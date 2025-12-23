Dosarele Epstein: Documentele publicate arată tacticile lui Ghislaine Maxwell de a atrage minorele în lumea miliardarului abuzator

Un document din seria de dosare recent publicate ale lui Jeffrey Epstein aruncă o nouă lumină asupra trucurilor psihologice pe care fosta lui iubită, Ghislaine Maxwell, le folosea în efortul ei de a atrage adolescente vulnerabile în lumea miliardarului abuzator, scrie The Guardian.

Maxwell le răsfăța. Glumea. Părea chiar că le ascultă, scrie sursa citată.

Deși manipularea victimelor de către Maxwell este cunoscută de mult timp, divulgarea unor documente ale marelui juriu în procesul său din Manhattan vine în momentul în care femeia încearcă să obțină o amânare a condamnării sale pentru trafic sexual și a pedepsei de 20 de ani de închisoare. Manevrele lui Maxwell au primit o atenție reînnoită pe parcursul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump – în special în urma transferului său controversat într-o închisoare cu securitate minimă, cunoscută pentru faptul că este mai confortabilă decât alte penitenciare similare.

Documentele în cauză arată cum un ofițer de poliție a povestit în 2020 marelui juriu despre un interviu cu o femeie care a spus că a fost abuzată de Epstein când era minoră. Ea a spus că primele sale vizite la casa lui Epstein, în timpul cărora nu a fost abuzată, au fost „ciudate”.

Dar, „Maxwell a normalizat situația pentru ea”, după cum a afirmat biroul. „Era ca o soră mai mare și cool și făcea comentarii de genul: «Așa fac adulții»”. Femeia a spus că a văzut-o pe Maxwell topless lângă piscina lui Epstein. „A fost puțin surprinsă, dar Maxwell s-a comportat normal”, a povestit ofițerul.

Când au început abuzurile sexuale ale lui Epstein, femeia a spus că, uneori, erau prezente și alte femei, inclusiv Maxwell. „De obicei, începeau cu una dintre fete care îl masa pe Epstein... de obicei îi masa picioarele”, a spus agentul despre relatarea acestei femei. „Maxwell le tachina pe celelalte fete. Le apuca de sâni și le indica ce să facă.”

„Încerca să nu se uite la Maxwell, pentru că îi dădea senzația că ar fi sora ei, așa că se simțea ciudat”, a spus agentul de poliție despre relatarea victimei. „Încerca să fie invizibilă în cameră, pentru ca ei să o ignore cât mai mult posibil.”

Acuzatoarea a descris atitudinea lui Maxwell ca fiind „foarte relaxată – se comporta de parcă ar fi fost ceva normal”.

„Îi transmitea acea senzație”, și-a amintit agentul că a spus victima în timpul discuției cu poliția. Întrebată dacă asta o făcea să se simtă mai confortabilă cu ceea ce se întâmpla, agentul a răspuns „da”.

Amploarea activității sexuale cu Epstein a crescut în timp. În timpul interviului acestei femei cu poliția, ea a fost întrebată despre sentimentele ei față de Epstein și Maxwell la momentul respectiv.

„Ea a spus că simțea că ei o iubeau”, a declarat agentul juraților. „Simțea că ei erau familia ei, că o susțineau și... era făcută să simtă că trebuia să le fie recunoscătoare.”

Deși femeia nu este identificată în transcrierea marelui juriu, relatarea abuzului corespunde în mare măsură cu mărturia „Jane” din timpul procesului lui Maxwell. Jane le-a spus juraților că Epstein a început să abuzeze de ea la vârsta de 14 ani – iar Maxwell era uneori în cameră.

La proces, Jane a spus că Maxwell îi atingea uneori sânii. „Erau mâini peste tot”, a povestit Jane despre o întâlnire cu Epstein și Maxwell. Ea a descris, de asemenea, întâlniri sexuale în grup cu amândoi și cu alții.

