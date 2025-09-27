Live TV

Video Donald Trump vrea să trimită armata și forțe federale la Portland: „Autorizez intervenția în forță deplină”

Data publicării:
d trump arata cu degeteul, conferibta de presa
Foto: Profimedia

Donald Trump a anunțat că intenționează să trimită trupe federale și militare în orașul Portland. Președintele american a scris pe rețeaua Truth Social că a dat instrucțiuni pentru desfășurarea forțelor, pe care le consideră necesare pentru protejarea orașului și a unităților federale aflate „sub asediu”.

„La solicitarea secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, îi cer secretarului de război, Pete Hegseth, să trimită toate trupele necesare pentru a proteja Portland, oraș devastat de război, și orice unități ICE aflate sub asediu din partea Antifa și a altor teroriști interni. Autorizez, de asemenea, folosirea forței depline, dacă va fi necesar”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Într-o declarație de presă, joi, Trump a afirmat că „oameni nebuni au încercat să incendieze clădiri din Portland” și că în continuare există „agitatori profesioniști și anarhiști” care acționează în oraș.

Portland nu este primul oraș vizat de o astfel de decizie. Luna trecută, administrația Trump a trimis forțe armate și federale și în capitala Washington.

