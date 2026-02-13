Dosarele Epstein. Dr. Oz, devenit înalt oficial în administraţia Trump, l-a invitat pe Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților

Dr. Mehmet Oz, o celebritate media devenit administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid din SUA în mandatul actual al preşedintelui Donald Trump, a trimis prin e-mail în 2016 o invitaţie la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor către Jeffrey Epstein, finanţistul condamnat pentru infracţiuni sexuale, potrivit documentelor date publicităţii de Departamentului de Justiţie al SUA, relatează Reuters.



Oz, fost medic devenit o celebritate de televiziune, a trimis invitaţia la aproape un deceniu după ce primele acuzaţii de infracţiuni sexuale împotriva lui Epstein au devenit publice, în iulie 2006. Finanţistul s-a sinucis în 2019, în aşteptarea procesului pentru acuzaţii de trafic sexual, scrie News.ro.

Departamentul de Justiţie a publicat milioane de dosare legate de Epstein în ultimele săptămâni, pentru a se conforma unei legi adoptate de Congres cu sprijinul ambelor partide, democrat şi republican.

Fişierele au dezvăluit noi detalii despre legăturile lui Epstein cu personalităţi din politică, finanţe, afaceri şi mediul academic.

E-mailul trimis de Dr. Oz, datat 1 februarie 2016 şi adresat de Oz şi soţia sa către Epstein, are ca subiect „Sărbătoarea de Valentine's Day a lui Mehmet şi Liza Oz” şi conţine un link către o invitaţie digitală.

Oz apare de mai multe ori în dosare, inclusiv într-un e-mail trimis de pe un cont pe numele său către Epstein, la 1 ianuarie 2016, care are subiectul „Dr. Oz”. Corpul mesajului este complet cenzurat.

Dean Ornish, fondatorul Institutului de Cercetare în Medicină Preventivă, o organizaţie non-profit, l-a invitat pe Epstein la un eveniment pe care l-a organizat în 2014 şi la care Oz a fost invitat ca vorbitor, dar se pare că Epstein nu a putut participa.

Numele lui Oz apare şi într-o listă de persoane descrisă ca „lista actualizată pentru mâine seară” într-un e-mail din 2012 primit de la o femeie necunoscută, cu subiectul „Duminică, 9 decembrie Les Mis”.

Oz nu este acuzat de nicio faptă ilegală în legătură cu scandalul Epstein. Departamentul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Oz, în vârstă de 65 de ani, a câştigat notorietate naţională ca chirurg cardiotoracic şi personalitate de televiziune, prezentând emisiunea „The Dr. Oz Show” timp de peste un deceniu, în cadrul căreia oferea sfaturi medicale.

