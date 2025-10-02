Live TV

Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump. Foto. Leon Neal/ Getty Images

Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a doua zi, iar Donald Trump a descris situația drept o „oportunitate fără precedent” pentru a reduce agențiile federale și a concedia angajați. Președintele american i-a acuzat pe democrați că i-au oferit această șansă și a anunțat tăieri masive de fonduri pentru proiecte susținute de opoziție, informează The Guardian.

Președintele a anunțat pe rețelele sociale că se va întâlni cu Russell Vought, șeful Biroului pentru Buget de la Casa Albă și arhitect al concedierilor și plecărilor forțate din administrația federală.

„Am o întâlnire cu Russ Vought, cel din PROJECT 2025 Fame, pentru a determina care dintre numeroasele agenții democrate, majoritatea o escrocherie politică, recomandă să fie tăiate și dacă aceste tăieri vor fi temporare sau permanente”, a scris Trump pe Truth Social.

„Nu-mi vine să cred că democrații radicali de stânga mi-au oferit această oportunitate fără precedent”, a adăugat el.

Guvernul federal a intrat în blocaj la miezul nopții de miercuri, după ce democrații au refuzat să susțină planul republican de finanțare, care includea o serie de concesii legate de sănătate. Vought a amenințat că va folosi blocajul pentru a continua disponibilizările și a anunțat miercuri anularea unor finanțări federale de miliarde de dolari pentru proiecte asociate democraților.

Potrivit acestuia aproximativ 18 miliarde de dolari au fost înghețați pentru proiecte de infrastructură din zona New York, pe motiv de „principii DEI neconstituționale” – referire la politicile de diversitate, echitate și incluziune pe care Trump a încercat să le elimine din administrația federală. Printre proiectele vizate se numără linia de metrou Second Avenue din Manhattan și tunelul Hudson River, care leagă New York de New Jersey.

Decizia a provocat reacții furioase din partea liderilor democrați Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, ambii din New York.

„Donald Trump tratează din nou oamenii simpli ca pe niște victime colaterale în campania sa nesfârșită de haos și răzbunare”, au transmis cei doi într-o declarație comună.

Vought a anunțat, de asemenea, că circa 8 miliarde de dolari destinați pentru 16 state conduse de democrați au fost blocați, fără a preciza proiectele. El a descris banii ca fiind „finanțare Green New Scam pentru a alimenta agenda climatică a stângii”.

Senatorul democrat Adam Schiff, din California – stat vizat de tăieri – a reacționat: „Democrația noastră e grav avariată atunci când un președinte poate suspenda ilegal proiecte în statele democrate doar pentru a-și pedepsi adversarii politici.”

La rândul său, senatorul Ron Wyden, din Oregon, a spus: „Să tai finanțarea doar pentru statele democrate va duce la creșterea facturilor pentru toată lumea. Nu e știință de rachete. Vought nu e apt să servească în această sau în orice administrație.”

La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a avertizat miercuri că „urmează concedieri iminente”, fără a oferi detalii suplimentare. Este o schimbare față de blocajele anterioare, când angajații federali erau trimiși acasă sau lucrau fără plată, dar primeau salariile retroactiv după reluarea finanțării.

Senatoarea Patty Murray, liderul democrat din comisia de buget a Senatului, a reacționat pe X: „Dacă președintele concediază o mulțime de oameni, nu e din cauza blocajului – e pentru că EL a decis să-i concedieze. Oamenii nu sunt instrumente de negociere și e bolnav modul în care președintele îi tratează pe angajații federali ca pe niște pioni.”

Unii republicani și-au exprimat îngrijorarea față de folosirea blocajului ca pretext pentru reducerea și mai drastică a personalului federal. „E probabil cea mai solidă poziție morală pe care republicanii au avut-o vreodată într-un astfel de moment, și nu-mi place să risipim acest capital politic când avem un asemenea avantaj”, a spus senatorul republican Kevin Cramer, din Dakota de Nord, pentru CNN.

Efectele mai ample ale blocajului rămân de văzut. Numeroase parcuri naționale și muzee Smithsonian din Washington D.C. au rămas deschise, dar cu servicii reduse.

În Congres, negocierile sunt în impas, fiecare tabără refuzând să cedeze. „Literalmente nu am nimic de negociat”, a spus joi Mike Johnson, președintele republican al Camerei Reprezentanților. Camera controlată de republicani a votat un proiect de finanțare până pe 21 noiembrie, dar acesta are nevoie de sprijinul unei părți dintre democrați pentru a trece de pragul de 60 de voturi din Senat.

Miercuri, un grup bipartizan de senatori a fost văzut discutând pe holurile Senatului, dar nu este clar dacă discuțiile au adus cele două tabere mai aproape de un compromis.

Camera Reprezentanților rămâne suspendată, iar Senatul nu are nicio ședință programată joi, din cauza sărbătorii Yom Kippur.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
4
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la...
klaus iohannis
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al...
dacia duster pick-up
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a...
Ultimele știri
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile
Ionuț Moșteanu, despre posibilitatea ca România să intre în război: Trebuie să fim bine pregătiți. Rușii vor să-și bage coada peste tot
Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rachetă Tomahawk
Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk
Trump Press Briefing - Washington, Washington, District of Columbia, USA - 27 Jun 2025
Trump, subiect de glume la summitul liderilor europeni. Premierul Albaniei a ridiculizat „rezolvarea” unui conflict care n-a existat
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față
Federal President visits US forces in Grafenwoehr
Veteranele armatei SUA îl acuză pe Pete Hegseth că minte despre standardele militare: „Nu am cerut tratament special”
aD00NDAmaGFzaD0zNmQ3ZmM5OGRkZjUwMDM5M2Q3YzFiZGJlZTllYTgyNg==.thumb
Modul în care SUA vor ajuta Ucraina să lovească ținte energetice în Rusia. Oficiali americani dezvăluie decizia luată de Trump (WSJ)
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Fără milă! Elvețienii, concluzie categorică după ce au văzut FCSB - Young Boys: ”E clar”
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...