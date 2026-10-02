Dronele care pot patrula luni întregi, fără echipaj. SUA iau în calcul extinderea lor la granița cu Mexicul

SUA analizează extinderea unui program-pilot în cadrul căruia drone maritime autonome patrulează pe Rio Grande pentru a detecta și descuraja traversările ilegale și traficul de droguri. Pentagonul testează în prezent o flotă de 10 ambarcațiuni fără echipaj și ia în calcul creșterea numărului acestora la 50, inclusiv pentru operațiuni în Golful Mexic, arată Reuters.

SUA analizează extinderea utilizării unor drone maritime de dimensiunea unei canoe pentru supravegherea frontierei cu Mexicul. Ambarcațiunile autonome patrulează pe Rio Grande fără echipaj și sunt folosite pentru detectarea și descurajarea traversărilor ilegale și a traficului de droguri, în cadrul unui program-pilot lansat în ianuarie, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Ambarcațiunile de suprafață fără echipaj sunt construite de start-up-ul Seasats, cu sediul în San Diego. Acestea pot patrula perioade îndelungate și fac parte dintr-un efort tot mai amplu al armatei americane și al agențiilor de aplicare a legii de a utiliza sisteme autonome, relativ ieftine, pentru misiuni de supraveghere și securitate.

Programul de la frontieră evidențiază și ascensiunea unei noi generații de companii din industria de apărare, finanțate prin capital de risc. Acestea încearcă să obțină contracte care, în trecut, erau dominate de marii contractori tradiționali, în timp ce Pentagonul caută tehnologii emergente care pot fi dezvoltate și implementate mai rapid și la costuri mai reduse.

Oficialii americani analizează dacă astfel de ambarcațiuni, alimentate cu energie de panouri solare, pot fi utilizate la scară mai largă pentru monitorizarea unor porțiuni izolate ale râului Rio Grande.

Pe lângă Seasats, companii precum Saronic, Saildrone și Splash dezvoltă și furnizează sisteme maritime autonome similare.

Pentagonul vrea să mărească flota

Oficialii din domeniul apărării iau în calcul creșterea flotei experimentale de la 10 la până la 50 de drone maritime. Scopul este reducerea presiunii asupra navelor Gărzii de Coastă și asupra aeronavelor cu echipaj care patrulează la frontiera cu Mexicul, în contextul măsurilor administrației președintelui Donald Trump împotriva imigrației ilegale.

„Dronele maritime sunt soluții rentabile pentru a interzice accesul și a plasa personal în aceste zone către care se îndreaptă acum traficanții de droguri”, a declarat M. Roosevelt Ditlevson, secretar adjunct al Apărării pentru Apărarea Internă și Afaceri de Securitate din America.

Dronele mici și alte platforme fără echipaj s-au răspândit în armata americană în ultimii ani, inclusiv pe fondul utilizării pe scară largă a sistemelor fără pilot în războiul din Ucraina.

Dronele pot funcționa luni întregi

Modelul „Lightfish” produs de Seasats are aproximativ 3,4 metri lungime și cântărește în jur de 154 de kilograme. Este o ambarcațiune autonomă cu profil redus, al cărei cost este de aproximativ 240.000 de dolari. Poate fi lansată de pe o rampă pentru ambarcațiuni sau direct de pe platforma unei camionete și poate funcționa luni întregi, inclusiv în condiții de mare agitată.

Navele sunt echipate cu mai multe tipuri de senzori, inclusiv sisteme electro-optice și infraroșii, precum și sonare. Datele de urmărire sunt transmise în timp real către rețele software utilizate de armata americană, inclusiv sistemul „Maven Smart System” al Palantir Technologies și platforma „Fortress” dezvoltată de Anduril Industries.

Informațiile pot genera alerte pentru unitățile Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor și pentru Garda de Coastă.

Potrivit Pentagonului, într-o lună obișnuită, dronele Lightfish au contribuit la 452 de detectări, 350 de rețineri și 100 de „întoarceri”. Termenul se referă la situațiile în care grupuri de persoane renunță la încercarea de a traversa frontiera după ce observă că au fost detectate.

„Ei văd că nava îi așteaptă acolo și știu că, practic, au fost descoperiți”, a declarat Ditlevson.

De la Rio Grande la Golful Mexic

Dacă rezultatele programului se mențin, Ditlevson a declarat că Pentagonul ar putea comanda încă 50 de ambarcațiuni Lightfish. Acestea ar putea fi folosite inclusiv în Golful Mexic, unde oficialul american a evocat posibilitatea formării unui „gard radar” între Texas și Key West.

Extinderea ar urma însă să fie graduală, iar autoritățile intenționează să testeze mai multe tipuri de tehnologii și furnizori. „Nu avem preferințe în ceea ce privește furnizorul. Vrem cea mai bună tehnologie”, a declarat Ditlevson pentru Reuters.

Directorul executiv al Seasats, Mike Flanigan, susține că sistemele fără echipaj oferă un avantaj important față de mijloacele tradiționale de supraveghere: pot asigura monitorizare continuă fără consumul de combustibil și resurse necesar unei nave sau aeronave cu echipaj.

„Un avion sau o navă poate ajunge foarte departe foarte repede, dar dacă spui: «Vreau să mențin acel Boeing 737 deasupra unei porțiuni de ocean timp de o zi», pur și simplu nu se poate”, a spus Flanigan.

„Nava nu acoperă nici pe departe un teritoriu atât de vast la fel de repede, dar poate rămâne acolo luni întregi, ceea ce reprezintă factorul-cheie de diferențiere pentru aceste aplicații de securitate și monitorizare”, a adăugat el.

Dronele, testate și în apropierea Chinei

Seasats a atras atenția la nivel internațional în iulie, după ce Reuters a relatat că o ambarcațiune comercială Lightfish care opera în zona economică exclusivă a Filipinelor s-a apropiat suficient de un distrugător cu rachete ghidate al Marinei Armatei Populare de Eliberare a Chinei pentru a înregistra imagini video detaliate.

Incidentul a demonstrat modul în care ambarcațiunile autonome cu costuri relativ reduse pot fi utilizate pentru monitorizarea unor nave militare care valorează miliarde de dolari.

Pe măsură ce măsurile de securizare a frontierelor și operațiunile militare au redus anumite rute folosite pentru contrabanda cu droguri, cartelurile s-au orientat tot mai mult către căile navigabile de coastă și zonele din apropierea țărmului.

Extinderea utilizării dronelor în Golful Mexic ar putea reprezenta, de asemenea, o etapă preliminară înaintea testării unor astfel de nave în apele mai agitate ale Oceanului Pacific, în apropiere de San Diego.

Citește și: Șeful JPMorgan: „Cred că SUA ar trebui să ofere Europei un stimulent major.” Ce propunere face Jamie Dimon

Editor : C.A.