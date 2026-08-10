Live TV

Drone și rachete distruse cu viteza luminii: Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale armatei SUA, la un pas să fie realizat

Data publicării:
armă laser folosită la distrugerea dronelor și rachetelor
Sistemul E-HEL ar putea fi prima armă laser ce va intra oficial în dotarea armatei americane, în locul variantelor experimentale folosite până acum. Colaj foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Statele Unite au ajutat Israelul să dezvolte propriul său sistem laser: Iron Beam Armele laser nu vor înlocui complet sistemele de apărare anti-rachetă tradiționale

Timp de mai multe decenii, armele laser au reprezentat unul dintre cele mai ambițioase obiective tehnologice ale Pentagonului, având capacitatea de a doborî dronele și rachetele inamice cu viteza luminii fără să irosească interceptoare costisitoare. Acum, după ani de zile de testări și starturi false, armata Statelor Unite pare a fi pe punctul de a face cel mai important pas înspre transformarea acestei viziuni în realitate pe câmpul de luptă.

Armata americană este pe cale să ajungă la o înțelegere cu AeroVironement pentru dezvoltarea sistemului Enduring High Energy Laser (E-HEL), care ar putea fi prima armă laser ce va intra oficial în dotarea armatei, în locul variantelor experimentale folosite până acum, potrivit Wired.

Pentagonul încearcă să se adapteze la o nouă eră a războiului, în care dronele ieftine pot copleși sistemele de apărare antiaeriană tradiționale și pot forța armatele să folosească rachete interceptoare de sute, mii sau, chiar, milioane de dolari.

E-HEL, descris ca fiind primul program al armatei SUA pentru dezvoltarea unei familii de sisteme laser de înaltă energie, îi oferă armatei americane o nouă metodă de a contracara aceste amenințări fără să depindă de armele cinetice costisitoare.

Tehnologia a produs rezultate foarte promițătoare în timpul testelor efectuate la Poligonul de lansare a rachetelor din White Sands, statul New Mexico.

Forțele aeriene americane au dezvăluit în luna iulie că folosesc un sistem laser compact în mai multe locații din toată lumea ca să se protejeze de drone. În același timp, marina SUA a testat ani de zile o armă laser cu un sistem integrat de orbire optică și supraveghere (HELIOS), folosit de distrugătoare, integrând treptat armele cu energie direcționată.

Statele Unite au ajutat Israelul să dezvolte propriul său sistem laser: Iron Beam

America nu este singura țară care a pus ochii pe această tehnologie. Israelul a început să dezvolte propriul său sistem laser de apărare antiaeriană Iron Beam, dezvoltat cu ajutorul Statelor Unite, pentru a contracara rachete, mortare și drone.

„Nu mai este vorba despre laser”, a spus Tom Karako, director al Proiectului de apărare antirachetă în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, pentru Fox News. „Este vorba despre toate celelalte lucruri care fac sistemul să funcționeze ca o armă.”

Karako se referea la capacități precum rezistența la praf, căldură și condiții meteo dificile, dar și la dezvoltarea unei noi doctrine, instruirea operatorilor și operațiunile de mentenanță a sistemelor desfășurate deja pe câmpul de luptă.

Din cauza puterii mari a laserului, armata trebuie să se asigure că nu va ilumina din greșeală sateliții de pe orbită sau aeronavele aflate în zbor, acesta fiind unul dintre motivele pentru care armele laser au fost atât de greu de integrat în operațiunile de zi cu zi ale armatei.

Armele laser nu vor înlocui complet sistemele de apărare anti-rachetă tradiționale

Chiar dacă proiectul armei laser va fi unul de succes, el, cel mai probabil, nu va înlocui sistemele de apărare anti-rachetă tradiționale.

Una dintre problemele laserelor este că nu pot fi folosite decât dacă nu există niciun obstacol între drona sau racheta ce trebuie interceptată și arma laser.

Arma este „grozavă, atunci când drona vine direct deasupra ta”, a pus Karuko. Dar este mai dificil ca armele laser să poată lovi o țintă aflată dincolo de linia orizontului.

Pentagonul dezvoltă și o rachetă antidronă de ultimă generație, care ar putea costa mai puțin de 150.000 de dolari pentru fiecare interceptor, dar și tehnologii de frecvență radio capabile să bruieze semnalul folosit de operatori pentru a putea controla dronele.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rachetă ATACMS trasă dintr-un M270
SUA vor autoriza Turcia să transfere 12 lansatoare M270 și 70 de rachete ATACMS către Ucraina. De ce sunt importante acestea
sistem patriot
Pentagonul cere industriei de apărare din SUA să accelereze producția și livrarea de arme: „Ciclurile de dezvoltare sunt inacceptabile”
Stefania Uta
Performanțe uriașe pentru atletismul românesc, la campionatele mondiale de tineret din SUA. Două sportive au urcat pe podium
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Strategia Gardienilor Revoluției din Iran privind Strâmtoarea Ormuz: „Nu mai este doar o rută maritimă”
benjamin netanyahu
Netanyahu îi spune direct lui Trump că respinge planul pentru Gaza și lansează un avertisment pentru Hamas
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Singurul partid de opoziție din Rusia a fost exclus din alegerile parlamentare. Ce motiv au invocat judecătorii
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...