Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA

Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a doua zi, iar Donald Trump a descris situația drept o „oportunitate fără precedent” pentru a reduce agențiile federale și a concedia angajați. Președintele american i-a acuzat pe democrați că i-au oferit această șansă și a anunțat tăieri masive de fonduri pentru proiecte susținute de opoziție, informează The Guardian.

Președintele a anunțat pe rețelele sociale că se va întâlni cu Russell Vought, șeful Biroului pentru Buget de la Casa Albă și arhitect al concedierilor și plecărilor forțate din administrația federală.

„Am o întâlnire cu Russ Vought, cel din PROJECT 2025 Fame, pentru a determina care dintre numeroasele agenții democrate, majoritatea o escrocherie politică, recomandă să fie tăiate și dacă aceste tăieri vor fi temporare sau permanente”, a scris Trump pe Truth Social.

„Nu-mi vine să cred că democrații radicali de stânga mi-au oferit această oportunitate fără precedent”, a adăugat el.

Guvernul federal a intrat în blocaj la miezul nopții de miercuri, după ce democrații au refuzat să susțină planul republican de finanțare, care includea o serie de concesii legate de sănătate. Vought a amenințat că va folosi blocajul pentru a continua disponibilizările și a anunțat miercuri anularea unor finanțări federale de miliarde de dolari pentru proiecte asociate democraților.

Potrivit acestuia aproximativ 18 miliarde de dolari au fost înghețați pentru proiecte de infrastructură din zona New York, pe motiv de „principii DEI neconstituționale” – referire la politicile de diversitate, echitate și incluziune pe care Trump a încercat să le elimine din administrația federală. Printre proiectele vizate se numără linia de metrou Second Avenue din Manhattan și tunelul Hudson River, care leagă New York de New Jersey.

Decizia a provocat reacții furioase din partea liderilor democrați Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, ambii din New York.

„Donald Trump tratează din nou oamenii simpli ca pe niște victime colaterale în campania sa nesfârșită de haos și răzbunare”, au transmis cei doi într-o declarație comună.

Vought a anunțat, de asemenea, că circa 8 miliarde de dolari destinați pentru 16 state conduse de democrați au fost blocați, fără a preciza proiectele. El a descris banii ca fiind „finanțare Green New Scam pentru a alimenta agenda climatică a stângii”.

Senatorul democrat Adam Schiff, din California – stat vizat de tăieri – a reacționat: „Democrația noastră e grav avariată atunci când un președinte poate suspenda ilegal proiecte în statele democrate doar pentru a-și pedepsi adversarii politici.”

La rândul său, senatorul Ron Wyden, din Oregon, a spus: „Să tai finanțarea doar pentru statele democrate va duce la creșterea facturilor pentru toată lumea. Nu e știință de rachete. Vought nu e apt să servească în această sau în orice administrație.”

La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a avertizat miercuri că „urmează concedieri iminente”, fără a oferi detalii suplimentare. Este o schimbare față de blocajele anterioare, când angajații federali erau trimiși acasă sau lucrau fără plată, dar primeau salariile retroactiv după reluarea finanțării.

Senatoarea Patty Murray, liderul democrat din comisia de buget a Senatului, a reacționat pe X: „Dacă președintele concediază o mulțime de oameni, nu e din cauza blocajului – e pentru că EL a decis să-i concedieze. Oamenii nu sunt instrumente de negociere și e bolnav modul în care președintele îi tratează pe angajații federali ca pe niște pioni.”

Unii republicani și-au exprimat îngrijorarea față de folosirea blocajului ca pretext pentru reducerea și mai drastică a personalului federal. „E probabil cea mai solidă poziție morală pe care republicanii au avut-o vreodată într-un astfel de moment, și nu-mi place să risipim acest capital politic când avem un asemenea avantaj”, a spus senatorul republican Kevin Cramer, din Dakota de Nord, pentru CNN.

Efectele mai ample ale blocajului rămân de văzut. Numeroase parcuri naționale și muzee Smithsonian din Washington D.C. au rămas deschise, dar cu servicii reduse.

În Congres, negocierile sunt în impas, fiecare tabără refuzând să cedeze. „Literalmente nu am nimic de negociat”, a spus joi Mike Johnson, președintele republican al Camerei Reprezentanților. Camera controlată de republicani a votat un proiect de finanțare până pe 21 noiembrie, dar acesta are nevoie de sprijinul unei părți dintre democrați pentru a trece de pragul de 60 de voturi din Senat.

Miercuri, un grup bipartizan de senatori a fost văzut discutând pe holurile Senatului, dar nu este clar dacă discuțiile au adus cele două tabere mai aproape de un compromis.

Camera Reprezentanților rămâne suspendată, iar Senatul nu are nicio ședință programată joi, din cauza sărbătorii Yom Kippur.

