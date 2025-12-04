Donald Trump vorbeşte despre o „întâlnire foarte bună” a emisarului său cu Vladimir Putin privind Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că întâlnirea dintre emisarul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina a fost „foarte bună”, dar fără a oferi detalii despre continuarea negocierilor, transmite AFP.

„El ar dori să pună capăt războiului”, a declarat preşedintele american despre omologul său rus, înainte de a preciza că aceasta a fost „impresia” pe care au avut-o Steve Witkoff şi Jared Kushner.

„Vom vedea dacă se va întâmpla asta”, a adăugat el, referindu-se la un acord pentru a pune capăt conflictului, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan