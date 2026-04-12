Live TV

După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»"

Data publicării:
Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică, 12 aprilie, că Statele Unite vor începe să „blocheze toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”. Anunțul a fost făcut în contextul în care, în aceeași zi, liderul de la Casa Albă a distribuit pe platforma sa Truth Social un articol în care se sugera că ar putea impune un blocaj naval asupra Teheranului în cazul în care acesta nu acceptă cererile Washingtonului.

Deși a precizat că negocierile de la Islamabad au decurs „bine” și că „s-a ajuns la un acord asupra majorității punctelor”, liderul de la Casa Albă a subliniat faptul că „singurul aspect care conta cu adevărat, cel NUCLEAR, a rămas nerezolvat”.

El a precizat că „la un moment dat” se va ajunge la un acord privind libera circulație, dar „Iranul nu a permis acest lucru, limitându-se să spună: «S-ar putea să existe o mină undeva pe acolo», despre care nimeni nu știe nimic în afară de ei”.

În aceeași postare, Trump a dezvăluit că a dat instrucțiuni „Marinei noastre să caute și să intercepteze fiecare navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului” și că Marina SUA va începe „să distrugă minele pe care iranienii le-au amplasat în strâmtoare”.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere sigură pe marea liberă”, a declarat el, adăugând că „orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”. „Blocada va începe în scurt timp”, a anunțat el.

„Iranul știe, mai bine decât oricine, cum să pună capăt acestei situații care le-a devastat deja țara. Marina lor a dispărut, Forțele Aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene și radarele sunt inutile, Khamenei și majoritatea «liderilor» lor sunt morți, totul din cauza ambiției lor nucleare. Blocada va începe în scurt timp. Alte țări vor fi implicate în această blocadă. Iranului nu i se va permite să profite de acest act ilegal de șantaj. Ei vor bani și, mai important, vor arme nucleare. În plus, la momentul potrivit, suntem pe deplin «gata de acțiune», iar armata noastră va termina cu puținul care a mai rămas din Iran!”, a mai transmis liderul SUA.

Într-o a doua postare pe Truth Social, cel de-al 47-lea președinte american a transmis: „Iranul a promis că va deschide Strâmtoarea Ormuz, dar a încălcat în mod deliberat această promisiune”. „Acest lucru a provocat anxietate, haos și suferință multor oameni și țări din întreaga lume”, a precizat el.

„Așa cum au promis, ar fi bine să înceapă procesul de redeschidere a acestei CĂI NAVIGABILE INTERNAȚIONALE, ȘI ASTA CÂT MAI REPEDE!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Referitor la negocierile de la Islamabad, liderul american a precizat că a fost „informat în detaliu” de vicepreședintele JD Vance, de trimisul special Steve Witkoff și de negociatorul Jared Kushner, lăudând totodată eforturile prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif și ale echipei sale.

El a precizat că, după „aproape 20 de ore” de negocieri, „există un singur lucru care contează — IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE SALE NUCLEARE!”

„În multe privințe, punctele asupra cărora s-a căzut de acord sunt mai bune decât continuarea operațiunilor noastre militare până la capăt, dar toate aceste puncte nu contează în comparație cu faptul de a permite ca energia nucleară să ajungă în mâinile unor oameni atât de instabili, dificili și imprevizibili”, a mai adăugat el.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
benjamin netanyahu pedro sanchez
2
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
viktor orban peter magyar
3
Alegeri Ungaria 2026. Prezență record la vot. Cozi în țară și diaspora. Acuzații...
iran-miting
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
eugen radulescu la o sedinta
5
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
Meci neverosimil în Europa! Campioana a pierdut acasă după 686 de zile și a ajuns pe ultimul loc
Digi Sport
Meci neverosimil în Europa! Campioana a pierdut acasă după 686 de zile și a ajuns pe ultimul loc
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1090395300
De ce l-a trimis Donald Trump pe JD Vance să negocieze cu Iranul, după ce a ignorat avertismentul vicepreședintelui privind Teheranul
putin
Putin își oferă serviciile de mediator între SUA și Iran, după blocajul negocierilor
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială
conducta petrol arabia saudita
Conducta de petrol din vestul Arabiei Saudite, esențială pentru exporturi, a fost repusă în funcțiune după atacuri
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. Eșec în negocierile SUA-Iran de la Islamabad. Putin se declară dispus să participe la o mediere
Recomandările redacţiei
Gigi becali
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de...
popi studenti
Sărbătoare fără granițe: Paște în stil românesc pentru studenții...
refugiati ucraineni in romania
„Avem nevoie de o pace adevărată”: Armistițiul de Paște nu reușește...
Francisc Doboș Vasile Bănescu
Inteligența artificială, între bine și rău. Vasile Bănescu: „Este un...
Ultimele știri
Alegeri Ungaria. Un apropiat al guvernului Orban publică „un plan intern” în engleză prin care acuză Tisza de pregătirea unor violențe
Incident de securitate pe un aeroport din Irlanda: un bărbat a pătruns pe pistă și s-a urcat pe un avion militar american
Anchetă în Mureș după vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Reghin. 14 monumente funerare, răsturnate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cristi Borcea are un rival pe măsură. Marele sportiv care dorește să-l depășească pe român: ”Vreau 10 copii”
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în...
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...