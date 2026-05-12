Live TV

După Vladimir Putin, și Donald Trump susține că sfârșitul războiului din Ucraina e aproape: „Cred cu adevărat”

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat marți că războiul din Ucraina este foarte aproape de final și că el crede că se va ajunge la o înțelegere între Rusia și Ucraina, relatează Reuters.

„Sfârșitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că se apropie foarte mult”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru o călătorie în China. 

Comentariile liderului american au făcut ecou celor făcute sâmbătă de președintele rus Vladimir Putin, care a susținut că războiul se îndreaptă spre final şi a precizat că s-ar întâlni faţă în faţă cu Zelenski doar dacă ar fi finalizat un acord de pace.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu precizări. Acesta a susținut că datele disponibile ne permit deja să afirmăm că războiul se apropie de final, dar nu există încă detalii concrete. El a subliniat că operațiunea militară se va încheia atunci când Kievul „își va asuma responsabilitatea și va lua deciziile necesare”.

„Președintele a spus că Rusia rămâne deschisă la contacte. A menționat că s-a realizat o anumită muncă în format trilateral. Și a spus că vom saluta continuarea eforturilor de mediere din partea Statelor Unite”, a declarat Peskov. 

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina l-a „împins” pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului.

Citește și:

Schimbarea la față a lui Vladimir Putin, prin ochii lui Mihail Kasianov, primul premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”

„Este destul de umilitor pentru Putin”. Ce scoate la iveală declarația liderului rus despre sfârșitul războiului din Ucraina

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin din 1953
Kasianov Putin
Schimbarea la față a lui Vladimir Putin, prin ochii lui Mihail Kasianov, primul premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
soldați americani în timpul unui exercițiu militar în Irak
România, printre țările NATO care încearcă să atragă trupe americane după anunțul lui Donald Trump privind retragerea din Germania
Loc de joacă fără copii, Harkov, Ucraina
„Ne-a spus că Rusia va învinge”. Mărturia unei tinere din Ucraina despre întâlnirea cu comisarul pentru copii al lui Putin
Wreaths And Flowers At Tomb Of Unknown Soldier In Moscow
„Este destul de umilitor pentru Putin”. Ce scoate la iveală declarația liderului rus despre sfârșitul războiului din Ucraina
Recomandările redacţiei
Administratia Prezidentiala 112
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_32_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Summit B9: Nicușor Dan, întâlniri cu președintele Poloniei și Mark...
soldati americani
Nicușor Dan, despre relocarea trupelor SUA în Europa: „România își...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor...
Ultimele știri
Noi informații despre starea de sănătate a cântăreței Bonnie Tyler. Anunțul purtătorului de cuvânt al artistei
Autostrada Sibiu - Pitești: a doua galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Care este stadiul lucrărilor
Premierul Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului R. Moldova: Pregătirea aderării la UE a Chișinăului, pe agenda discuțiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Reforma lui Bolojan se transformă în bombă cu ceas: concedierile din administrația locală, răsturnate de...
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...