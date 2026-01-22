Timp de patru zile, președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu un război comercial transatlantic, spunând că va pedepsi țările europene dacă nu vor accepta pretențiile sale ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite. Amenințările au provocat prăbușirea piețelor bursiere și au declanșat o activitate frenetică, liderii europeni convocând ședințe de urgență, sunându-l insistent pe liderul american și suspendând eforturile de finalizare a unui acord comercial cu Statele Unite, pe care îl negociaseră cu multă trudă și îl aprobaseră cu doar câteva luni înainte, relatează The New York Times.

Apoi, cel de-al 47-lea președinte american a făcut ceea ce face adesea. A dat înapoi, spunând că a ajuns la un „cadru pentru un acord viitor” pentru Groenlanda și Arctica. Au fost disponibile puține informații despre acord, dar Donald Trump a afirmat că acesta va fi „excelent” pentru Statele Unite. El a spus că tarifele pe care intenționa să le impună celor opt țări europene începând cu 1 februarie nu mai trebuie să intre în vigoare. Bursele au înregistrat o creștere spectaculoasă.

Liderul de la Casa Albă poate că s-a îndepărtat de un război comercial cu Europa la fel de repede cum l-a început, dar ceea ce a lăsat în urma sa a fost un alt moment destabilizator în comerțul global. Pe măsură ce aceste momente se acumulează, ele au propriile efecte, inclusiv îndoieli crescântă cu privire la valoarea cooperării cu președintele american și subminarea unei părți din sistemul comercial pe care el și consilierii săi au încercat să îl creeze. Abordarea sa a îndepărtat țările de Statele Unite, apropiindu-le unele de altele și, mai important, de China.

În al doilea an al celui de-al doilea mandat, Donald Trump a avut numeroase ocazii să remodeleze ordinea comercială globală după propria viziune. Dar acest lucru nu pare să-i fi potolit dorința de a distruge totul. Liderul american a continuat să provoace cei mai apropiați parteneri comerciali ai țării cu noi ultimatumuri tarifare și a amenințat că va răsturna chiar și propriile acorduri comerciale, uneori înainte ca acestea să fie finalizate, a notat sursa citată.

Companiile globale și liderii străini sperau că anul acesta va marca sfârșitul incertitudinii privind tarifele. Deși tarifele ar fi fost semnificativ mai mari, cel puțin lumea ar fi devenit mai previzibilă, întrucât viziunea comercială a președintelui american a fost consolidată printr-o serie de acorduri comerciale între Statele Unite și partenerii săi comerciali. Însă Trump pare mai dornic ca niciodată să introducă un nou haos în ordinea comercială globală.

Concesii din partea partenerilor comerciali nu au calmat această dorință. În ultimul an, multe guverne au adoptat abordarea de a încerca să-l potolească pe Trump. Țară după țară, au renunțat la propriile tarife și au acceptat taxe americane mai mari asupra exporturilor lor, în schimbul unor acorduri comerciale care includeau tarife mai puțin punitive decât cele cu care amenințase președintele.

Singura excepție notabilă de la această tendință a fost China. În loc să cedeze cererilor lui Trump, Beijingul a ripostat într-un conflict comercial care a sfârșit prin a afecta fermierii, producătorii de automobile și producătorii din domeniul apărării americani, precum și economia chineză. Această abordare, care a fost posibilă datorită dependenței profunde a Americii de China în ceea ce privește mineralele esențiale și exporturile agricole, l-a forțat pe Trump să cedeze.

În ciuda amenințărilor cu represalii, Europa a adoptat, de asemenea, o abordare împăciuitoare. Liderii europeni au recunoscut cu reticență argumentul președintelui american potrivit căruia dezechilibrul comercial era o problemă și au promis să reducă tarifele aplicate produselor americane, chiar dacă Statele Unite au majorat drastic propriile tarife aplicate exporturilor europene.

Uniunea Europeană a încheiat un acord comercial care impunea o taxă vamală de 15% asupra importurilor și promitea pacea, dar acesta nu a durat mult. În timp ce Europa se străduia să obțină aprobarea parlamentului pentru modificările necesare ale acordului, Trump a lansat amenințări împotriva Groenlandei, prea drastice pentru a fi acceptate de liderii europeni. După un discurs amenințător la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, miercuri, în care liderul american a cerut Danemarcei să vândă Groenlanda Statelor Unite și a lansat amenințări voalate atât la adresa Europei, cât și a Canadei, Uniunea Europeană a suspendat oficial lucrările la acordul comercial cu Statele Unite.

Un înalt oficial european a sugerat duminică că, dacă situația din Groenlanda va fi rezolvată cu succes, acordul comercial ar putea fi totuși finalizat în cele din urmă.

Acordul cu UE nu este singurul acord comercial pe care președintele american l-a pus sub semnul întrebării în ultima perioadă. Luna aceasta, Trump a respins Acordul dintre SUA, Mexic și Canada, pe care l-a negociat și semnat în primul său mandat, considerându-l „irelevant”, ridicând semne de întrebare cu privire la supraviețuirea pactului în urma negocierilor din acest an. Pentru multe companii nord-americane, scutirile tarifare semnificative prevăzute de USMCA au fost motivul pentru care nu au suferit mai mult în războiul comercial al lui Trump.

Situația devine și mai incertă în contextul în care Curtea Supremă examinează utilizarea de către Trump a unei legi de urgență pentru a impune multe dintre tarifele sale. Dacă Curtea Supremă va decide împotriva liderului de la Casa Albă, acest lucru ar putea duce la o nouă perioadă de volatilitate, deoarece multe dintre tarifele președintelui american vor fi anulate, dar apoi înlocuite cu alte taxe.

