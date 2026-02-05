Live TV

Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon de a influenţa politica europeană (The Guardian)

steve bannon
Steve Bannon. Foto: GettyImages
Bannon și Italia Bannon și Franța

Zeci de mesaje conţinute în ultima tranşă de dosare Epstein date publicităţii dezvăluie încercările fostului strateg-şef al lui Donald Trump, Steve Bannon, de a-l convinge pe Jeffrey Epstein să ofere sprijin şi finanţare pentru a susţine partidele de extremă dreapta din Europa, scrie The Guardian.

Mesajele datează în mare parte din 2018 şi 2019, când Bannon, după ce a fost concediat de Trump, a vizitat regulat Europa în încercarea sa de a crea o mişcare în Parlamentul European care să unească forţele de extremă dreapta şi eurosceptice din mai multe ţări, printre care Italia, Germania, Franţa, Ungaria, Polonia, Suedia şi Austria.

Bannon şi-a îndreptat atenţia în special asupra lui Matteo Salvini, viceprim-ministrul italian şi liderul Ligii, partid de extremă dreapta, care la momentul respectiv se afla la apogeul puterii sale politice. Partidele de opoziţie din Italia i-au cerut săptămâna aceasta lui Salvini să clarifice dacă Epstein a influenţat ascensiunea Ligii, după ce numele lui Salvini a fost menţionat de mai multe ori în mesajele schimbate între Bannon şi Epstein.

În Franţa, partidul de stânga La France Insoumise a solicitat, de asemenea, o anchetă parlamentară interpartinică, după ce mai multe personalităţi franceze, printre care Jack Lang, fost ministru al culturii, şi fiica sa, au apărut în ultima tranşă de documente Epstein. La fel, există şi schimburi de mesaje între Epstein şi Bannon, în care Bannon vorbea despre dorinţa sa de a strânge fonduri pentru Marine Le Pen, şefa extremei dreapta din Franţa.

În Germania, dosarele au dezvăluit schimburi de mesaje între Epstein şi Bannon în care aceştia promovau partidul Alternative für Deutschland (AfD, extrema dreaptă) şi o denigrau pe Angela Merkel, cancelarul german de atunci, notează The Guardian, citat de News.ro.

În mesaje din 2018, Bannon se lăuda cu influenţa sa în calitate de „consilier” al noilor populişti de dreapta şi considera succesele partidelor din Europa ca o şansă de a le folosi în beneficiul său şi al lui Epstein.

Bannon și Italia

Nu există dovezi ale unei relaţii directe între Salvini şi Epstein, nici sugestii că Salvini ar fi fost implicat în reţeaua de trafic sexual a lui Epstein. Dar ceea ce dezvăluie mesajele este interesul lui Epstein pentru naţionaliştii europeni, notează The Guardian.

Într-un mesaj conţinut într-unul dintre fişiere şi datat 5 martie 2019, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare europene, Bannon scrie că este „concentrat pe strângerea de fonduri pentru Le Pen şi Salvini, astfel încât aceştia să poată candida cu liste complete”.

Alte mesaje detaliază călătoriile lui Bannon în Europa la acea vreme şi ambiţia sa de a creşte puterea naţionaliştilor la Bruxelles, aşa cum reiese dintr-o serie de schimburi de mesaje între cei doi în perioada alegerilor parlamentare europene de la sfârşitul lunii mai 2019.

Mesajele se referă, de asemenea, la întâlnirea lui Bannon cu Salvini la Milano în martie 2018, la doar câteva zile după alegerile generale italiene care au culminat cu formarea unui guvern de către Liga împreună cu Mişcarea populistă Cinci Stele.

Bannon s-a întâlnit din nou cu Salvini în Italia în septembrie acelaşi an, când Liga s-a alăturat organizaţiei sale anti-UE, Mişcarea. Până în vara următoare, Salvini se afla în opoziţie după ce a destrămat coaliţia Ligii cu Mişcarea Cinci Stele într-o încercare eşuată de a declanşa alegeri anticipate.

