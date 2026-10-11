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Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific (sau Atlantic) „Oceanul Trump” sau „Oceanul Americilor”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Preşedintele Donald Trump a sugerat sâmbătă, în cadrul unui miting electoral la Clarksville, în Tennessee, să se dea numele său sau cel al Statelor Unite unuia dintre cele două oceane care mărginesc ţara, relatează BFMTV.

În faţa unui public entuziast, el a spus: „Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific (…) L-am putea numi «Oceanul Trump»... sau «Oceanul Americilor», ceva de genul acesta”, a sugerat Trump, citat de News.ro. Apoi a adăugat: „Înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean”.

Această nouă propunere se înscrie într-o serie de iniţiative de schimbare a unor denumiri geografice. Donald Trump a luat deja decizia, în ianuarie 2025, de a redenumi Golful Mexicului în „Golful Americii”, stârnind tensiuni puternice cu ţara vecină.

La sfârşitul lunii august, locatarul Casei Albe a semnat un decret prin care Lacul Ontario, situat la graniţa dintre Statele Unite şi Canada, ar urma să devină „Lacul Americii”. Şi în acest caz, partea canadiană a fost nemulţumită de idee.

Luna trecută, a venit rândul statului New Mexico să se afle în vizorul său: Donald Trump a propus redenumirea acestuia în „Noua Americă”, nume pe care îl considera „mai prestigios” pentru acest teritoriu „cu un potenţial incredibil”.

Tot la începutul lunii trecute, el a sugerat ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită Strâmtoarea Trump.

Pe plan intern, el a vrut ca Centrul Kennedy să poarte şi numele lui, dar justiţia i-a respins acest demers.

Editor : A.P.

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