Dosarele Epstein: democrații cer din nou desemnarea unui procuror special pentru anchetarea legăturilor lui Trump cu infractorul sexual

Aleşi democraţi din Congresul american au cerut luni desemnarea de către guvern a unui procuror special pentru anchetarea legăturilor dintre Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein, cu opt zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, relatează AFP.

Această cerere a democraţilor din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor nu are practic nicio şansă să fie acceptată, întrucât numirea unui procuror special ţine de competenţa ministrului justiţiei, Todd Blanche, fost avocat personal al lui Donald Trump.

Dar ea pune accentul pe una dintre vulnerabilităţile preşedintelui republican în cadrul bazei sale MAGA, deosebit de receptivă la teoriile conspiraţiei care susţin că Jeffrey Epstein nu s-a sinucis în închisoare în 2019, ci ar fi fost asasinat pentru a se muşamaliza un scandal în care erau implicate personalităţi de prim plan. Finanţistul a fost acuzat că a exploatat sexual mai mult de o mie de tinere, dintre care unele minore, notează Agerpres.

O perioadă îndelungată apropiat de Jeffrey Epstein, pe când cei doi făceau parte din cercurile mondene din New York şi Florida în anii 1990, Donald Trump susţine că a rupt legăturile cu el cu mult înainte ca acesta să fie investigat de justiţie şi că nu a ştiut nimic despre infracţiunile sale sexuale.

Însă aleşii democraţi din comisie contestă această versiune a faptelor, în special în urma unui raport publicat luni, întocmit pe baza mărturiilor a 11 femei, „dintre care cinci l-au acuzat în mod direct pe Trump că le-a violat sau le-a agresat sexual în compania lui Epstein sau în prezenţa acestuia”.

„Ministerul Justiţiei al lui Trump pare să ascundă aceste crime pentru a proteja preşedintele”, afirmă Jamie Raskin, principalul membru democrat al acestei comisii, într-un comunicat.

„După ce a fost avocatul personal al lui Donald Trump, Todd Blanche i-a devenit ministrul justiţiei personal”, acuză raportul aleşilor democraţi.

Dar „nu există prea multe motive să credem că administraţia actuală va lua această minimă decizie”, recunosc ei în legătură cu cererea lor de desemnare a unui procuror. Aşadar, ei îi cer Congresului să îşi exercite prerogativele pentru a „căuta justiţie pentru supravieţuitoare şi a pune capăt muşamalizării ruşinoase de către administraţia Trump”.

Democraţii au cheltuit peste 35 de milioane de dolari pe spoturi publicitare dedicate în special cazului Epstein, potrivit presei americane.

O lege adoptată de Congres în noiembrie 2025 a obligat administraţia Trump să asigure o transparenţă totală în cazul Epstein.

Însă, în pofida publicării online a peste trei milioane de pagini, Ministerul Justiţiei a fost acuzat de reţinerea de informaţii atât de către congresmeni democraţi, ca şi republicani, în special din cauza acoperirii cu negru a multor fragmente din dosar.

Editor : B.E.