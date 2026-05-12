După Vladimir Putin, și Donald Trump susține că sfârșitul războiului din Ucraina e aproape: „Cred cu adevărat”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că războiul din Ucraina este foarte aproape de final și că el crede că se va ajunge la o înțelegere între Rusia și Ucraina, relatează Reuters.

„Sfârșitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că se apropie foarte mult”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru o călătorie în China.

Comentariile liderului american au făcut ecou celor făcute sâmbătă de președintele rus Vladimir Putin, care a susținut că războiul se îndreaptă spre final şi a precizat că s-ar întâlni faţă în faţă cu Zelenski doar dacă ar fi finalizat un acord de pace.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu precizări. Acesta a susținut că datele disponibile ne permit deja să afirmăm că războiul se apropie de final, dar nu există încă detalii concrete. El a subliniat că operațiunea militară se va încheia atunci când Kievul „își va asuma responsabilitatea și va lua deciziile necesare”.

„Președintele a spus că Rusia rămâne deschisă la contacte. A menționat că s-a realizat o anumită muncă în format trilateral. Și a spus că vom saluta continuarea eforturilor de mediere din partea Statelor Unite”, a declarat Peskov.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina l-a „împins” pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului.