„Nu cred că acesta este anul în care incertitudinea privind tarifele va dispărea”, a declarat Edward Alden, membru senior al Consiliului pentru Relații Externe.

Anul trecut sugerează că ceea ce Trump respectă cel mai mult este o reacție fermă din partea unei țări capabile să provoace daune economice Statelor Unite, cum ar fi China, și nu eforturile de cooperare. Președintele american pare, de asemenea, să nu vadă niciun dezavantaj în „teoria nebunului” în politica externă, convingându-i pe liderii străini că este imprevizibil.

„Cea mai mică dintre cele două amenințări”

Criticii susțin însă că această abordare are și alte dezavantaje. Pe măsură ce Statele Unite sunt percepute ca un partener mai puțin fiabil, alte guverne au căutat acorduri comerciale și de afaceri în altă parte sau au făcut pregătiri pentru a deveni mai independente.

Adesea, acest lucru a implicat apropierea țărilor de China, consolidând influența geopolitică a principalului rival al Americii. Luna aceasta, Canada a încheiat un nou parteneriat cu China, care va permite Beijingului să exporte mai multe vehicule electrice în America de Nord, printre alte schimbări.

Pentru a răspunde amenințărilor din Groenlanda, Uniunea Europeană a discutat despre utilizarea unui instrument anti-coerciție împotriva Statelor Unite, pe care l-a dezvoltat pentru a face față rivalilor precum China.

În discursul său de la Davos, vicepremierul chinez He Lifeng a subliniat parteneriatul Chinei cu alte țări și a afirmat că aceasta „a rămas fermă în susținerea multilateralismului și a comerțului liber”.

Edward Alden a declarat că, în opinia sa, tactica lui Trump va „forța europenii să-și schimbe direcția” față de strategia anterioară de a calma Statele Unite.

El a afirmat că în Europa au existat multe nemulțumiri cu privire la faptul că guvernul a cedat prea mult lui Trump. Acest incident va „întări scepticismul celor care vor spune: «Uite, nu contează ce îi oferim lui Trump, el va dori mai mult»”, a adăugat Alden.

„Trump a reușit să facă din China cea mai mică dintre cele două amenințări la adresa comerțului mondial și a sistemului economic, iar aceasta este o realizare importantă, deoarece China reprezintă tot felul de amenințări la adresa comerțului mondial și a sistemului economic”, a afirmat Alden.

În declarațiile sale de miercuri, Trump a susținut că Statele Unite au asigurat apărarea Europei și nu au obținut „nimic” în schimb.

Însă premierul canadian Mark Carney a sugerat în discursul său că ceea ce au primit Statele Unite pentru furnizarea de bunuri publice la nivel mondial — precum securitatea colectivă, căile maritime deschise și un sistem financiar stabil — a fost acceptarea agendei sale de către restul lumii.

Carney a afirmat în mod clar că țările puternice folosesc acum integrarea economică ca mijloc de coerciție și a îndemnat Canada să urmeze propria cale.

„Puteri medii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu suntem la masă, vom ajunge în meniu”, a spus el.

„O tactică extrem de riscantă”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a cerut, de asemenea, construirea „unei noi forme de independență europeană” în discursul său de luni de la Davos.

„Nostalgia nu va readuce vechea ordine”, a spus ea, adăugând: „Dacă această schimbare este permanentă, atunci și Europa trebuie să se schimbe permanent”.

Consilierii lui Trump au minimizat amenințările președintelui american. Howard Lutnick, secretarul comerțului, s-a referit la tensiunile cu Europa ca la o „agitație” și a prezis că „se va termina într-un mod rezonabil”.

Dar marți seara, în timp ce Lutnick ținea un discurs la o cină, acesta ar fi fost întrerupt de fostul vicepreședinte Al Gore, iar Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, ar fi părăsit sala. Luni, Ambasada Chinei în Statele Unite a postat pe X un videoclip generat de inteligența artificială în care Unchiul Sam ardea o foaie de hârtie pe care scria „reguli” și râdea în mijlocul unor mormane de moloz.

Jake Colvin, președintele Consiliului Național pentru Comerț Exterior, o asociație de afaceri cu sediul la Washington, a declarat că amenințările din Groenlanda păreau „diferite”. Acestea erau mai mult decât doar cel mai recent exemplu al utilizării tarifelor ca instrument de politică externă de către președinte, a spus el.

„Ne îndepărtăm rapid de unul dintre cei mai importanți aliați geopolitici ai noștri, în timp ce ar trebui să ne concentrăm pe consolidarea progreselor realizate de președinte în relațiile comerciale și să ne unim pentru a face față amenințării geostrategice crescânde din partea Chinei”, a adăugat el.

Matthew Ryan, șeful strategiei de piață la firma globală de servicii financiare Ebury, a prezis că Trump va da înapoi. El a subliniat că piețele de predicție indicau că tarifele nu vor intra în vigoare și a spus că scenariul său de bază era un „TACO” – un acronim care înseamnă „Trump Always Chickens Out” (Trump întotdeauna se sperie), pe care traderii l-au inventat anul trecut, după ce Trump a renunțat frecvent la amenințările cu tarifele.

„După cum știm din istoria recentă, Trump folosește aceste tarife ca instrument brutal și pârghie de negociere pentru a-și impune voința pe scena mondială”. Dar, a adăugat Ryan, „această atitudine arogantă devine o tactică extrem de riscantă”.

Donald Trump, declarații jignitoare la adresa aliaților NATO: „Au stat puțin mai în spate" în războiul din Afganistan

