Dronele letale, marfă de export. Cum folosește Donald Trump un tratat militar din 1987 pentru vânzarea de armament peste hotare

Președintele american Donald Trump ar urma să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armamentului, vechi de 38 de ani, pentru a vinde în străinătate drone militare sofisticate de tip „Reaper” și alte drone avansate, potrivit unui oficial american și a patru persoane familiarizate cu planul, citate de Reuters. Noua interpretare a documentului ar permite vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită, cerute de regat în primăvara acestui an și care ar putea face parte dintr-un acord de armament în valoare de 142 de miliarde de dolari, anunțat în luna mai. Aliații SUA din Pacific și Europa și-au exprimat, de asemenea, interesul pentru astfel de armament.

Prin desemnarea dronelor ca aeronave de tipul F-16, în loc de sisteme de rachete, Statele Unite vor ocoli acordul Regimului de control al tehnologiei rachetelor (MTCR) semnat în 1987 de 35 de țări, impulsionând vânzările de drone către țări precum Emiratele Arabe Unite și țările din Europa de Est, care s-au străduit să pună mâna pe cele mai bune vehicule aeriene fără pilot ale Americii.

Noua politică va permite companiilor General Atomics, Kratos (KTOS.O) și Anduril, care produc drone de mari dimensiuni, să beneficieze de tratamentul „vânzări militare externe” din partea Departamentului de Stat, ceea ce le va permite să își vândă produsele cu ușurință la nivel internațional, potrivit unui oficial american care a vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului.

Această inițiativă este prima parte a unei revizuiri „majore” planificate a programului american de vânzări militare externe, a declarat oficialul.

Conform interpretării actuale a MTCR, vânzarea multor drone militare este supusă unei „presupuneri puternice de refuz”, cu excepția cazului în care se prezintă un motiv convingător de securitate și cumpărătorul acceptă să utilizeze armele în strictă conformitate cu dreptul internațional.

MTCR a fost inițial conceput pentru a limita vânzarea de rachete cu rază lungă de acțiune, care pot transporta arme de distrugere în masă. Deși dronele au fost inventate mulți ani mai târziu, ele au fost considerate în sfera de aplicare a MTCR, datorită capacității lor de a zbura pe distanțe lungi și de a transporta arme.

Producătorii SUA de drone au concurența rivalilor israelieni, chinezi și turci

Producătorii americani de drone se confruntă cu o concurență acerbă pe piețele externe, în special din partea rivalilor israelieni, chinezi și turci, care vând adesea cu restricții mai puțin severe.

Nici China, nici Israelul nu sunt semnatare ale MTCR și, ca urmare, au câștigat vânzări în Orientul Mijlociu.

Turcia a semnat MTCR în 1997, dar a reușit să-și prezinte dronele Bayraktar-TB2 împotriva forțelor ruse din Ucraina, deoarece acestea au o rază de acțiune mai scurtă, sunt mai ușoare și sunt acoperite de un standard diferit în cadrul tratatului decât dronele mai grele, precum Reaper.

Rusia a folosit atât drone interne, cât și iraniene pentru a ataca Ucraina.

SUA nu au vândut sau donat drone mari Kievului, de teamă că tehnologiile avansate ar putea ajunge în mâinile inamicului.

Concurența globală pentru cota de piață este acerbă, deoarece dronele militare și dronele adaptate din tehnologia de consum sunt considerate parte integrantă a câmpului de luptă modern.

Oficialul american care a vorbit sub condiția anonimatului a spus că noile linii directoare vor permite SUA „să devină principalul furnizor de drone, în loc să cedeze acest spațiu Turciei și Chinei”.

Pentagonul plănuiește să investească 1 miliard de dolari anul acesta în inițiativa Replicator - un plan pe termen lung pentru dezvoltarea a mii de sisteme militare autonome. Foto: Profimedia Images

Nu a fost stabilită o dată exactă pentru prezentarea noilor linii directoare privind vânzarea de drone. O revizuire a programului de vânzări militare externe era așteptată în cursul acestui an, iar administrația lucrează acum la „lansarea” acestuia, au declarat sursele.

Schimbarea este programată să aducă beneficii producătorilor de drone mari, avansate, propulsate de motoare cu reacție, care dezvoltă o nouă generație de drone care pot zbura alături de avioane de vânătoare pilotate ca aripi, o nouă piață promițătoare pentru această tehnologie.

Toate vânzările de drone vor fi în continuare supuse procesului de vânzări militare externe al guvernului SUA, care examinează dinamica regională a clientului, istoricul în materie de drepturile omului și capacitatea de a proteja un sistem de arme.

Una dintre primele vânzări importante care ar putea avea loc după reinterpretare ar putea fi către Arabia Saudită. Președintele SUA, Joe Biden, a adoptat o poziție mai dură în ceea ce privește vânzările de arme către Arabia Saudită în 2021, invocând utilizarea de către regat a echipamentului militar american în campania sa împotriva hutilor aliniați cu Iranul în Yemen, care a provocat numeroase victime civile. Însă relațiile dintre regat și Statele Unite s-au îmbunătățit de atunci, Washingtonul colaborând mai strâns cu Riadul în urma atacului Hamas asupra Israelului din octombrie 2023.

Editor : C.A.