Alte mărturii ale agentului în fața marelui juriu cu privire la o altă victimă subliniază complexitatea procesului de grooming. Numele victimei este, de asemenea, cenzurat, dar descrierea experienței sale de către agentul de aplicare a legii reflectă îndeaproape mărturia lui Annie Farmer din proces. Farmer a mărturisit că Maxwell i-a făcut un masaj nud la ferma lui Epstein din New Mexico, la vârsta de 16 ani.

„Maxwell i-a spus [ei] să-i facă lui Epstein un masaj la picioare, apoi i-a arătat și i-a dat instrucțiuni despre cum să procedeze”, și-a amintit agentul. „[Ea] se simțea puțin incomod, dar Maxwell glumea, așa că ea a urmat-o.”

Mărturia în fața marelui juriu a atras și mai mult atenția asupra modului în care Maxwell a încercat să mențină o atmosferă relaxată în timpul unei ieșiri la cinema.

„Ea a spus că, atunci când au ieșit din cinematograf, Maxwell glumea și i-a tras puțin pantalonii lui Epstein”, a spus agentul de poliție. „Apoi, odată ce au intrat în cinematograf, Epstein, când s-au așezat, i-a atins piciorul, i-a mângâiat brațul și i-a ținut mâna. Și că de data aceasta... nu încerca să ascundă asta de Maxwell.”

O altă victimă a declarat unui agent al forțelor de ordine că, în perioada în care mergea la casa lui Epstein, ea și Maxwell conversau.

„Ea vorbea cu Maxwell despre viața ei de acasă”, a spus agentul forțelor de ordine. „Ea vorbea cu Maxwell despre abuzurile la care a fost supusă când era mai mică”.

„Ea i-a spus că... mama ei era dependentă de droguri și că a fost molestată de mai multe ori când era copil.”

Maxwell a întrebat-o pe fată dacă era activă sexual și dacă folosise vreodată jucării sexuale. Ea și-a amintit că primise pachete conținând lenjerie intimă Victoria's Secret – adresa expeditorului era cea a lui Maxwell și Epstein.

Femeia a fost interogată de poliție în 2007. În 2008, Epstein a primit o înțelegere favorabilă care i-a permis să pledeze vinovat pentru acuzații de prostituție la nivel de stat în Florida și să evite urmărirea penală federală, în contextul acuzațiilor că ar fi abuzat sexual zeci de adolescente.

Ea nu a menționat-o pe Maxwell în timpul interviului din 2007. Ofițerul de poliție a fost întrebat „de ce”.

El a răspuns: „Nu a fost întrebată”.

„Nu a fost întrebată despre Maxwell”, a repetat procurorul în timpul procedurii marelui juriu.

„Corect”, a confirmat agentul.

Femeia a spus că nu credea că Maxwell era „importantă” pentru interviul din 2007.

Mărturia agentului de poliție despre declarația acestei femei nu include numele ei, dar pare să se refere la Carolyn, a treia femeie care a depus mărturie la procesul lui Maxwell. Carolyn, care a declarat la proces că a apelat la „analgezice și cocaină” pentru a „bloca” abuzurile lui Epstein, a murit în urma unei supradoze de droguri în mai 2023.

Solicitat să comenteze documentele marelui juriu, fratele lui Maxwell, Ian, a spus că înțelege interesul pentru aceste transcrieri, dar că „este important să ne amintim că astfel de materiale nu constituie dovezi de vinovăție sau dovezi ale conduitei cuiva. Procedurile marelui juriu sunt preliminare și unilaterale prin natura lor – ele permit procurorilor să-și prezinte cazul fără a fi contestați sau interogați”.

„Din această cauză, transcrierile nu oferă o imagine echilibrată sau completă a faptelor. Ele nu pot arăta contextul mai larg și nici nu reflectă răspunsurile, explicațiile sau probele pe care apărarea le-ar putea prezenta într-o sală de judecată”, a mai spus el.

