Dosarele Epstein: Documentele publicate arată tacticile lui Ghislaine Maxwell de a atrage minorele în lumea miliardarului abuzator

Data publicării:
Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell Foto: Profimedia

Un document din seria de dosare recent publicate ale lui Jeffrey Epstein aruncă o nouă lumină asupra trucurilor psihologice pe care fosta lui iubită, Ghislaine Maxwell, le folosea în efortul ei de a atrage adolescente vulnerabile în lumea miliardarului abuzator, scrie The Guardian.

Maxwell le răsfăța. Glumea. Părea chiar că le ascultă, scrie sursa citată.

Deși manipularea victimelor de către Maxwell este cunoscută de mult timp, divulgarea unor documente ale marelui juriu în procesul său din Manhattan vine în momentul în care femeia încearcă să obțină o amânare a condamnării sale pentru trafic sexual și a pedepsei de 20 de ani de închisoare. Manevrele lui Maxwell au primit o atenție reînnoită pe parcursul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump – în special în urma transferului său controversat într-o închisoare cu securitate minimă, cunoscută pentru faptul că este mai confortabilă decât alte penitenciare similare.

Documentele în cauză arată cum un ofițer de poliție a povestit în 2020 marelui juriu despre un interviu cu o femeie care a spus că a fost abuzată de Epstein când era minoră. Ea a spus că primele sale vizite la casa lui Epstein, în timpul cărora nu a fost abuzată, au fost „ciudate”.

Dar, „Maxwell a normalizat situația pentru ea”, după cum a afirmat biroul. „Era ca o soră mai mare și cool și făcea comentarii de genul: «Așa fac adulții»”. Femeia a spus că a văzut-o pe Maxwell topless lângă piscina lui Epstein. „A fost puțin surprinsă, dar Maxwell s-a comportat normal”, a povestit ofițerul.

Când au început abuzurile sexuale ale lui Epstein, femeia a spus că, uneori, erau prezente și alte femei, inclusiv Maxwell. „De obicei, începeau cu una dintre fete care îl masa pe Epstein... de obicei îi masa picioarele”, a spus agentul despre relatarea acestei femei. „Maxwell le tachina pe celelalte fete. Le apuca de sâni și le indica ce să facă.”

„Încerca să nu se uite la Maxwell, pentru că îi dădea senzația că ar fi sora ei, așa că se simțea ciudat”, a spus agentul de poliție despre relatarea victimei. „Încerca să fie invizibilă în cameră, pentru ca ei să o ignore cât mai mult posibil.”

Acuzatoarea a descris atitudinea lui Maxwell ca fiind „foarte relaxată – se comporta de parcă ar fi fost ceva normal”.

„Îi transmitea acea senzație”, și-a amintit agentul că a spus victima în timpul discuției cu poliția. Întrebată dacă asta o făcea să se simtă mai confortabilă cu ceea ce se întâmpla, agentul a răspuns „da”.

Amploarea activității sexuale cu Epstein a crescut în timp. În timpul interviului acestei femei cu poliția, ea a fost întrebată despre sentimentele ei față de Epstein și Maxwell la momentul respectiv.

„Ea a spus că simțea că ei o iubeau”, a declarat agentul juraților. „Simțea că ei erau familia ei, că o susțineau și... era făcută să simtă că trebuia să le fie recunoscătoare.”

Deși femeia nu este identificată în transcrierea marelui juriu, relatarea abuzului corespunde în mare măsură cu mărturia „Jane” din timpul procesului lui Maxwell. Jane le-a spus juraților că Epstein a început să abuzeze de ea la vârsta de 14 ani – iar Maxwell era uneori în cameră.

La proces, Jane a spus că Maxwell îi atingea uneori sânii. „Erau mâini peste tot”, a povestit Jane despre o întâlnire cu Epstein și Maxwell. Ea a descris, de asemenea, întâlniri sexuale în grup cu amândoi și cu alții.

Alte mărturii ale agentului în fața marelui juriu cu privire la o altă victimă subliniază complexitatea procesului de grooming. Numele victimei este, de asemenea, cenzurat, dar descrierea experienței sale de către agentul de aplicare a legii reflectă îndeaproape mărturia lui Annie Farmer din proces. Farmer a mărturisit că Maxwell i-a făcut un masaj nud la ferma lui Epstein din New Mexico, la vârsta de 16 ani.

„Maxwell i-a spus [ei] să-i facă lui Epstein un masaj la picioare, apoi i-a arătat și i-a dat instrucțiuni despre cum să procedeze”, și-a amintit agentul. „[Ea] se simțea puțin incomod, dar Maxwell glumea, așa că ea a urmat-o.”

