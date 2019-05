Două săptămâni cu tornade în SUA. 10 localități aproape că au dispărut. Mărturiile celor prinși în furtună

Vremea rea continuă să provoace probleme în centrul Statelor Unite. A fost a 13-a zi la rând cu fenomene meteo extreme. În Ohio, câteva localităţi au fost devastate de două tornade produse la jumătate de oră distanţă. În statele deja afectate de inundaţii puternice continuă să plouă iar în altul, o furtună cu grindină a făcut prăpăd.

„M-am trezit, mi-am luat papucii, mi-am luat ochelarii, am ocolit patul şi m-am aşezat jos, în faţa lui. Atunci a căzut peretele. Eram jos, am rămas prinsă. M-au tras vecinii printr-o gaură”, spune o femeie.

Locuitorii statului Ohio încearcă să-şi revină din şoc după ce o serie de tornade a lovit în toiul nopţii. Mai mult de zece localităţi aproape că au dispărut. Case au fost făcute bucăţi, maşinile luate pe sus şi aruncate la zeci de metri distanţă, drumurile avariate şi copacii smulşi din rădăcini.

„Se auzea de parcă tocmai aterizase un avion pe casa mea. După aceea toată casa a început să se zgâlţâie şi să vibreze. Şi atunci am auzit o explozie mare. Erau toate geamurile din casă, care au explodat. Doar cinci minute. În cinci minute s-a întâmplat totul”, mărturisește un bărbat.

Peste o sută de oameni au fost răniţi în statele Ohio şi Indiana. Un bărbat de 81 de ani a murit în propriul pat, lovit de o maşină pe care vârtejul a aruncat-o, prin zidul casei, peste el.

„Am simţit cum mi s-au înfundat urechile din cauza scăderii presiunii chiar înainte să lovească”, spune un bărbat.

„Mă bucur că am ajuns acasă să le iau (pisicile n.r.). Putea fi şi mai rău. Dar acum nu mai am maşină, nu mai am casă... Şi am muncit foarte mult pentru toate astea”, spune un bărbat.

Este doar un episod, pe parcursul a două săptămâni de vreme extremă. Alte tornade s-au produs în Kansas şi Pennsylvania, în vreme ce Arkansas şi Oklahoma, sunt afectate de inundaţii catastrofale şi se pregătesc de o nouă rundă de ploi. Potrivit meteorologilor, s-a înregistrat o medie de 27,5 tornade pe zi.