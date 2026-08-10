Drone și rachete distruse cu viteza luminii: Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale armatei SUA, la un pas să fie realizat

Timp de mai multe decenii, armele laser au reprezentat unul dintre cele mai ambițioase obiective tehnologice ale Pentagonului, având capacitatea de a doborî dronele și rachetele inamice cu viteza luminii fără să irosească interceptoare costisitoare. Acum, după ani de zile de testări și starturi false, armata Statelor Unite pare a fi pe punctul de a face cel mai important pas înspre transformarea acestei viziuni în realitate pe câmpul de luptă.

Armata americană este pe cale să ajungă la o înțelegere cu AeroVironement pentru dezvoltarea sistemului Enduring High Energy Laser (E-HEL), care ar putea fi prima armă laser ce va intra oficial în dotarea armatei, în locul variantelor experimentale folosite până acum, potrivit Wired.

Pentagonul încearcă să se adapteze la o nouă eră a războiului, în care dronele ieftine pot copleși sistemele de apărare antiaeriană tradiționale și pot forța armatele să folosească rachete interceptoare de sute, mii sau, chiar, milioane de dolari.

E-HEL, descris ca fiind primul program al armatei SUA pentru dezvoltarea unei familii de sisteme laser de înaltă energie, îi oferă armatei americane o nouă metodă de a contracara aceste amenințări fără să depindă de armele cinetice costisitoare.

Tehnologia a produs rezultate foarte promițătoare în timpul testelor efectuate la Poligonul de lansare a rachetelor din White Sands, statul New Mexico.

Forțele aeriene americane au dezvăluit în luna iulie că folosesc un sistem laser compact în mai multe locații din toată lumea ca să se protejeze de drone. În același timp, marina SUA a testat ani de zile o armă laser cu un sistem integrat de orbire optică și supraveghere (HELIOS), folosit de distrugătoare, integrând treptat armele cu energie direcționată.

Statele Unite au ajutat Israelul să dezvolte propriul său sistem laser: Iron Beam

America nu este singura țară care a pus ochii pe această tehnologie. Israelul a început să dezvolte propriul său sistem laser de apărare antiaeriană Iron Beam, dezvoltat cu ajutorul Statelor Unite, pentru a contracara rachete, mortare și drone.

„Nu mai este vorba despre laser”, a spus Tom Karako, director al Proiectului de apărare antirachetă în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, pentru Fox News. „Este vorba despre toate celelalte lucruri care fac sistemul să funcționeze ca o armă.”

Karako se referea la capacități precum rezistența la praf, căldură și condiții meteo dificile, dar și la dezvoltarea unei noi doctrine, instruirea operatorilor și operațiunile de mentenanță a sistemelor desfășurate deja pe câmpul de luptă.

Din cauza puterii mari a laserului, armata trebuie să se asigure că nu va ilumina din greșeală sateliții de pe orbită sau aeronavele aflate în zbor, acesta fiind unul dintre motivele pentru care armele laser au fost atât de greu de integrat în operațiunile de zi cu zi ale armatei.

Armele laser nu vor înlocui complet sistemele de apărare anti-rachetă tradiționale

Chiar dacă proiectul armei laser va fi unul de succes, el, cel mai probabil, nu va înlocui sistemele de apărare anti-rachetă tradiționale.

Una dintre problemele laserelor este că nu pot fi folosite decât dacă nu există niciun obstacol între drona sau racheta ce trebuie interceptată și arma laser.

Arma este „grozavă, atunci când drona vine direct deasupra ta”, a pus Karuko. Dar este mai dificil ca armele laser să poată lovi o țintă aflată dincolo de linia orizontului.

Pentagonul dezvoltă și o rachetă antidronă de ultimă generație, care ar putea costa mai puțin de 150.000 de dolari pentru fiecare interceptor, dar și tehnologii de frecvență radio capabile să bruieze semnalul folosit de operatori pentru a putea controla dronele.

Editor : Raul Nețoiu