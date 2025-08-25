Live TV

Donald Trump vrea să trimită armata încă într-un oraș controlat de democrați. Motivele invocate de către liderul de la Casa Albă

Data publicării:
Garda Națională
Soldați înarmați ai Gărzii Naționale. Foto: Profimedia
Din articol
„Nu am solicitat intervenția federală”

Donald Trump planifică să trimită trupelor Gărzii Naționale la Chicago, a confirmat duminică un oficial al Pentagonului pentru ABC News.

„Nu vom specula cu privire la operațiuni viitoare. Departamentul este o organizație de planificare și colaborează în mod continuu cu alte agenții partenere la planuri de protejare a bunurilor și personalului federal”, a declarat un oficial al Departamentului Apărării, potrivit ABC, potrivit The Guardians

Duminică dimineață, Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților și congresman democrat din New York, a declarat că Donald Trump a „fabricat o criză” pentru a justifica trimiterea trupelor Gărzii Naționale federalizate la Chicago, fără a consulta liderii locali.

Jeffries, care a apărut în emisiunea State of the Union de la CNN, l-a acuzat pe președintele SUA că „se joacă cu viețile americanilor” prin desfășurarea fără precedent a armatei pe teritoriul național, care a escaladat până la înarmarea trupelor care patrulează în prezent în Washington, DC – după trimiterea de trupe în Los Angeles în iunie.

Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a declarat că orice astfel de plan al lui Trump ar constitui „cea mai flagrantă încălcare a Constituției noastre din secolul XXI”.

Vineri seara, oficialii Pentagonului au confirmat pentru Fox News că până la 1.700 de bărbați și femei din Garda Națională erau pregătiți să se mobilizeze în 19 state, în majoritate republicane, pentru a sprijini măsurile anti-imigrație ale lui Trump, asistând Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE) cu „sprijin logistic și funcții administrative”.

Jeffries a declarat că susține declarația guvernatorului democrat al statului Illinois, JB Pritzker, potrivit căreia Trump „abuzează de puterea sa” când vorbește despre trimiterea Gărzii Naționale la Chicago și distrage atenția de la suferința pe care, potrivit lui, președintele o provoacă familiilor americane.

Garda Națională se află în mod normal sub autoritatea statelor individuale, fiind mobilizată la cererea guvernatorului statului și federalizată – sau mobilizată de guvernul federal – numai în cazul unei urgențe naționale și la cererea unui guvernator.

Jeffries a declarat într-un interviu acordat CNN duminică dimineață: „Ar trebui să continuăm să sprijinim forțele de ordine locale și să nu-i permitem lui Donald Trump să se joace cu viețile americanilor în încercarea sa de a crea o criză și de a distrage atenția, pentru că este profund nepopular”.

El a continuat: „Susțin cu tărie declarația emisă de guvernatorul Pritzker, care clarifică faptul că Donald Trump nu are niciun temei și nicio autoritate pentru a încerca să trimită trupe federale în orașul Chicago”.

Casa Albă lucrează la planuri de a trimite Garda Națională în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, dominat de alegătorii democrați într-un stat democrat, pentru a lua măsuri dure împotriva criminalității, a persoanelor fără adăpost și a imigranților, a raportat Washington Post.

Pritzker a emis sâmbătă seara o declarație care începea astfel: „Statul Illinois nu a primit până în acest moment nicio solicitare sau contact din partea guvernului federal în care să ne fie întrebat dacă avem nevoie de asistență, iar noi nu am solicitat intervenția federală”.

Trump a susținut că era necesară o intervenție militară în capitala țării și în alte părți pentru a potoli ceea ce el a numit niveluri de criminalitate scăpate de sub control, chiar dacă statisticile arată că infracțiunile grave și violente din Washington și din multe alte orașe americane au scăzut de fapt drastic.

Vineri, în cadrul unei discuții cu reporterii în Biroul Oval, președintele a insistat că „locuitorii din Chicago ne cer cu disperare să intervenim”, prezentând planul său de a trimite trupe acolo, care ulterior „vor ajuta și New York-ul”.

„Când vom fi gata, vom începe cu Chicago... Chicago este un dezastru”, a declarat Trump.

Johnson, într-o apariție duminică la MSNBC, a spus că împușcăturile au scăzut cu aproape 40% în orașul său numai în ultimul an, iar el și Pritzker au spus că orice plan al Casei Albe de a trece peste autoritatea locală și de a trimite trupe ar fi ilegal.

„Președintele a repetat această prezentare iritată de când a preluat funcția. Ceea ce propune el în acest moment ar fi cea mai flagrantă încălcare a Constituției noastre din secolul XXI”, a declarat Johnson.

California a dat în judecată guvernul federal când a trimis Garda Națională și pușcașii marini americani în anumite zone din Los Angeles în iunie, din cauza protestelor împotriva raidurilor ICE, dar instanța a refuzat să blocheze trupele.

Principalele orașe vizate de Trump nu sunt doar majoritar democratice, ci și conduse de primari de culoare, printre care Washington, DC, Chicago, New York, Baltimore, Los Angeles și Oakland.

Rahm Emanuel, fost congresman democrat din Illinois, șef de cabinet al fostului președinte Barack Obama și fost primar al orașului Chicago, a apărut și el duminică la CNN, îndemnând oamenii să reflecteze asupra faptului că Trump, în cele două mandate ale sale, a trimis trupe americane doar în orașe americane, niciodată în străinătate.

Emanuel a spus că, dacă ar fi încă primar, i-ar cere președintelui să acționeze ca un partener și, deși criminalitatea era în scădere, să „colaboreze cu noi în domeniul siguranței publice” pentru a combate furturile de mașini, crimele cu arme de foc și bandele și să nu „vină și să se comporte de parcă am fi un oraș ocupat”.

El a adăugat despre agenda lui Trump: „A ținut discursul în Iowa, a spus că «urăște» democrații, iar acest lucru ar putea fi o reflectare a acestui lucru”. Discursul a avut loc în iulie, când Trump i-a criticat dur pe democrații din Congres care au refuzat să voteze pentru One Big Beautiful Bill, legea emblematică a celei de-a doua administrații Trump de până acum, care se concentrează pe reduceri fiscale pentru cei bogați, stimulente masive pentru agenda anti-imigrație și reduceri ale beneficiilor pentru programe precum Medicaid, care oferă asigurări de sănătate pentru americanii săraci.

