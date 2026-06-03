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Dr. Oz: Trump are o sănătate „spectaculoasă”. Se duce atât de des la medic, pentru că „iubeşte rezultatele” obţinute la vizite

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Dr. Mehmet Oz
Dr. Mehmet Oz la Casa Albă. Foto: Profimedia

Chirurgul Mehmet Oz, un medic mediatizat, însărcinat cu sistemele de asigurări de sănătate federale, a lăudat sănătatea „spectaculoasă” a lui Donald Trump şi respinge întrebări care au apărut după vizitele medicale mai frecvente decât ale predecesorilor acestuia, relatează AFP.

Preşedintele este „foarte meticulos”, a subliniat Dr. Oz, o fostă vedetă de televiziune, întrebat de către jurnalişti într-o conferinţă de presă de ce miliardarul în vârstă de 79 de ani face vizite medicale atât de des.

Donald Trump a făcut trei vizite medicale de când s-a întors la putere, în ianuarie 2025, şi una în 2024, în timpul campaniei electorale.

Predecesorul său Joe Biden făcea aceste vizite o dată pe an.

Ultimul raport medical al liderului republican - publicat vineri seara - îl declară „în continuare excelent de sănătos”, însă îi recomandă să piardă în greutate.

Rezultatele publicate de către Casa Albă „sunt spectaculoase”, indiferent că este vorba despre nivelul colesterolului sau tensiune, l-a lăudat Mehmet Oz.

„Acest grad de energie şi această acuitate mentală nu vin de nicăieri. Trebuie un receptacul pentru asta, iar preşedintele are această capacitate unică de a da dovadă de o forţă remarcabilă la orice oră din zi şi din noapte”, a continuat el.

El a apreciat că Donald Trump se duce atât de des la medic, pentru că „iubeşte rezultatele” obţinute la vizite şi pentru „a se asigura că totul merge în direcţia bună”.

Donald Trump - care va împlini vârsta de 80 de ani la 14 iulie - este cel mai bătrân preşedinte american care a depus vreodată jurământul.

Preşedintele şi-a redus ritmul deplasărilor în Statele Unite, în comparaţie cu primul mandat, şi a apărut mai puţin în public în ultimele luni decât la începutul celui de-al doilea său mandat.

El menţine însă un ritm destul de susţinut al călătoriilor în străinătate.

Editor : Sebastian Eduard

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