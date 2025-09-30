Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: are „trei sau patru zile” la dispoziție să răspundă planului pentru pacea în Fâșia Gaza

Preşedintele american Donald Trump a anunțat marţi un ultimatum de „trei sau patru zile” mişcării islamiste palestiniene Hamas să răspundă planului său de pace în Fâşia Gaza, pe care l-a prezentat luni alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

„Vom da aproximativ trei sau patru zile. Vom vedea. Toate ţările arabe sunt de acord. Ţările musulmane sunt de acord, Israelul este de acord. Aşteptăm doar răspunsul Hamas. Iar Hamas va accepta sau nu va accepta. Dacă nu acceptă, totul se va termina într-un mod foarte trist”, a declarat preşedintele american într-o scurtă discuţie cu presa la Casa Albă.

Întrebat cum ar putea arăta răspunsul Israelului dacă Hamas respinge acordul, Trump a precizat că va lăsa Israelul „să facă ceea ce trebuie să facă, iar ei ar putea să o facă destul de ușor”, fără a oferi detalii ce ar putea însemna acest lucru pentru Fâșia Gaza.

Hamas „a plătit un preț mare”, spune președintele SUA, adăugând că liderii lor „au fost uciși în cadrul a trei ofensive”.

„Cu Hamas, este foarte simplu”, spune el. „Vrem ca ostaticii să fie eliberați imediat și vrem să vedem un comportament adecvat”.

Gruparea palestiniană islamistă analizează planul de pace în 20 de pași propus de Donald Trump pentru Gaza, a dezvăluit o sursă palestiniană apropiată mișcării, conform AFP. Ulterior, gruparea ar urma să ofere un răspuns „care să reprezinte Hamas şi mişcările rezistenţei”.

Între timp, Benjamin Netanyahu a transmis că armata israeliană nu se va retrage din Gaza și a respins categoric ideea unui stat palestinian, subliniind că nici planul discutat cu Donald Trump nu prevede o astfel de soluție.

Citește și Nicușor Dan salută planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza: „Oferă o oportunitate reală”

Editor : C.A.