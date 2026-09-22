După ce a revocat acreditările la Casa Albă ale jurnaliștilor CNN, MS NOW şi Politico, Casa Albă a lansat „Trump TV”. Televiziunea va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe.

Trump TV va transmite în mediul online, pe toată durata zilei, toate evenimentele la care participă președintele SUA și reluări ale prezențelor sale publice.

Videoclipul inaugural a fost o transmisiune în direct cu discursul președintelui american de la Muntele Rushmore din 3 iulie, în cadrul unei transmisiuni intitulate „Trump TV: The Essentials Station”, conform The Hill.

„TRUMP TV ESTE DISPONIBIL ÎN DIRECT. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu actualizări în timp real, cele mai importante momente din trecut, anunțuri, precum și cele mai recente și mai importante știri din partea administrației, toate într-un singur loc.

Nu toate momentele importante au ajuns pe ecranul televizorului tău, dar acum pot ajunge”, a transmis Casa Albă pe X.

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Interzise de liderul american, cele trei organe de presă au anunțat că-l vor da în judecată pe Trump pentru încălcarea primului amendament al Constituției care protejează libertatea de exprimare.

De asemenea, patru dintre cele cinci rețele de televiziune care asigură acoperirea jurnalistică în cadrul grupului de presă de la Casa Albă a președintelui Donald Trump - ABC News, CBS News, NBC News și Fox News - s-au alăturat în semn de solidaritate cu CNN, care este al cincilea membru al grupului de presă, anunțând că suspendă transmisiunile despre președinte din cauza interdicției impuse de acesta asupra CNN, relatează Variety.

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Editor : A.M.G.