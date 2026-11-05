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Donald Trump vrea să stabilească cine e câștigătorul alegerilor în Alaska. „Nu există altă soluție echitabilă”

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Donald Trump, la un miting electoral în Arizona, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, 14 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Președintele american Donald Trump a afirmat joi, într-o postare de pe Truth Social, că voturile din Alaska pentru candidatul opoziției, Dan Sullivan, ar trebui atribuite senatorului republican în funcție, pe care îl cheamă tot Dan Sullivan. În Alaska, unde rezultatul votului nu este în cunoscut, cursa electorală a fost dominată de un scandal atribuit candidatei democrate, Mary Peltola, care este acuzată că a făcut demersuri pentru înscrierea în alegeri a unui candidat cu același nume ca al candidatului republican, pentru a-i diminua numărul de voturi.

„Totalul voturilor obținute de falsul Dan Sullivan, plus celelalte „falsuri” pe care democrații le-au pus pe buletinul de vot, ar trebui să-i fie atribuite imediat adevăratului Dan Sullivan, iar alegerile s-ar încheia - el ar câștiga cu ușurință. Nu există altă soluție echitabilă! Președintele DJT”, a scris președintele Donald Trump joi, pe rețeaua lui, Truth Social.

În Alaska, lupta pentru Senat se duce între actualul senator republican Dan Sullivan și candidata democrată Mary Peltola, care după raportarea a peste 75% din voturile exprimate, conduce cu mai puțin de un punct în fața republicanului.

În acest stat de la Arctica - în mod tradiţional conservator -, sondajele îi acordă un uşor avans candidatei democrate Mary Peltola în alegerile de la jumătate de mandat de marţi. Potrivit NYT, campania acestei foste judecătoare tribale amerindiene a făcut cercetări cu privire la registrele electorale din 2025, pentru a găsi o persoană cu acelaşi nume ca senatorul în exerciţiu Dan Sullivan.

Operaţiunea a reuşit, iar acest alt Dan Sullivan, un profesor pensionar care locuieşte într-un sat de pescari, a candidat în urma unor discuţii cu un consultant democrat. Organul democrat de campanie al candidaţilor la Senat - DSCC - a fost implicat în aceste eforturi de diluare a susţinerii senatorului republican, susţine cotidianul american.

Campania lui Mary Peltola şi DSCC au dezminţit însă, la NYT, orice implicare.

Potrivit NBC News, transferul de voturi cerut de Donald Trump s-ar putea întâmpla în cele din urmă, datorită sistemului de vot preferențial din Alaska.

Conform sistemului electoral din Alaska, dacă niciunul dintre cei patru candidați nu obține majoritatea voturilor la primul tur, oficialii electorali organizează un tur de scrutin instantaneu, pe baza ordinii în care alegătorii i-au clasat pe cei patru candidați.

Candidatul cu cele mai puține voturi este eliminat, iar voturile alegătorilor care l-au indicat pe acel candidat ca prima opțiune vor fi distribuite candidatului pe care l-au indicat ca a doua opțiune.

Aceasta înseamnă că voturile contracandidatului Dan Sullivan ar putea fi, în cele din urmă, distribuite actualului senator republican Dan Sullivan, indiferent de situație, în funcție de modul în care alegătorii îi clasează pe candidați.

Editor : B.P.

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