Mărturia în fața marelui juriu a atras și mai mult atenția asupra modului în care Maxwell a încercat să mențină o atmosferă relaxată în timpul unei ieșiri la cinema.

„Ea a spus că, atunci când au ieșit din cinematograf, Maxwell glumea și i-a tras puțin pantalonii lui Epstein”, a spus agentul de poliție. „Apoi, odată ce au intrat în cinematograf, Epstein, când s-au așezat, i-a atins piciorul, i-a mângâiat brațul și i-a ținut mâna. Și că de data aceasta... nu încerca să ascundă asta de Maxwell.”

O altă victimă a declarat unui agent al forțelor de ordine că, în perioada în care mergea la casa lui Epstein, ea și Maxwell conversau.

„Ea vorbea cu Maxwell despre viața ei de acasă”, a spus agentul forțelor de ordine. „Ea vorbea cu Maxwell despre abuzurile la care a fost supusă când era mai mică”.

„Ea i-a spus că... mama ei era dependentă de droguri și că a fost molestată de mai multe ori când era copil.”

Maxwell a întrebat-o pe fată dacă era activă sexual și dacă folosise vreodată jucării sexuale. Ea și-a amintit că primise pachete conținând lenjerie intimă Victoria's Secret – adresa expeditorului era cea a lui Maxwell și Epstein.

Femeia a fost interogată de poliție în 2007. În 2008, Epstein a primit o înțelegere favorabilă care i-a permis să pledeze vinovat pentru acuzații de prostituție la nivel de stat în Florida și să evite urmărirea penală federală, în contextul acuzațiilor că ar fi abuzat sexual zeci de adolescente.

Ea nu a menționat-o pe Maxwell în timpul interviului din 2007. Ofițerul de poliție a fost întrebat „de ce”.

El a răspuns: „Nu a fost întrebată”.

„Nu a fost întrebată despre Maxwell”, a repetat procurorul în timpul procedurii marelui juriu.

„Corect”, a confirmat agentul.

Femeia a spus că nu credea că Maxwell era „importantă” pentru interviul din 2007.

Mărturia agentului de poliție despre declarația acestei femei nu include numele ei, dar pare să se refere la Carolyn, a treia femeie care a depus mărturie la procesul lui Maxwell. Carolyn, care a declarat la proces că a apelat la „analgezice și cocaină” pentru a „bloca” abuzurile lui Epstein, a murit în urma unei supradoze de droguri în mai 2023.

Solicitat să comenteze documentele marelui juriu, fratele lui Maxwell, Ian, a spus că înțelege interesul pentru aceste transcrieri, dar că „este important să ne amintim că astfel de materiale nu constituie dovezi de vinovăție sau dovezi ale conduitei cuiva. Procedurile marelui juriu sunt preliminare și unilaterale prin natura lor – ele permit procurorilor să-și prezinte cazul fără a fi contestați sau interogați”.

„Din această cauză, transcrierile nu oferă o imagine echilibrată sau completă a faptelor. Ele nu pot arăta contextul mai larg și nici nu reflectă răspunsurile, explicațiile sau probele pe care apărarea le-ar putea prezenta într-o sală de judecată”, a mai spus el.

VIDEO „Petrecea ore întregi la mine acasă". Noi probe publicate de democrați sugerează că Trump ar fi știut despre activitățile lui Epstein

 

1766330355165
O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată
Justice Department Jeffrey Epstein
Fișiere din dosarele Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiției din SUA fără nicio explicație
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Dosarele Epstein: Departamentul de Justiţie publică noi documente, democrații critică cenzurările excesive
printul andrew dosarele epstein
Dosarele Epstein: imagine nouă cu fostul prinț Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub ochii lui Ghislaine Maxwell
photo-collage.png (21)
Administraţia Trump a publicat sute de mii de documente din dosarul Epstein
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea...
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea...
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, în linie dreaptă: ce se întâmplă cu salariile...
Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi copii, după ciocnirea a două microbuze
Meteorologii anunță vreme mai rece decât în mod normal până pe 19 ianuarie. Estimări pentru următoarele patru săptămâni
Norocul unor spanioli: au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. În vară, orășelul lor a fost devastat de un incendiu
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Fanatik.ro
Pe ce loc a terminat România anul 2025 în clasamentul FIFA! Cum stă Turcia, adversara din barajul pentru Cupa...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Câți bani aduc la buget locuințele de protocol ale statului. Sume în scădere pentru instituția care...
Adevărul
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Zegrean, ironic cu judecătorii care au cerut să fie luați din benzinării și duși la Cotroceni: „Dacă sunt așa...
Newsweek
Guvernul anunță, azi, cât va fi, în 2026, punctul de pensie. 4.700.000 pensionari afectați, Câți bani se pierd
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...