Nu există dovezi că Epstein a finanţat Liga, care a revenit la guvernare în 2022 ca aliat în coaliţia de guvernare a Giorgiei Meloni, şi alte partide europene de extremă dreapta. Cu toate acestea, se pare că Bannon a încercat să stoarcă fonduri de la Epstein.

Andrea Casu, un politician din partidul italian de centru-stânga Partidul Democrat, care a ridicat marţi întrebări cu privire la subiectul finanţării în parlamentul de la Roma, a declarat: „Solicităm guvernului - nu doar lui Salvini - claritate şi transparenţă. Trebuie să înţelegem mai întâi dacă există o legătură, nu numai cu Bannon, ci şi cu cei care astăzi joacă un joc politic cu aceste forţe de dreapta la nivel european”.

Riccardo Magi, preşedintele partidului de stânga Più Europa (Mai multă Europă), a afirmat că dosarele Epstein „îl implică pe Matteo Salvini în presupusa finanţare pe care Bannon promisese să o acorde pentru campania sa electorală”, o acuzaţie care „ridică îngrijorări cu privire la o potenţială influenţă externă asupra celui de-al doilea partid ca mărime din actuala majoritate”.

Bannon a refuzat să comenteze în presa americană schimburile de mesaje din ultimele dosare Epstein. Partidul Liga al lui Salvini a respins speculaţiile potrivit cărora Epstein ar fi contribuit cu fonduri, calificându-le drept „nefondate” şi „exagerări grave”. Acesta a adăugat că partidul „nu a solicitat şi nu a primit niciodată finanţare” şi că se va apăra pe sine şi pe Salvini „în toate modurile posibile în cazul insinuărilor sau asocierilor cu personaje dezgustătoare”.

Bannon și Franța

În Franţa, Jack Lang, care conduce Institutul Lumii Arabe, o organizaţie culturală, apare în e-mailuri în care se discută despre întâlniri şi vacanţe. El a recunoscut că îl cunoştea pe Epstein, spunând că era „într-o perioadă în care nimic nu sugera că Jeffrey Epstein se afla în centrul unei reţele de criminalitate”. Fiica sa, Caroline, producătoare de film, a demisionat săptămâna aceasta din Uniunea Producătorilor Independenţi din Franţa, după ce e-mailurile au arătat că ea a fondat o companie offshore împreună cu Epstein în 2016 pentru a investi în munca tinerilor artişti. Nu a existat nicio sugestie de ilegalitate. Ea a spus că a demisionat din companie când au fost dezvăluite faptele criminale ale lui Epstein.

E-mailurile au arătat, de asemenea, comunicări extinse între Epstein şi Olivier Colom, fost consilier diplomatic al fostului preşedinte de dreapta Nicolas Sarkozy. Un schimb de e-mailuri cu Colom din 2018 sugera că fostul ministru de finanţe Bruno Le Maire s-ar fi dus la casa lui Epstein din New York la o dată nespecificată. O persoană apropiată lui Le Maire a declarat pentru Politico că Le Maire nu ştia a cui era casa pe care o vizita în septembrie 2013, înainte de a deveni ministru de finanţe, şi a plecat repede când l-a văzut pe Epstein la reşedinţă, fără să-l mai vadă vreodată.

Casu a spus că problema nu sunt dosarele lui Epstein în sine, ci întrebările pe care mesajele le ridică cu privire la influenţele străine puternice şi reţelele care vizează slăbirea Europei. „Aceste dosare primesc multă atenţie în SUA, aşa cum este evident”, a subliniat el. „Dar, în opinia mea, ar trebui să li se acorde la fel de multă atenţie pentru ceea ce reprezintă pentru Europa de astăzi şi pentru situaţia politică în care ne aflăm”, a punctat el.

