După Kamala Harris, Gavin Newsom a anunțat că ia în calcul o candidatură la președinția SUA: „Da, altfel aș minți”

Data publicării:
Gavin Newsom
Foto: REUTERS/Mike Blake

Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, a anunțat duminică dimineață, în cadrul emisiunii CBS News Sunday Morning, că intenționează să se decidă dacă va candida la președinție în 2028, după încheierea alegerilor intermediare din 2026, relatează The Guardian.

„Da, altfel aș minți”, a răspuns Newsom la întrebarea dacă se va gândi serios la o candidatură la Casa Albă după alegerile din 2026. „Aș minți. Și nu o voi face – nu pot face asta.”

Mandatul lui Newsom în funcția de guvernator se încheie în ianuarie 2027 și el nu mai poate candida din cauza limitelor de mandat, dar a precizat că o decizie va fi luată abia peste câțiva ani.

„Soarta va decide asta”, a spus el.

Guvernatorul Californiei s-a remarcat ca un critic de seamă al administrației Trump prin intermediul conturilor sale de social media și prin promovarea unei măsuri electorale care ar crește numărul de locuri ale democraților în Congres, ca răspuns la eforturile republicanilor de redistribuire a circumscripțiilor electorale – o mișcare care l-a transformat într-o țintă pentru critici.

Secretarul transporturilor al lui Donald Trump, Sean Duffy, l-a acuzat pe Newsom că nu îi pasă de californieni într-un interviu acordat duminică Fox News, în care Duffy a dezvăluit planurile de a retrage fondurile federale din California și a amenințat că va revoca dreptul Californiei de a elibera permise de conducere comerciale.

„Sunt pe cale să retrag 160 de milioane de dolari din California”, a declarat Duffy, după ce Departamentul Securității Interne al SUA a anunțat la începutul săptămânii că un șofer de camion fără documente a provocat un accident mortal în California, în care trei persoane au murit și patru au fost rănite. Biroul lui Newsom a menționat că guvernul federal a reautorizat de mai multe ori angajarea șoferului, ceea ce i-a permis acestuia să obțină un permis de conducere comercial în conformitate cu legea federală.

Duffy a spus deja că reține 40 de milioane de dolari din California pentru că nu a aplicat cerințele privind limba engleză pentru șoferii de camioane.

„Fostul star de reality show de rang inferior, acum secretar al Transporturilor, încă nu înțelege legea federală”, a declarat biroul lui Newsom într-un comunicat luna trecută, ca răspuns la amenințarea lui Duffy de a reține fondurile federale destinate statului. „Între timp, spre deosebire de acest clovn, noi ne vom limita la fapte: deținătorii de permise de conducere comerciale din California au avut o rată a accidentelor mortale cu aproape 40% mai mică decât media națională. Texas – singurul stat cu mai mulți deținători de permise comerciale – are o rată cu aproape 50% mai mare decât California. Faptele nu mint. Administrația Trump o face.”

Un sondaj CBS realizat la începutul acestei luni a arătat că 72% dintre democrați și 48% dintre toți alegătorii înregistrați au declarat că Newsom ar trebui să candideze la președinție în 2028. De când Trump a preluat funcția, popularitatea lui Newsom a crescut de la aproximativ 30% la o medie de 33,5%, iar nepopularitatea sa a scăzut de la o medie de peste 40% la 38,4%, potrivit Decision Desk HQ.

Amintim că fosta vicepreședintă Kamala Harris a declarat că ar putea candida din nou la președinția Statelor Unite.

Donald Trump a încercat să răspundă la întrebarea dacă va candida pentru un al treilea mandat. „Am cele mai bune cifre în sondaje”

Un amendament constituțional ar putea deschide drumul lui Trump pentru un al treilea mandat de președinte al SUA

