Donna Jean Godchaux-MacKay a murit. Solista formaţiei Grateful Dead avea 78 de ani

Donna Jean Godchaux-MacKay, o mezzo-soprană care a asigurat backing vocals pentru melodii clasice ale anilor 1960 precum „Suspicious Minds” şi „When a Man Loves a Woman” şi a fost solistă a formaţiei Grateful Dead pentru o mare parte a anilor 1970, a murit la vârsta de 78 de ani.

Un purtător de cuvânt al lui Godchaux-MacKay a confirmat că artista a murit duminică, de cancer, la hospice-ul Alive din Nashville, scrie News.ro.

Godchaux-MacKay şi alţi membri ai formaţiei Grateful Dead au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 1994.

Născută Donna Jean Thatcher în Florence, Alabama, nu împlinise încă 20 de ani când a devenit interpretă în apropierea oraşului Muscle Shoals, unde au fost înregistrate multe hituri soul şi rhythm and blues, şi a participat, de asemenea, la numeroase sesiuni la American Sound Studio din Memphis. Printre realizările sale se numără „Suspicious Minds” al lui Elvis Presley, „When a Man Loves a Woman” al lui Percy Sledge şi melodii cu Neil Diamond, Boz Scaggs şi Cher.

La începutul anilor 1970, ea şi soţul ei de atunci, Keith Godchaux, s-au alăturat formaţiei Grateful Dead şi au rămas alături de ei pentru mai multe turnee şi albume, printre care „Terrapin Station”, „Shakedown Street” şi „From the Mars Hotel”. Godchaux a contribuit la numeroase piese, fie alături de Jerry Garcia în Scarlet Begonias, fie compunând şi interpretând „From the Heart of Me”.

Soţii Godchaux au părăsit formaţia în 1979, cu speranţa de a-şi forma propria trupă, dar Keith Godchaux a murit în anul următor din cauza rănilor suferite într-un accident de maşină. Donna, care s-a căsătorit cu basistul David MacKay în 1981, a continuat să participe la turnee şi să înregistreze albume în deceniile următoare.

Printre albumele sale se numără „Back Around” şi „Donna Jean and the Tricksters”. În anii 1970, ea şi Keith Godchaux au lansat albumul „Keith & Donna”.

Pe lângă David MacKay, îi supravieţuiesc fiii Kinsman MacKay şi Zion Godchaux şi doi fraţi, Gogi Clark şi Ivan Thatcher.

