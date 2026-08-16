Donald Trump vrea mai multă presiune economică asupra Iranului. Care sunt opțiunile la care ar putea recurge administrația SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a promis vineri că va lovi Iranul cu toată forța pe plan economic, la o zi după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul va impune Teheranului măsuri „fără precedent” încă de săptămâna viitoare, relatează Reuters.

Statele Unite, Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană au aplicat sancțiuni, au instituit embargouri comerciale și au înghețat active încă de la sfârșitul anilor 1970, ca urmare a programului nuclear al Iranului, a încălcărilor drepturilor omului și a sprijinului acordat grupărilor militante.

De la începutul războiului cu Iranul, în februarie, Washingtonul a impus sancțiuni suplimentare în domeniile maritim, energetic și financiar și a inițiat un blocaj naval.

Datele furnizate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA arată că agenția a impus sancțiuni asupra a peste 1.000 de persoane, nave și aeronave de când Trump și-a început al doilea mandat.

Măsurile recente au vizat flota petrolieră fantomă a Iranului, asigurătorii din sectorul transportului maritim, entitățile și persoanele care facilitează achiziționarea de arme de către Iran, precum și platformele de tranzacționare digitală, înghețând o sumă estimată la 500 de miliarde de dolari în criptomonede legate de Iran.

Experții afirmă că administrația Trump ar putea încerca și următoarele opțiuni:

Sancțiuni împotriva rafinăriilor din China

Rafinăriile independente din China reprezintă un sfert din capacitatea de rafinare a țării. Acestea funcționează cu marje de profit reduse și, uneori, negative.

China achiziționează peste 80% din petrolul exportat de Iran, potrivit datelor din 2025 furnizate de firma de analiză Kpler. Rafinăriile independente preiau o mare parte din acest comerț, ceea ce le expune la așa-numitele măsuri secundare ⁠care sancționează entitățile care sprijină o țintă principală a sancțiunilor.

Sancțiunile impuse anterior de SUA au descurajat rafinăriile independente mai mari să achiziționeze petrol iranian. Totuși, rafinăriile independente sunt oarecum ferite de aceste sancțiuni, întrucât au o expunere redusă față de sistemul financiar american, afirmă experții în sancțiuni.

Sancțiuni împotriva băncilor chineze

OFAC a impus sancțiuni secundare asupra unor entități mai mici cu sediul în China și Hong Kong, acuzate că au gestionat tranzacții cu petrol iranian în valoare de miliarde de dolari și că au contribuit la finanțarea achizițiilor de arme.

Trezoreria SUA a avertizat două bănci chineze de mari dimensiuni că ar putea face obiectul unor sancțiuni secundare în cazul în care s-ar constata că fonduri iraniene circulă prin sistemele lor, dar nu a mers până la a le desemna oficial.

Experții în sancțiuni au afirmat că vizarea celor două bănci, pe care oficialii americani nu le-au identificat public, sau impunerea altor sancțiuni ar putea avea un efect descurajator asupra instituțiilor financiare mai mari, deși au avertizat că acest lucru ar putea declanșa, de asemenea, acțiuni de represalii din partea Beijingului.

Reprezentanții administrației Trump au încercat să minimizeze tensiunile dintre Washington și Beijing în perspectiva unei întâlniri preconizate între Trump și președintele Xi Jinping, care va avea loc mai târziu în acest an. Aceștia se tem că Beijingul ar putea reduce exporturile de minerale critice, esențiale pentru producția de tehnologie avansată, într-un moment în care SUA și aliații occidentali încă încearcă să-și dezvolte propriile surse de aprovizionare.

Sancțiuni suplimentare

Statele Unite ar putea continua să ia în vizor persoane și entități iraniene, precum și alte entități din China și din regiunea Golfului, care ajută Teheranul să eludeze sancțiunile pentru a obține venituri destinate efortului său de război.

Trezoreria a impus recent sancțiuni împotriva firmelor care apar pe piață cu scopul de a facilita tranzacțiile Iranului prin care acesta schimbă veniturile din petrol pe importuri. Însă astfel de măsuri se reduc la o abordare de tip „whack-a-mole” care nu a modificat comportamentul Iranului, a afirmat Brett Erickson, director general al Obsidian Risk Advisors, subliniind că Teheranul creează pur și simplu noi entități pentru a le înlocui pe cele sancționate.

Miad Maleki, expert în sancțiuni la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, a declarat că Bessent semnaliza probabil o intensificare a eforturilor de aplicare a sancțiunilor împotriva transportatorilor de petrol, cumpărătorilor și caselor de schimb valutar care ajută Iranul să-și plătească importurile.

De asemenea, au fost menționate posibilitatea impunerii unor sancțiuni suplimentare în domeniul aviației, menite să afecteze capacitatea Iranului de a desfășura activități comerciale, în contextul în care SUA au blocat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, a adăugat el.

Blocadă terestră

Unii oficiali americani și israelieni au lansat ideea unei blocade terestre, care ar necesita sprijinul vecinilor Iranului: Irak, Turcia, Pakistan, Afganistan, Turkmenistan, Azerbaidjan și Armenia.

Administrația Trump are relații mai apropiate sau mai îndepărtate cu toate aceste țări, cu excepția Afganistanului, dar granița cu această țară este muntoasă și, oricum, extrem de dificil de patrulat.

Trump ar putea avea pârghii de influență asupra Pakistanului, care a solicitat recent o linie de swap valutar în valoare de 10 miliarde de dolari de la Trezorerie, și asupra Turciei, care dorește să se reîncadreze în programul american de avioane de luptă F-35.

O blocadă terestră ar putea spori presiunea asupra poporului iranian prin întreruperea importurilor de alimente, energie și textile, însă experții afirmă că o astfel de măsură ar fi dificil de pus în aplicare și s-ar putea să nu ducă la proteste sau la presiuni interne.

Tarife

Trump a amenințat în repetate rânduri că va impune tarife asupra mărfurilor provenite din țările care fac afaceri cu Iranul, deși Curtea Supremă a anulat temeiul juridic al acestor taxe.

Senatul a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege cuprinzător privind sancțiunile împotriva Rusiei, care includea noi sancțiuni împotriva Iranului și i-ar conferi lui Trump noi competențe în materie de tarife, pe care le-ar putea folosi, eventual, împotriva țărilor care sprijină comerțul și achizițiile de armament ale Iranului.

Această lege trebuie să fie încă aprobată de Camera Reprezentanților din SUA, ceea ce s-ar putea dovedi dificil, având în vedere îngrijorările larg răspândite în rândul democraților și al unor republicani cu privire la măsurile tarifare.

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Editor : A.M.G.