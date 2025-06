Vehiculele de luptă robotizate (RCV) au fost prezentate ca viitorul frontului armatei — fără echipaj, de neoprit și o revoluție pentru războiul terestru. Dar viitorul tancurilor ușoare autonome este acum în balanță, întrucât Armata SUA reevaluează dacă vehiculele de luptă care costă milioane de dolari sunt prea vulnerabile la roiurile de drone ieftine, scrie Business Insider.

Armata americană începuse deja testarea a patru prototipuri de RCV când a decis să-și reevalueze viziunea asupra războiului terestru autonom — Ripsaw M3 de la Textron, TRX de la General Dynamics Land Systems, WOLF-X de la McQ și RCV de la Oshkosh Defense.

„Iată ce credem că este adevărat astăzi: RCV va opri dezvoltarea”, a scris generalul-maior Glenn Dean într-o notă internă trimisă pe 1 mai, potrivit Breaking Defense. „Viitorul programului software robotic este necunoscut.”

Vehicule de luptă robotizate

Foto: Jerome Aliotta/DEVCOM Ground Vehicle Systems Center via BI

Lansat în 2019, programul RCV avea ca scop integrarea capacităților autonome și operate de la distanță în sistemele terestre ale Armatei pentru luptele viitoare.

Armata a planificat inițial să dezvolte trei versiuni RCV – o variantă ușoară consumabilă, o variantă medie durabilă și o variantă grea letală capabilă să învingă „toate vehiculele blindate inamice cunoscute”.

Armata a amânat ulterior dezvoltarea variantelor medii și grele pentru a se concentra doar pe RCV-L în august 2023. Patru companii au livrat prototipuri RCV armatei pentru a fi selectate ca „cele mai bune din categoria lor” pentru producția finală.

Armata urma să atribuie contractul RCV în martie 2025, cu doar câteva săptămâni înainte ca secretarul apărării Pete Hegseth să emită o directivă pentru transformarea serviciului într-o „forță mai suplă și mai letală”.

Secretarul Armatei, Daniel Driscoll, a declarat că conceptul RCV este „incredibil de important”, dar a recunoscut că „continuăm să creăm și să achiziționăm aceste mașini sofisticate care pot fi distruse de drone foarte ieftine”.

Într-o notă din 1 mai, oficialii Armatei au detaliat planurile de implementare a transformării „prin infuzarea de tehnologie, eliminarea sistemelor învechite și reducerea cheltuielilor generale pentru a învinge orice adversar pe un câmp de luptă în continuă schimbare”.

Textron Ripsaw M3

Foto: Textron Systems via BI

Dezvoltat de compania de tehnologie de apărare Textron Systems din Texas, Ripsaw M3 este un vehicul terestru fără pilot, conceput pentru a se adapta la capacități specifice misiunilor, inclusiv recunoaștere, supraveghere, achiziție de ținte și sprijin direct în luptă.

Echipat cu un sistem de propulsie hibrid-electric, Ripsaw M3 poate atinge viteze de peste 50 de kilometri pe oră, cu o autonomie de circa 300 de kilometri. RCV-ul de 8 tone are o platformă modulară deschisă, cu o suprafață de 63 de metri pătrați și o capacitate de încărcare de 2,2 tone.

La începutul lunii martie, mai multe surse au raportat că Textron Systems a câștigat contractul pentru dezvoltarea primului RCV al Armatei, dar serviciul nu a confirmat oficial selecția. Textron a câștigat, de asemenea, contractul pentru prototipul RCV-M înainte ca Armata să se concentreze exclusiv pe dezvoltarea RCV-L.

General Dynamics Land Systems TRX

Foto: General Dynamics Land Systems

În octombrie, General Dynamics Land Systems a livrat Armatei o versiune actualizată a vehiculului său de luptă robotizat Tracked Robot 10-ton (TRX) pentru a fi evaluat.

Inițial luat în considerare pentru a fi RCV-M, UGV-ul poate transporta diverse sarcini utile de circa cinci tone, inclusiv sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune. Poate fi controlat de la distanță sau poate funcționa în mod complet sau semi-autonom.

„TRX oferă o soluție inovatoare pentru unele dintre provocările structurii forțelor armate”, a declarat Scott Taylor, director de dezvoltare comercială pentru SUA la GDLS, pentru Breaking Defense în martie 2023, „dar, mai important, pentru a face față multor misiuni murdare, plictisitoare și periculoase cu un RCV inovator, capabil să transporte mai multe sarcini utile”.

Cu compania de tehnologie de apărare McQ din Virginia ca principal contractor, prototipul WOLF-X a fost dezvoltat în colaborare cu HDT Global și BAE Systems.

Vehiculul cu roți 8×8 este propulsat de un sistem hibrid diesel/electric și un sistem de suspensie conceput pentru a se adapta la terenuri dificile.

Construit special pentru competiția RCV a Armatei, WOLF-X poate fi modificat pentru a transporta un tun MK44 de 30 mm și blindaj îmbunătățit, dar poate încăpea într-un elicopter de transport greu CH-47D Chinook în configurația sa de bază.

Oshkosh Defense RCV

Foto: HDT Global/McQ

Contractantul Oshkosh Defense, cu sediul în Wisconsin, a proiectat RCV-ul său „ca o soluție special concepută pentru soldați” pentru un câmp de luptă modern, a declarat Pat Williams, directorul de programe al Oshkosh Defense, într-un comunicat.

Acționând ca cercetaș și escortă într-o flotă mecanizată cu echipaj, vehiculul autonom cu șenile dispune de o serie de capabilități, inclusiv război electronic, sprijin pentru trupe și apărare împotriva dronelor.

RCV-ul modular poate acomoda diverse sarcini utile și sisteme de arme avansate, de la arme de calibru mic până la tunuri de calibru mare.

Pregătirea pentru un război cu drone

Deși programul RCV nu a fost menționat în mod explicit ca unul dintre „programele învechite” ale armatei, Driscoll a declarat că, după testarea conceptului RCV, sistemul s-a dovedit a fi „incredibil de valoros, dar raportul real al costurilor pur și simplu nu a funcționat”.

„Ceea ce am observat, și acest lucru s-a văzut în întreaga lume, este că continuăm să creăm și să achiziționăm aceste mașini sofisticate care pot fi distruse de drone foarte ieftine”, a declarat Driscoll în cadrul unui episod din 6 mai al podcastului War on the Rocks.

El a adăugat: „Suntem cea mai bogată națiune, poate din istoria lumii, dar nici măcar noi nu putem întreține un echipament de câteva milioane de dolari care poate fi distrus cu o dronă și muniție în valoare de 800 de dolari”.

Șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, a declarat în cadrul podcastului că se prefigurează schimbări, de la resursele militare în care Armata intenționează să investească, cum ar fi rachetele cu rază lungă de acțiune, până la modul în care este organizată însăși armata.

Deși programul RCV se află într-o situație incertă, George a adăugat că armata nu renunță complet la sistemele autonome, ci ia în considerare „curba costurilor pentru noi”.

„Dacă tehnologia modernă ne poate oferi ceva care costă o zecime sau o douăzeci și una din costul actual, nu ar trebui să fim obligați să cumpărăm ceva extrem de scump”, a spus George.

Editor : B.E.