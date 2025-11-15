Live TV

Video Donald Trump va da în judecată BBC. Președintele american anunță că va cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari

Data publicării:
donald trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri, anunță BBC.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One, vineri seară, Trump a declarat: Îi vom da în judecată pentru o sumă cuprinsă între 1 şi 5 miliarde de dolari, probabil săptămâna viitoare”, relatează BBC.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

BBC a precizat că montajul discursului din 6 ianuarie 2021 a dat, neintenţionat, „impresia greşită că preşedintele Trump făcuse un apel direct la acţiuni violente”.

BBC şi-a prezentat scuzele, dar a spus că nu va plăti compensaţii financiare”.

Controversa a dus la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, şi a şefei departamentului de ştiri, Deborah Turness.

Cred că trebuie să o fac”, le-a spus Trump jurnaliştilor despre planul său de a intenta acţiune în instanţă. Au trişat. Au schimbat cuvintele pe care le rosteam”, a mai afirmat el.

Donald Trump a precizat că nu a discutat subiectul cu premierul britanic Keir Starmer, dar că Starmer a cerut să vorbească cu el, iar Trump îl va suna în cursul weekendului.

La începutul acestei săptămâni, avocaţii preşedintelui american au ameninţat că vor da BBC în judecată pentru daune de 1 miliard de dolari, dacă instituţia nu îşi retractează afirmaţiile, nu îşi cere scuze şi nu îl despăgubeşte.

Căutările în bazele de date publice cu dosare judiciare au arătat mai devreme că, până acum, nu a fost depusă nicio acţiune legală, precizează BBC.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
3
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Traian-Berbeceanu01
4
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Digi Sport
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum...
Ultimele știri
Postul Crăciunului, un lux pentru mulți dintre români. Produsele sunt mai scumpe. „Oamenii nu mai cumpără ca înaine”
Explozie puternică urmată de incendiu în Buenos Aires, cel puțin 22 de răniți. Risc toxic în capitala Argentinei
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”. Tricolorii, calificați 100% la barajul pentru Cupa Mondială
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sua-elvetia-tarife
Donald Trump a fost de acord să reducă semnificativ tarifele vamale pentru Elveția. Ce vor obține SUA la schimb
nicolas maduro
Nicolas Maduro îl îndeamnă pe Donald Trump să nu împingă SUA într-un „război etern”: „Gata cu Afganistanul. Trăiască pacea”
epstein cu donald
„Eu sunt capabil să-l dobor pe Trump”, spunea Jeffrey Epstein în 2018. „N-are nicio celulă decentă în corp”
ZmIxYzE0MmY4YjJmOGE3NWRiMjM0MTQ5YWYyZDU1Nw==.thumb
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert: „Mulți au ideea de distrugere asigurată. Nu trebuie să fie cazul”
viktor orban
Viktor Orban susține că pregătește în continuare summitul dintre Putin și Trump, chiar dacă nu există o întâlnire programată
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era...
Fanatik.ro
Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cum recunoști pastele de calitate. Culoarea lor e cel mai important detaliu, spun chefii italieni
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Acum e sigur: România s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială 2026! Ce se schimbă dacă termină grupa pe...
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA