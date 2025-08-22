Live TV

Donald Trump ține lumea cu sufletul la gură. Declarații din Biroul Oval, începând cu ora 19:00

Data actualizării: Data publicării:
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Donald Trump Sursa foto: Profimedia Images

Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump va susține vineri, 22 august, un discurs televizat din Biroul Oval, începând cu 19:00, ora României.

Casa Albă nu a dat publicității detalii despre ce va spune Trump în discursul său, dar acest lucru vine în urma unei serii de discuții cu lideri globali, în încercarea de a găsi soluții pentru războiul în curs dintre Ucraina și Rusia.

Discursurile din Biroul Oval sunt rare și de obicei rezervate momentelor de criză sau mize politice mari, ceea ce oferă remarcilor lui Trump o greutate sporită.

Trump își va susține discursul public televizat de la Casa Albă la prânz, ora Washingtonului.

Weekendul trecut, el i-a găzduit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe mai mulți lideri europeni. Deși întâlnirea nu a dus la un acord pentru a pune capăt războiului, lansat de Rusia în februarie 2022, ea a pus bazele unei mult așteptate întâlniri trilaterale între Trump, Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, cu care Trump s-a întâlnit vineri la o bază militară din Alaska.

„Am rezolvat șapte războaie și am crezut că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare, dar s-a dovedit a fi cel mai dificil”, a spus Trump.

Zelenski arată care sunt adevăratele intenţii ale Moscovei. „Semnalele din partea Rusiei sunt neruşinate”

ANALIZĂ Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și ce ar putea însemna asta

