

Casa Albă nu a dat publicității detalii despre ce va spune Trump în discursul său, dar acest lucru vine în urma unei serii de discuții cu lideri globali, în încercarea de a găsi soluții pentru războiul în curs dintre Ucraina și Rusia.

Discursurile din Biroul Oval sunt rare și de obicei rezervate momentelor de criză sau mize politice mari, ceea ce oferă remarcilor lui Trump o greutate sporită.

Trump își va susține discursul public televizat de la Casa Albă la prânz, ora Washingtonului.

Weekendul trecut, el i-a găzduit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe mai mulți lideri europeni. Deși întâlnirea nu a dus la un acord pentru a pune capăt războiului, lansat de Rusia în februarie 2022, ea a pus bazele unei mult așteptate întâlniri trilaterale între Trump, Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, cu care Trump s-a întâlnit vineri la o bază militară din Alaska.

„Am rezolvat șapte războaie și am crezut că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare, dar s-a dovedit a fi cel mai dificil”, a spus Trump.

