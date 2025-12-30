Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026. „Am pus capăt la opt războaie”

Donald Trump va primi în 2026 un premiu pentru pace din partea Israelului, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei conferințe de presă susținute în Florida, alături de președintele american, potrivit AFP. Prin acordarea acestui premiu, descris drept cea mai înaltă distincție civilă israeliană, Benjamin Netanyahu rupe o tradiție veche de câteva decenii, potrivit căreia distincția era oferită exclusiv cetățenilor israelieni.

„Israelienii apreciază ceea ce ați făcut pentru a ajuta Israelul și pentru a susține lupta noastră împotriva Hamas în Gaza”, a declarat Netanyahu, adresându-i-se liderului de la Casa Albă.

Ceremonia de decernare este programată pentru 2026 și are loc, în mod tradițional, în ajunul sărbătorii naționale a Israelului.

Președintele american s-a declarat „foarte surprins” și „emoționat” de anunț și a sugerat că ar putea călători în Israel pentru a participa la ceremonie.

Donald Trump se prezintă drept un actor-cheie în eforturile de pace din regiune, afirmând că este principalul artizan al unui plan de pace pentru Gaza, teritoriu devastat de peste doi ani de războiul declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie.

„Am pus capăt la opt războaie”

Republicanul a susținut că a contribuit la încheierea a opt conflicte armate, printre care cele din Gaza, India-Pakistan sau Cambodgia-Thailanda, și a afirmat că aceste eforturi ar trebui să îi aducă Premiul Nobel pentru Pace.

Totuși, mai mulți experți citați de presa internațională au subliniat că implicarea lui Donald Trump în unele dintre aceste conflicte a fost limitată sau chiar inexistentă.

La începutul lunii decembrie, FIFA, organizația internațională de fotbal, i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace, cu ocazia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, organizată la Washington.

