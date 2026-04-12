După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică, 12 aprilie, că Statele Unite vor începe să „blocheze toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”. Anunțul a fost făcut în contextul în care, în aceeași zi, liderul de la Casa Albă a distribuit pe platforma sa Truth Social un articol în care se sugera că ar putea impune un blocaj naval asupra Teheranului în cazul în care acesta nu acceptă cererile Washingtonului.

Deși a precizat că negocierile de la Islamabad au decurs „bine” și că „s-a ajuns la un acord asupra majorității punctelor”, liderul de la Casa Albă a subliniat faptul că „singurul aspect care conta cu adevărat, cel NUCLEAR, a rămas nerezolvat”.

El a precizat că „la un moment dat” se va ajunge la un acord privind libera circulație, dar „Iranul nu a permis acest lucru, limitându-se să spună: «S-ar putea să existe o mină undeva pe acolo», despre care nimeni nu știe nimic în afară de ei”.

În aceeași postare, Trump a dezvăluit că a dat instrucțiuni „Marinei noastre să caute și să intercepteze fiecare navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului” și că Marina SUA va începe „să distrugă minele pe care iranienii le-au amplasat în strâmtoare”.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere sigură pe marea liberă”, a declarat el, adăugând că „orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”. „Blocada va începe în scurt timp”, a anunțat el.

„Iranul știe, mai bine decât oricine, cum să pună capăt acestei situații care le-a devastat deja țara. Marina lor a dispărut, Forțele Aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene și radarele sunt inutile, Khamenei și majoritatea «liderilor» lor sunt morți, totul din cauza ambiției lor nucleare. Blocada va începe în scurt timp. Alte țări vor fi implicate în această blocadă. Iranului nu i se va permite să profite de acest act ilegal de șantaj. Ei vor bani și, mai important, vor arme nucleare. În plus, la momentul potrivit, suntem pe deplin «gata de acțiune», iar armata noastră va termina cu puținul care a mai rămas din Iran!”, a mai transmis liderul SUA.

Într-o a doua postare pe Truth Social, cel de-al 47-lea președinte american a transmis: „Iranul a promis că va deschide Strâmtoarea Ormuz, dar a încălcat în mod deliberat această promisiune”. „Acest lucru a provocat anxietate, haos și suferință multor oameni și țări din întreaga lume”, a precizat el.

„Așa cum au promis, ar fi bine să înceapă procesul de redeschidere a acestei CĂI NAVIGABILE INTERNAȚIONALE, ȘI ASTA CÂT MAI REPEDE!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Referitor la negocierile de la Islamabad, liderul american a precizat că a fost „informat în detaliu” de vicepreședintele JD Vance, de trimisul special Steve Witkoff și de negociatorul Jared Kushner, lăudând totodată eforturile prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif și ale echipei sale.

El a precizat că, după „aproape 20 de ore” de negocieri, „există un singur lucru care contează — IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE SALE NUCLEARE!”

„În multe privințe, punctele asupra cărora s-a căzut de acord sunt mai bune decât continuarea operațiunilor noastre militare până la capăt, dar toate aceste puncte nu contează în comparație cu faptul de a permite ca energia nucleară să ajungă în mâinile unor oameni atât de instabili, dificili și imprevizibili”, a mai adăugat el.

Citește și:

Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială

Trump se află în fața unei alegeri dificile: escaladarea conflictului sau negocierea (analiști)

Editor : A.M.G.