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Video După sala de bal de la Casa Albă, Donald Trump are o nouă ambiție: o promenadă în inima Washingtonului care să-i poarte numele

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Lincoln Memorial Reflecting Pool
Secretarul de Interne Doug Burgum pozează cu muncitori la Reflecting Pool de la Memorialul Lincoln, acoperit cu o suprafață albastră tip bazin, înaintea aniversării de 250 de ani a SUA, 3 iunie 2026, Washington / Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a anunţat joi intenţia de a construi o promenadă care să îi poarte numele în apropierea Lincoln Memorial, clădire emblematică din capitala Washington, transmite AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american a declarat că aleea va lega impunătorul monument din marmură albă, ridicat în onoarea ilustrului său predecesor Abraham Lincoln, de râul Potomac, care curge în apropiere.

Vor să o numească «Promenada Trump», a spus Donald Trump din Biroul Oval de la Casa Albă.

Lincoln Memorial este unul dintre cele mai vizitate locuri din Washington.

Un bazin ornamental situat în apropiere, pe vasta esplanadă National Mall din centrul capitalei, este revopsit pentru data de 4 iulie, Ziua Naţională, care va marca şi împlinirea a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite.

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Miliardarul republican încearcă, de la revenirea sa la putere, să îşi lase amprenta asupra Washingtonului, însă proiectele sale de renovare fac obiectul unei serii de litigii în instanţă.

Casa Albă a dezvăluit, de asemenea, un proiect monumental pentru un Arc de Triumf al Statelor Unite, care ar urma să se ridice la o înălţime de peste 76 de metri.

Donald Trump a mai dispus demolarea cu buldozerul a unei aripi întregi a Casei Albe pentru a construi o sală de bal, menită să găzduiască până la 1.000 de persoane pentru diverse recepţii şi dineuri în onoarea demnitarilor străini.

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Editor : C.A.

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