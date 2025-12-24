Dosarele Epstein. Acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020

Noi documente date publicităţii din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump. O notă internă a FBI din octombrie 2020 documentează modul în care o femeie ar fi afirmat că a fost violată de Trump şi de Jeffrey Epstein în anii 1990.

Aceste informaţii provin de la un bărbat anonim care a contactat FBI-ul prin telefon. Cu toate acestea, nu există dovezi care să susţină această afirmaţie, relatează site-ul elveţian 20Minuten, potrivit News.ro.

Potrivit notei, bărbatul respectiv ar fi reluat legătura în anii 1990 cu o veche cunoştinţă cu care avusese un copil. Femeia ar fi povestit că a fost invitată împreună cu fiicele sale într-un hotel de lux, unde l-ar fi întâlnit pe Donald Trump. Ulterior, ea ar fi spus: „Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein”. Şi a adăugat: „O fată cu un nume ciudat m-a dus la un hotel sau la un imobil de lux. Aşa s-a întâmplat”.

Bărbatul a raportat FBI-ului şi o întâlnire anterioară cu Trump: în 1995, el l-ar fi dus cu limuzina la aeroportul din Dallas. În timpul călătoriei, Trump ar fi menţionat de mai multe ori numele „Jeffrey” şi ar fi făcut aluzii la telefon despre „abuzarea unei fete”. Când bărbatul i-a povestit femeii acest episod, ea ar fi devenit „brusc glacială”, potrivit raportului FBI, şi ar fi făcut declaraţiile menţionate mai sus.

La scurt timp după aceea, ea i-ar fi spus că a depus plângere la poliţie. Două săptămâni mai târziu, ea a fost găsită moartă în Kiefer, în statul american Oklahoma, cu „capul spulberat”. Potrivit denunţătorului, poliţiştii de la faţa locului nu ar fi crezut că este vorba de o sinucidere, dar autorităţile au clasat totuşi cazul ca atare.

Bărbatul a adăugat că a scris o postare pe Facebook în 2020 despre aceste evenimente. Cineva l-ar fi sunat şi ar fi ţipat la el, spunându-i că şi-a pus familia în pericol.

FBI-ul s-a limitat la înregistrarea apelului. Informaţia nu a fost verificată sau evaluată.

Numele femeii şi al celorlalte persoane implicate sunt acoperite în documentele făcute publice. Dosarul poate fi consultat aici.

Potrivit Departamentului de Justiţie (DOJ) al Statelor Unite, ultimul set de documente din dosarele Epstein conţin numeroase acuzaţii mincinoase şi senzaţionaliste. Acuzaţiile aduse împotriva lui Trump sunt, de asemenea, potrivit DOJ nefondate şi false.

Citește și:

Trump a zburat de opt ori cu avionul lui Jeffrey Epstein, inclusiv cu o tânără de 20 de ani, potrivit unor noi documente

Dosarele Epstein: Documentele publicate arată tacticile lui Ghislaine Maxwell de a atrage minorele în lumea miliardarului abuzator

O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată

Editor : B.E.