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Drone și lunetiști: planul lui Donald Trump pentru Arcul de Triumf. „Nu va exista nicio altă instalație de acest fel nicăieri în lume”

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Trump Triumphal Arch
Un oficial al Casei Albe a declarat că estimarea costurilor pentru arcul triumfal „este încă în curs de calcul” și va fi făcută publică în curând. Foto Profimedia
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Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Arcul de Triumf de 76 de metri pe care îl propusese va deveni acum un complex militar „de primă clasă”, care va găzdui drone, lunetiști și muniție, relatează The Washington Post.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că a acceptat să modifice monumentul „la insistența” armatei americane și „din motive de securitate națională”.

„Complexul militar/Arcul de Triumf” situat lângă Cimitirul Național Arlington va „găzdui, depozita și va avea capacitatea de a utiliza rapid un număr mare de drone, precum și lunetiști, atât pe acoperiș, cât și în zona pieței, și, în plus, va deține și păstra în depozit cantități mari de muniție pentru lunetiști”, a scris liderul de la Casa Albă. „Nu va exista nicio altă instalație de acest fel nicăieri în lume”.

Noile afirmații ale lui Trump cu privire la monument, care vin în contextul în care grupurile de veterani, apărătorii patrimoniului istoric și alții încearcă să oprească proiectul, seamănă cu argumentele sale privind necesitatea construirii unei săli de bal la Casa Albă. Trump a afirmat inițial că sala de bal era necesară pentru a distra oaspeții, dar, mai recent, a declarat că era o „structură de securitate națională absolut necesară”. Acest argument a devenit, de asemenea, unul central în susținerea juridică a administrației conform căreia sala de bal trebuie construită.

Administrația Trump, care intenționează să înceapă construcția arcului încă din luna noiembrie, a purtat consultări cu birourile de conservare a patrimoniului istoric din Washington D.C. și Virginia, în cadrul unui proces federal obligatoriu de conservare. Comisia Națională de Planificare a Capitalei a declarat anterior că arcul este conceput pentru a fi o „destinație turistică” dotată cu o platformă de observare.

Subiectul transformării arcului într-un complex militar nu a fost abordat până acum, chiar dacă proiectul a făcut obiectul unor evaluări impuse de autoritățile federale timp de câteva luni.

Casa Albă nu a răspuns imediat la întrebările referitoare la postarea președintelui american. Departamentul de Interne, care administrează parcul federal în care ar urma să fie construit arcul, nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii, iar un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că nu are nimic de adăugat în afara celor menționate în postarea președintelui.

Trump a petrecut aproape un an promovându-și planurile de a construi un arc la Memorial Circle, un sens giratoriu situat în interiorul granițelor orașului Washington, lângă intrarea în cimitirul militar și administrat de Serviciul Parcurilor Naționale.

Liderul american și adjuncții săi au declarat că arcul ar trebui construit pentru a comemora cea de-a 250-a aniversare a națiunii. Administrația susține că nu are nevoie de aprobarea Congresului pentru construirea arcului, deoarece, acum un secol, parlamentarii au autorizat un proiect oarecum similar în apropierea acelui loc.

„Aceasta va fi una dintre marile capodopere ale arhitecturii americane, care va onora istoria și importanța Cimitirului Arlington și se va ridica la înălțimea celei mai puternice capitale din lume”, a scris secretarul de stat pentru Interne, Doug Burgum, pe X în această lună.

Planul lui Trump privind arcul a fost contestat de veterani ai armatei, apărători ai patrimoniului istoric și activiști locali, care au afirmat că această structură impunătoare ar umbri cimitirul, ar altera priveliștea pe care o au pietonii asupra Memorialului Lincoln și a altor situri istorice și ar provoca alte perturbări.

Săptămâna trecută, un oficial din Washington, D.C. a recomandat administrației să renunțe la proiectul arcului și să opteze, în schimb, pentru o alternativă mai puțin invazivă.

Unii apărători ai patrimoniului și susținători ai proiectului s-au întrebat duminică dacă proiectul va trebui acum să treacă prin evaluări suplimentare, în cazul în care scopul său este modificat în mod semnificativ. De asemenea, aceștia au pus sub semnul întrebării fezabilitatea construirii unui complex militar în centrul unui sens giratoriu intens circulat, situat nu departe de Aeroportul Național Reagan.

„Amplasarea unei baze de lansare a dronelor chiar pe traiectoria de aterizare a aeroportului DCA este o idee stupidă, periculoasă și imposibil de pus în practică”, a declarat pe X reprezentantul Don Beyer (democrat din Virginia), care reprezintă districtul în care se află aeroportul, sugerând că planul nu este decât un pretext juridic.

„Eforturile tardive ale președintelui de a inventa o justificare legată de securitatea națională pentru acest proiect nu contribuie în niciun fel la remedierea ilegalității sale fundamentale”, a declarat Nicolas Sansone, avocat la Public Citizen Litigation Group, o organizație de monitorizare care reprezintă mai mulți veterani care susțin că arcul de mari dimensiuni le-ar afecta experiența atunci când vizitează cimitirul militar din apropiere.

Un judecător federal analizează posibilitatea suspendării proiectului. Judecătoarea federală Tanya S. Chutkan, numită în funcție de Obama, a avertizat, de asemenea, administrația Trump să nu demareze brusc lucrările de construcție a arcului — așa cum a procedat Trump atunci când a demolat Aripa de Est a Casei Albe pentru a-și construi sala de bal, fără a solicita aprobarea comisiilor federale de evaluare sau a Congresului.

Reprezentanții administrației Trump au declarat că vor obține „toate aprobările necesare” înainte de a începe lucrările de construcție a arcului.

Afirmația făcută duminică de președintele american cu privire la transformarea arcului într-un complex militar vine în continuarea strategiei juridice în continuă evoluție a administrației sale de a apăra sala de bal pe motive similare.

Reprezentanții administrației au susținut din ce în ce mai insistent că sala de bal trebuie construită, invocând complexul militar planificat care se ridică sub aceasta și necesitatea de a-l proteja pe președinte.

Judecătoarea Neomi Rao, numită de Trump la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia, a declarat că argumentele administrației privind securitatea națională în cazul sălii de bal erau întemeiate.

„În acest caz, echitatea depinde de decizii complexe legate de arhitectură și securitate, care pot fi luate cel mai bine de Serviciul Secret și de armată — nu de judecători”, a scris Rao în luna august.

Alți judecători federali au afirmat că Trump nu putea invoca motive generale de securitate națională ca temei pentru a continua un proiect de construcție care nu fusese autorizat de Congres.

„Deși iau în serios preocupările guvernului cu privire la siguranța și securitatea incintei Casei Albe și a președintelui însuși, existența unei «găuri mari» lângă Casa Albă este, desigur, o problemă creată chiar de președinte”, a scris la începutul acestui an judecătorul federal Richard Leon — cel care a blocat inițial lucrările la sala de bal.

La 31 august, Curtea Supremă a hotărât, cu 5 voturi la 4, că lucrările de construcție la sala de bal pot continua pentru moment, dar a refuzat să se pronunțe asupra fondului argumentelor administrației în acest caz.

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Editor : A.M.G.

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